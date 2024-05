Elezioni europee 2024: le posizioni dei partiti sull’auto

C’è grande attesa per le Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024 che ridisegneranno il Parlamento e la Commissione UE con la concreta possibilità di cambiare completamente gli equilibri e le politiche continentali, anche nell’ambito dell’automotive. Qualora infatti, come peraltro prevedono i sondaggi (ma le distanze non sono nette e la partita è ancora in bilico), dovesse vincere una maggioranza dalle idee più ‘pragmatiche’ sul Green Deal, il piano per azzerare le emissioni in Europa nel 2050, che fine faranno quei provvedimenti molto discussi, ma utili allo scopo, come lo stop alla vendita delle auto benzina o diesel nel 2035? Saranno mantenuti o si farà in modo di modificarli (del resto le scappatoie non mancano)? Come dicevano Mogol e Battisti ‘lo scopriremo solo vivendo’, ma intanto possiamo farci un’idea leggendo le posizioni dei principali partiti italiani sul futuro dell’auto e sulla transizione ecologica, non sottovalutando l’appello dell’ufficio europeo della Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) che in vista delle elezioni di giugno ha chiesto ai prossimi europarlamentari di assicurare una mobilità che sia sostenibile, sicura ma che allo stesso tempo resti accessibile, anche dal punto di vista economico, per tutti.

EUROPEE 2024: I PARTITI ITALIANI E LA TRANSIZIONE GREEN

Alla data in cui pubblichiamo l’articolo, Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Lega, Stati Uniti d’Europa (Italia Viva e +Europa) e Alleanza Verdi e Sinistra non hanno ancora diffuso i rispettivi programmi per le Elezioni Europee 2024. I loro orientamenti sono comunque noti a tutti. Fratelli d’Italia e Lega sono per una transizione green più pragmatica e meno ideologica (qualunque cosa voglia dire), e qualora dovessero diventare maggioranza nel nuovo Europarlamento si attiveranno insieme agli alleati europei per modificare alcune scelte già approvate. La Lega ne ha perfino fatto un cavallo di battaglia con lo slogan elettorale ‘Difendiamo le case e le auto degli italiani’. Partito Democratico e, ancora più convintamente, Alleanza Verdi e Sinistra, sono invece per il rispetto del cronoprogramma del Green Deal, incluso lo stop ad auto benzina e diesel dal 2035, considerandolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale.

Di seguito ci sono invece le posizioni dei principali partiti che hanno già pubblicato il programma per le Europee di giugno.

MOVIMENTO 5 STELLE: ELETTRIFICARE I TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI

Per il Movimento 5 Stelle, l’obiettivo numero uno dell’Unione Europea dev’essere quello dell’elettrificazione dei trasporti pubblici e privati. La mobilità elettrica è irreversibile in virtù del regolamento approvato nella scorsa legislatura sul divieto di immatricolazione delle auto inquinanti a partire dal 2035. Anche se le automobili a diesel o benzina acquistate prima del 2035 potranno ancora circolare, e sarà consentito vendere auto usate con motori endotermici, tuttavia l’obiettivo europeo dev’essere quello di eliminare progressivamente questi veicoli dalla circolazione per lasciare spazio alle auto non inquinanti, mirando a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a migliorare sensibilmente la qualità dell’aria nei centri abitati. L’impegno del M5S è quello che nessun cittadino resti indietro nella transizione della mobilità. Il raggio di azione del già esistente ‘Fondo per una transizione giusta‘ va allargato anche per difendere l’industria europea dalla concorrenza sleale cinese e per sostenere le piccole e medie imprese dell’indotto della componentistica nella riconversione tecnologica, nonché per garantire la competitività e tutelare i posti di lavoro nel settore.

Al netto del processo di elettrificazione del parco veicolare (privato e pubblico) va sottolineata l’esigenza di ridurre il numero di auto private circolanti, soprattutto nei centri urbani, dove l’utilizzo del mezzo privato dovrà lasciare necessariamente spazio ad altre forme di mobilità. In quest’ottica per il M5S sono necessari ulteriori sforzi per potenziare e rendere più efficiente la mobilità collettiva e condivisa al fine di renderla un’alternativa valida all’uso del mezzo privato. Inoltre bisogna garantire una rete di ricarica capillare e uniforme per le auto elettriche, con un sistema unico trasparente e di facile gestione per l’utilizzatore e che sia accessibile in tutti gli Stati membri.

