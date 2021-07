Traffico 31 luglio e 1 agosto 2021: le strade a rischio ingorgo

La situazione del traffico del 31 luglio e 1 agosto 2021 con le strade e le autostrade a rischio ingorgo e gli orari migliori per partire

Arriva il primo vero fine settimana vacanziero e controllare il traffico del 31 luglio e del 1° agosto 2021 diventa imprescindibile per evitare le strade a rischio ingorgo e scegliere un orario di partenza meno caotico. Attenzione anche al meteo che segnala temporali e nubifragi in ampie zone del nord Italia per tutto il weekend, già dal venerdì, e caldo torrido al centro sud con punte di 40 gradi.

TRAFFICO 31 LUGLIO E 1 AGOSTO 2021: WEEKEND DA BOLLINO ROSSO

In particolare sia il calendario del piano estivo 2021 di Viabilità Italia, l’organismo di controllo presieduto dalla Polizia stradale, che le previsioni dei flussi di traffico di Autostrade per l’Italia prevedono per il fine settimana del 31 luglio e 1 agosto due giornate da ‘bollino rosso’ su strade e autostrade, che sta a significare traffico intenso con possibili criticità. Nel dettaglio:

– sabato 31 luglio 2021: traffico intenso (tendente al critico) al mattino e al pomeriggio verso le località di vacanza, più tranquillo nelle ore serali;

– domenica 1 agosto 2021: traffico intenso o critico specie al mattino, sempre in direzione di mare, laghi e montagne, ma che migliora durante la giornata. Rischio di traffico intenso al pomeriggio per i primi timidi rientri (di chi ha fatto le ferie a luglio o di chi è uscito solo per il weekend) verso le grandi città.

Si segnala comunque che le prime code verso il mare potrebbero verificarsi fin dalla mattina di venerdì 30 luglio e intensificarsi nel corso della giornata.

TRAFFICO 31 LUGLIO E 1 AGOSTO 2021: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Ricordiamo che nel weekend del 31 luglio e 1 agosto 2021 il traffico sarà fortunatamente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). I primi divieti scattano già venerdì 30 luglio con il blocco dei tir dalle ore 16 alle ore 22. Sabato 31 luglio stop ai mezzi pesanti dalle 8 alle 16 mentre domenica 1 agosto il divieto è quasi per l’intera giornata, dalle 7 del mattino alle 22.

TRAFFICO 31 LUGLIO E 1 AGOSTO 2021: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 31 luglio e 1 agosto 2021 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Infine per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovate tutte le informazioni ai seguenti link:

