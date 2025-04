Bulloni Antifurto Cerchi Auto: quali sono i migliori?

I cerchi in lega sono un elemento estetico e funzionale per molte auto premium e non, che sono diventati facile preda di razzie, soprattutto quando l’auto resta parcheggiata in strada a lungo o in zone isolate e poco illuminate. La soluzione più efficace per non rinunciare ai cerchi in lega sono i bulloni antifurto, un accessorio semplice ma estremamente efficace. Nei prossimi paragrafi approfondiamo molti aspetti dei dadi antifurto per cerchi auto: come funzionano? Quanti ne servono per ogni ruota? Quali sono i migliori? Ecco tutte le riposte con alcuni esempi di bulloni antifurto in vendita su Amazon a prezzi scontati.

COME FUNZIONANO I BULLONI ANTIFURTO?

Il funzionamento dei bulloni antifurto per ruote è molto semplice: sono progettati per impedire la rimozione dei cerchi senza l’adattatore corretto. A differenza dei perni standard, anche dette “colonnette ruota” presentano una testa codificata e con una combinazione particolare di scanalature e intagli. Ciò significa che i bulloni antifurto non possono essere svitati con una chiave normale, ma solo con un’apposita chiave codificata fornita con il set.

Questa è la contropartita più noiosa che può mettere in difficoltà quando si cambia una ruota forata e non si trova più l’adattatore. Quindi attenti a dove lo conservate. Inoltre, è fortemente sconsigliato l’utilizzo dell’avvitatore a percussione poiché potrebbe danneggiare le scanalature codificate, rendendo impossibile lo smontaggio della ruota: avvitare e svitare a mano, al massimo aiutandosi con una prolunga per aumentare la leva e ridurre lo sforzo.

QUANTI BULLONI ANTIFURTO PER RUOTA?

Normalmente in vendita si trovano kit da 4 bulloni antifurto, uno per ogni ruota in sostituzione di quelli standard che andranno rimossi dalle ruote. Normalmente questo sistema è sufficiente a scoraggiare i furti di ruote auto, poiché un ladro difficilmente impiegherà tempo per forzare o rimuovere un solo bullone e passerà a un’altra preda.

Tuttavia, nulla vieta che si possa installare più di un bullone antifurto per ruota, aumentando ulteriormente la protezione. Questa soluzione può essere utile soprattutto per veicoli di lusso o con cerchi dal valore elevato (in questo articolo approfondiamo le differenze tra cerchi in acciaio e in lega). Chiaramente aumenterà il costo di acquisto, soprattutto per i prodotti più affidabili che vedremo nel paragrafo seguente.

QUALI SONO I MIGLIORI DADI ANTIFURTO CERCHI AUTO?

Ricordate che l’acquisto dei dadi antifurto va fatto considerando la compatibilità con la tipologia di interfaccia con il cerchio (ad esempio, piana o conica) e le dimensioni dei perni ruota standard. Chiedete consiglio in officina in caso di dubbi prima dell’acquisto.

La scelta dei migliori bulloni antifurto dipende da diversi fattori, come il livello di sicurezza, la qualità dei materiali e la compatibilità con il veicolo. Nello specifico, verificate se il produttore rende noto il numero di combinazioni di codici, altrimenti, se l’adattatore è unico, al ladro basterà dotarsi di quelli più diffusi e con un livello di sicurezza bassa, per annientare il loro scopo. Ecco alcuni dei marchi più noti tra i bulloni antifurto su Amazon: