Traffico 20, 21 e 22 dicembre 2024: le previsioni del weekend

Quello dal 20 al 22 dicembre non è solamente l’ultimo weekend prima di Natale ma è anche il fine settimana in cui si concentreranno le prime partenze per le vacanze di fine anno, in particolare già a partire dalle ore pomeridiane del 21, con incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale e rischio di code e rallentamenti. Prima di mettervi in viaggio leggete quindi con attenzione le previsioni del traffico del 20, 21 e 22 dicembre 2024, mentre nei prossimi giorni pubblicheremo anche le previsioni per il ponte natalizio dal 23 al 26.

TRAFFICO 20 DICEMBRE 2024

Non sono pochi gli italiani che venerdì 20 dicembre scatteranno come una molla alla chiusura degli uffici per dirigersi verso i principali luoghi di villeggiatura. Previsto pertanto traffico intenso soprattutto nelle ore pomeridiane e serali verso i laghi e le montagne del nord Italia, ma anche in direzione Liguria, Toscana, Marche e Campania. Occhio però alla situazione metereologica.

Previsioni meteo: al nord rovesci su basso Friuli, Veneto e Romagna con neve anche abbondante in Appennino dai 400/600 metri, ma con fenomeni in attenuazione e tendenza a schiarite da ovest. Al centro piogge e rovesci al mattino su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e zone interne abruzzesi, con intensificazione nel pomeriggio sul versante adriatico. Neve in Appennino oltre i 500/700 metri, anche abbondante sui rilievi marchigiani e abruzzesi (scopri cosa fare in caso di allerta neve). Al sud piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino su Campania e Calabria tirrenica, con progressiva estensione a Puglia, Basilicata e centro-nord Sicilia. Neve a quote collinari.

TRAFFICO 21 DICEMBRE 2024

Come anticipato, la maggior parte dei vacanzieri partirà non venerdì 20 ma sabato 21 dicembre, già dalle prime ore del mattino e poi per l’intera giornata. Occorrerà dunque fare molta attenzione alle arterie che portano a sud (autostrade A1 e A14 su tutte) e in direzione delle località invernali, come l’A22 per il Brennero, l’A5 Torino – Monte Bianco, l’A8 Milano – Laghi e l’A24 dei Parchi che da Roma conduce in Abruzzo (Gran Sasso, Roccaraso, Scanno, ecc.).

Previsioni meteo: la perturbazione si attarderà sud e sul medio Adriatico con qualche pioggia prevalentemente debole su Abruzzo, Molise, Puglia, bassa Calabria e nord-est Sicilia. L’aria fredda in afflusso da nord al seguito del fronte favorirà le ultime nevicate sull’Appennino Calabrese oltre i 1100/1300 metri. Brusco calo delle temperature minime soprattutto al centro-nord con gelate diffuse su Pianura Padana, Umbria e zone interne della Toscana.

TRAFFICO 22 DICEMBRE 2024

Il weekend prenatalizio si chiuderà domenica 22 dicembre con una situazione di traffico sostenuto sulle tratte stradali e autostradali più frequentate del periodo, specie nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane. Meglio quindi organizzarsi in tempo e scegliere un orario di partenza tattico per evitare di restare in coda: dopo le 18, infatti, la viabilità andrà normalizzandosi perché i viaggiatori saranno per lo più giunti a destinazione.

Previsioni meteo: a causa del peggioramento sull’arco alpino centro-occidentale, nuove nevicate si intensificheranno soprattutto sulle zone di confine, con limite neve in abbassamento anche al di sotto dei 500 metri su tratti delle Alpi orientali. Accumuli importanti sono attesi sui confini valdostani, dove il manto fresco potrebbe localmente superare il mezzo metro entro sera. Qualche pioggia o rovescio è atteso in serata su est Lombardia, Triveneto, Emilia orientale e Romagna. Nelle regioni centro-meridionali è previsto un graduale peggioramento entro sera con piogge e rovesci specialmente in Toscana, Umbria, alte Marche, Campania, Calabria, ovest Sicilia e Sardegna.

TRAFFICO 20, 21 E 22 DICEMBRE 2024: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il weekend del 20, 21 e 22 dicembre 2024 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 22 dicembre 2024: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 20, 21 E 22 DICEMBRE 2024: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 20, 21 e 22 dicembre 2024 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda di montare gli pneumatici invernali visto che l’obbligo è già scattato il 15 novembre su molte strade e autostrade d’Italia. In alternativa devi avere a bordo le catene o le calze da neve. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: