Traffico 18, 19, 20 e 21 febbraio 2023: le previsioni di Carnevale

L’ultimo week-end di Carnevale, allungato fino al giorno di martedì grasso, sarà caratterizzato da un aumento del traffico in direzione delle località dove si svolgono le principali manifestazioni carnevalesche, tornate quest’anno in grande stile dopo gli anni di stop causati dalla pandemia. Saranno infatti tanti gli italiani (ma anche gli stranieri) che accorreranno a Venezia, Viareggio, Putignano, Cento, Ivrea, Fano e in molti altri posti per assistere agli spettacoli e alle sfilate, approfittando anche della chiusura delle scuole, intasando inevitabilmente strade e autostrade. Scopriamo dunque le previsioni del traffico del 18, 19, 20 e 21 febbraio 2023.

TRAFFICO 18 FEBBRAIO 2023

Gli effetti sul traffico del lungo week-end del Carnevale 2023 inizieranno già da sabato 18 febbraio, quando molti automobilisti si metteranno in marcia per raggiungere le maggiori mete carnevalesche. Occhio pertanto alle direttrici che conducono a queste città, sulle quali è previsto traffico fin dalle prime ore del mattino e nel pomeriggio. Più tranquilla la situazione verso sera. In alcune zone il traffico per il Carnevale potrebbe mescolarsi alle tradizionali gite fuori porta del periodo verso le località di montagna, aumentando considerevolmente il volume di mezzi in circolazione.

TRAFFICO 19 FEBBRAIO 2023

Molte manifestazioni carnevalesche si svolgeranno proprio domenica 19 febbraio 2023, per cui si prevede traffico tra l’intenso e il critico soprattutto nelle primissime ore del mattino, in particolare dalle 7 alle 10. Una volta terminate le sfilate si verificherà la situazione opposta in direzione delle grandi città per il rientro in sede della maggior parte dei villeggianti. Da pomeriggio a sera la viabilità sarà dunque a rischio specie verso i principali agglomerati urbani.

TRAFFICO 20 FEBBRAIO 2023

Teoricamente quella di lunedì 20 febbraio dovrebbe rivelarsi la giornata più tranquilla dal punto di vista del traffico, tuttavia la chiusura delle scuole potrebbe spingere molte persone a scegliere proprio questa data per raggiungere i luoghi carnevaleschi in vista del martedì grasso, arrivando a destinazione un giorno prima. Non possiamo dunque escludere traffico intenso in direzione delle città del Carnevale.

TRAFFICO 21 FEBBRAIO 2023

Il 21 febbraio 2023 è martedì grasso, giorno che tradizionalmente chiude gli spettacoli del Carnevale (salvo eccezioni come il Carnevale Ambrosiano di Milano che termina la domenica successiva al mercoledì delle ceneri). È probabile quindi che si verifichi una situazione simile alla domenica precedente, con code e rallentamenti al mattino verso le città dove si effettueranno le sfilate, organizzate per lo più di pomeriggio, e la sera in direzione opposta per il controesodo. Quasi certamente molti opteranno per il ritorno a casa nella mattinata di mercoledì 22, che potrà dunque essere interessata da un certo volume di traffico.

PREVISIONI METEO PER IL WEEK-END DI CARNEVALE

È buona abitudine, prima di intraprendere un viaggio, informarsi sulle previsioni meteo. Specie in inverno quando piogge, e perché no nevicate, sono all’ordine del giorno. Nel week-end di Carnevale avremo qualche debole pioggia sabato su Levante Ligure e regioni dell’alto Tirreno, mentre sul resto d’Italia il tempo si manterrà più soleggiato. Domenica la giornata sarà più nuvolosa sul versante tirrenico con qualche pioggia sparsa in estensione a tratti delle regioni centro-meridionali. Anche al Nord deboli piogge in arrivo sul settore centro-orientale. Condizioni più soleggiate altrove. Previsioni più o meno simili per lunedì e martedì con le solite insidie rappresentate dalle infiltrazioni umide occidentali.

TRAFFICO 18, 19, 20 E 21 FEBBRAIO 2023: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale il traffico del 18, 19, 20 e 21 febbraio 2023 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Visto il periodo, prima di partire assicurati di essere in regola con le norme sull’obbligo delle gomme invernali. Al seguente link ci sono tutte le strade statali italiane che prevedono l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo, mentre qui ci sono le autostrade.

Infine per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link. A margine ricordiamo che domenica 19 febbraio 2022 vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada quasi per l’intera giornata.