Sui trasporti, per il M5S l’Italia non ha bisogno di cattedrali nel deserto ma di opere che servono ai cittadini, per questa ragione dice no alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina con l’utilizzo dei fondi europei.

Leggi il programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee 2024.

FORZA ITALIA: DA GREEN DEAL IDEOLOGICO A UNO REALISTICO

Per Forza Italia occorre rivedere il pacchetto di iniziative ambientali che rischia di danneggiare settori chiave della nostra economia, dall’automotive alla casa, dalla siderurgia all’agricoltura, e di avvantaggiare avversari strategici come la Cina, passando da un Green Deal ‘ideologico’ a un Green Deal ‘realistico’. Per quanto riguarda nello specifico il comparto auto, si deve tutelare la filiera dell’automotive sostenendo le imprese di casa nostra che hanno visto smantellata la rete di fornitori italiani dedicati al nostro settore di punta “dopo le follie ideologiche sostenute dalla sinistra“. Bisogna poi garantire incentivi per motori endotermici di ultima generazione verso una consistente riduzione delle emissioni di carbonio, e difendere la libertà di innovare delle nostre imprese senza imporre dall’alto scelte dannose per i cittadini. Forza Italia sostiene poi lo sviluppo di carburanti alternativi, tecnologie a idrogeno e nuovi sistemi di alimentazione per veicoli (Carburanti CO2 neutri, inclusi anche biofuel e e-fuel).

Riguardo i trasporti, Forza Italia auspica di migliorare la connettività attraverso opere infrastrutturali, fondamentali per strutturare il nostro territorio europeo e migliorare l’efficienza del mercato unico, come il Ponte sullo Stretto di Messina.

Leggi il programma di Forza Italia per le elezioni europee 2024.

AZIONE: RINVIARE LO STOP DEL 2035

Secondo Azione, il divieto di vendita di auto a motore termico a partire dal 2035 non tiene conto di una serie di problematiche tecniche che rendono impossibile rispettare questo termine. Innanzitutto l’infrastruttura di trasporto dell’elettricità e ricarica delle auto è inadeguata, poi le nuove regole considerano le emissioni durante la marcia ma non durante la produzione del veicolo o dell’elettricità che lo alimenta, infine si prevede una perdita di posti di lavoro legati al minor fabbisogno di manodopera. Azione propone quindi di rivedere il cronoprogramma per i veicoli a basse emissioni:

vincolando l’entrata in vigore dei divieti di vendita alla realizzazione di un’infrastruttura di ricarica delle auto elettriche diffusa sul territorio . Per questo bisogna adottare un piano a livello comunitario per lo sviluppo delle stazioni di ricarica, e conseguente potenziamento della rete, su tutto il continente;

. Per questo bisogna adottare un piano a livello comunitario per lo sviluppo delle stazioni di ricarica, e conseguente potenziamento della rete, su tutto il continente; valutando una politica di stimolo della domanda tramite incentivi economici come sta avvenendo negli Stati Uniti tramite l’Inflation Reduction Act, piuttosto che l’imposizione di divieti alla vendita;

come sta avvenendo negli Stati Uniti tramite l’Inflation Reduction Act, piuttosto che l’imposizione di divieti alla vendita; adottando un piano a livello comunitario per lo sviluppo delle stazioni di ricarica , e conseguente potenziamento della rete, su tutto il continente. La carenza infrastrutturale ad oggi è il principale ostacolo alla vendita delle auto elettriche e le proposte di sviluppo dell’infrastruttura attuali non sono sufficienti;

, e conseguente potenziamento della rete, su tutto il continente. La carenza infrastrutturale ad oggi è il principale ostacolo alla vendita delle auto elettriche e le proposte di sviluppo dell’infrastruttura attuali non sono sufficienti; consentendo anche la vendita di veicoli con motori alimentati tramite biocarburanti dopo il 2035 (almeno in modalità ibrida) e la revisione del piano ogni 3 anni;

(almeno in modalità ibrida) e la revisione del piano ogni 3 anni; incentivando la conversione della filiera automotive anche grazie l’emissione di debito comune, sul modello del Piano di ripresa e resilienza.

Leggi il programma di Azione per le elezioni europee 2024.