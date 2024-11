Previsioni neve oggi su strade e autostrade: dove trovarle

Le temperature miti che sembrava non dovessero abbandonarci mai stanno pian piano lasciando campo al freddo e al gelo, anticipando l’arrivo delle prime allerte neve che caratterizzano i mesi invernali. Diventa dunque fondamentale, specie per chi viaggia tanto in auto – per lavoro, per diletto o per altri motivi – verificare le previsioni neve di oggi su strade e autostrade prima di mettersi in marcia, in modo da prendere le dovute precauzioni o valutare un eventuale cambio di programma. Il web offre per fortuna diversi servizi gratuiti per informarsi in tempo reale su possibili nevicate in atto o previste nelle prossime ore, vediamo dove trovarli.

GUIDARE SULLA NEVE: L’OBBLIGO DELLE GOMME INVERNALI O DELLE CATENE

Con l’arrivo dei mesi più freddi aumenta la possibilità di percorrere strade ghiacciate o perfino innevate. Per questo i proprietari e i gestori di strade e autostrade possono imporre l’obbligo di montare pneumatici invernali sulle arterie maggiormente esposte al rischio di ghiaccio e neve, oppure di tenere a bordo catene o calze da neve da montare in caso di necessità. Ovviamente chi monta gomme All Season non ha bisogno di cambiarle. La “direttiva di riferimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti individua nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno l’arco temporale in cui può essere previsto l’obbligo gomme invernali. Tuttavia sono possibili estensioni o riduzioni del periodo di vigenza a seconda della posizione geografica e delle condizioni meteo (ad esempio in Valle d’Aosta comincia prima). L’obbligo in vigore su una determinata strada o autostrada viene segnalato dall’apposito cartello stradale.

Ricordiamo che si definiscono ‘invernali’ le gomme con marcature M+S, M&S, MS, M-S, anche con codice di velocità inferiore (fino a Q) rispetto a quanto riportato sul libretto di circolazione o sul documento unico del veicolo nel riquadro 3. Leggi la nostra guida sull’argomento per ulteriori e più specifiche informazioni sull’obbligo pneumatici invernali.

PREVISIONI NEVE DI OGGI: DOVE TROVARLE

Dopo aver riepilogato brevemente la normativa sulle gomme invernali e i 10 errori da non fare quando si guida su neve o ghiaccio, andiamo alla scoperta dei migliori servizi online per conoscere le previsioni neve di oggi o dei prossimi giorni. In realtà c’è solo l’imbarazzo della scelta perché ci sono numerosissimi siti e app che offrono questo servizio: tra i tanti citiamo 3B Meteo Previsioni Neve Italia, Il Meteo.it Neve, Snow Forecast, Neveitalia.it, Dolomiti Superski e Neveappennino.it.

Se c’è rischio neve risultano utili anche portali istituzionali di regioni, province e comuni, che spesso pubblicano i bollettini ufficiali di allerta neve emessi dagli uffici locali della Protezione Civile, a cui di solito viene associato un codice colore in baso al grado di rischio.

Codice allerta VERDE : non si prevedono nevicate tali da comportare disagi per la popolazione o si prevedono nevicate solo a quote di montagna. Come comportarsi : usare pneumatici invernali o catene: in quest’ultimo caso ripassare le modalità di montaggio.

: non si prevedono nevicate tali da comportare disagi per la popolazione o si prevedono nevicate solo a quote di montagna. : usare pneumatici invernali o catene: in quest’ultimo caso ripassare le modalità di montaggio. Codice allerta GIALLO : sono previsti accumuli di neve di poco superiori alle entità compatibili con le caratteristiche climatiche della zona. A seconda delle zone si prevede un sottile strato di neve sulle strade in pianura fino ad alcuni centimetri di neve in collina. Permanenza di ghiaccio da neve localizzato. Possono presentarsi localizzati problemi alla circolazione stradale con conseguenti isolate interruzioni della viabilità e isolati black-out elettrici e telefonici. Come comportarsi : spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità. Se possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.

: sono previsti accumuli di neve di poco superiori alle entità compatibili con le caratteristiche climatiche della zona. A seconda delle zone si prevede un sottile strato di neve sulle strade in pianura fino ad alcuni centimetri di neve in collina. Permanenza di ghiaccio da neve localizzato. Possono presentarsi localizzati problemi alla circolazione stradale con conseguenti isolate interruzioni della viabilità e isolati black-out elettrici e telefonici. : spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità. Se possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblici. Codice allerta ARANCIONE : sono previsti accumuli di neve significativi. A seconda delle zone si prevede uno strato di neve da alcuni centimetri in pianura fino diversi centimetri di neve in collina. Permanenza di ghiaccio da neve diffuso. Possono verificarsi diffusi problemi alla circolazione stradale con conseguenti interruzioni della viabilità soprattutto nelle strade secondarie, possibilità di black-out elettrici e telefonici, possibili danni di strutture leggere (tende verande, serre, ecc.) e occasionalmente di tetti, possibile riduzione del servizio ferroviario, caduta di rami e occasionalmente di alberi. Come comportarsi : spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità. Se possibile usare i mezzi di trasporto pubblici, informandosi sulla possibile riduzione del servizio prima di lasciare casa.

: sono previsti accumuli di neve significativi. A seconda delle zone si prevede uno strato di neve da alcuni centimetri in pianura fino diversi centimetri di neve in collina. Permanenza di ghiaccio da neve diffuso. Possono verificarsi diffusi problemi alla circolazione stradale con conseguenti interruzioni della viabilità soprattutto nelle strade secondarie, possibilità di black-out elettrici e telefonici, possibili danni di strutture leggere (tende verande, serre, ecc.) e occasionalmente di tetti, possibile riduzione del servizio ferroviario, caduta di rami e occasionalmente di alberi. : spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità. Se possibile usare i mezzi di trasporto pubblici, informandosi sulla possibile riduzione del servizio prima di lasciare casa. Codice allerta ROSSO: sono previsti accumuli di neve straordinari. Si prevede un strato di neve molto spesso in grado di interrompere trasporti e servizi essenziali. Permanenza di ghiaccio da neve diffuso e molto persistente. Possono verificarsi diffusi problemi alla circolazione stradale con conseguenti interruzioni della viabilità gravi e prolungate anche della viabilità principale; danni diffusi alle strutture leggere in alcuni casi delle coperture di edifici; possibile blocco completo del servizio ferroviario; caduta diffusa di rami e di alberi tale da precludere la percorribilità e le attività di spazzatura della neve per diverse ore; possibilità di black-out elettrici e telefonici diffusi e prolungati, localmente anche per alcuni giorni. Come comportarsi: vedi allerta Arancione.

PREVISIONE NEVE SU STRADE E AUTOSTRADE

Per monitorare in tempo reale le previsioni neve di oggi su strade e autostrade si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS Viaggiare Informati al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Per specifiche informazioni sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutto ai seguenti link: