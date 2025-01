Traffico 3, 4, 5 e 6 gennaio 2025: le previsioni per la Befana

Le festività natalizie volgono al termine ma come da calendario propongono il colpo di coda dell’Epifania che, cadendo nel 2025 di lunedì, rappresenta una buona occasione per concedersi qualche giorno supplementare di vacanza. Saranno quindi tanti gli italiani a mettersi in marcia per il weekend della Befana prima di affrontare il lungo rush finale dell’inverno. Scopriamo allora le previsioni del traffico del 3, 4, 5 e 6 gennaio 2025 su strade e autostrade.

TRAFFICO 3, 4, 5 e 6 GENNAIO 2025: LA VIABILITÀ DURANTE IL WEEKEND DELL’EPIFANIA

Le informazioni sul traffico del 3 e 4 gennaio 2025, i giorni in cui si concentreranno le partenze per il weekend dell’Epifania, prevedono 48 ore piuttosto difficili per la viabilità già a partire dalla tarda mattinata di venerdì 3 gennaio in direzione delle maggiori località turistiche di montagna e delle città d’arte. La situazione rimarrà critica fino a pomeriggio inoltrato e riprenderà allo stesso modo anche sabato 4, in questo caso fin dalle prime luci dell’alba. Alle partenze potrebbero mescolarsi i primi rientri di chi era partito già a Natale o a Capodanno, ingolfando ancor di più il traffico. Il grosso dei rientri avverrà comunque lunedì 6 gennaio 2025, creando il presupposto per code e ingorghi durante tutta la giornata. Per quanto riguarda le condizioni meteo, dopo un periodo di sostanziale bel tempo è previsto purtroppo un peggioramento.



TRAFFICO 3 GENNAIO 2025

Il 5 gennaio 2024 traffico tra il sostenuto e l’intenso fin dal mattino specie in direzione nord e in particolare sulla A22 del Brennero, sull’autostrada Milano – Laghi e sulla A5 Torino – Monte Bianco, oltre che sulla A24 che da Roma conduce in Abruzzo (Gran Sasso, Roccaraso, Scanno, ecc.). Probabili criticità anche sulle arterie liguri e sulla A4 Torino-Trieste.

Previsioni meteo: schiarite al nord-ovest e nuvoloso altrove con qualche pioggia su basso Friuli, Veneto orientale, Emilia orientale e Romagna. Al centro nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci più frequenti in Toscana e sul basso Lazio, in intensificazione dal pomeriggio su Marche e Umbria, entro sera anche in Abruzzo. Al Sud peggioramento in Campania con piogge in estensione entro sera a Puglia, Basilicata e alta Calabria. In Sardegna variabile con qualche pioggia sul versante occidentale.





TRAFFICO 4 GENNAIO 2025

Chi non ce l’ha fatta a partire il 3 per motivi di lavoro si metterà in viaggio già dalle primissime ore di sabato 4 gennaio per raggiungere rapidamente la propria meta. Come detto in precedenza durante il 4 ci saranno probabilmente anche i primissimi rientri, e in questo caso vedremo traffico anche su direttrici come la A14 adriatica e dai monti e dai laghi verso le grandi città.

Previsioni meteo: al nord in prevalenza soleggiato salvo addensamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia e, in serata, anche sulla Liguria. Bel tempo al centro salvo residui annuvolamenti al mattino in Abruzzo e poi sulle regioni tirreniche, specie in Toscana. Al sud al mattino piogge su bassa Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, specie tirrenica, in graduale attenuazione da nord in giornata. Piogge in estensione alla Sicilia settentrionale.



TRAFFICO 5 GENNAIO 2025

Domenica 5 gennaio 2025 traffico intenso fin dal mattino presto specie sulla A22 del Brennero (in direzione Modena è previsto addirittura il bollino nero nella fascia oraria 12-18), sull’autostrada Milano – Laghi e sulla A5 Torino – Monte Bianco, oltre che sulla A24 Roma – Teramo (Gran Sasso, Roccaraso, Scanno, ecc.), ovviamente verso le metropoli. Criticità anche sulle arterie liguri, sulla A14 in direzione nord e sulla A4 Torino-Trieste, con il picco del traffico atteso tra le ore 11 e le ore 19.

Previsioni meteo: la giornata sarà molto probabilmente caratterizzata da nuvolosità diffusa sulle regioni centro settentrionali anche se con pochi fenomeni, mentre al sud dovrebbe risultare più soleggiata. Le temperature tenderanno ad aumentare, sia nei valori massimi che in quelli minimi, resisterà un po’ di freddo solo in Valpadana.



TRAFFICO 6 GENNAIO 2025

La situazione non è affatto destinata a migliorare il giorno della Befana, lunedì 6 gennaio 2025, quando si concentrerà gran parte dei rientri. Pertanto sulle arterie elencate in precedenza avremo parecchio traffico dal mattino a sera, con il picco tra le ore 11 e le ore 19 in direzione dei grandi centri urbani.

Previsioni meteo: due possibili scenari per l’Italia secondo i modelli probabilistici. Sono quasi paritetici ma uno vede un peggioramento su tutta la penisola con piogge e rovesci fino al sud e un altro vede un peggioramento destinato prevalentemente al nord e una parte del centro





TRAFFICO 3, 4, 5 E 6 GENNAIO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Ricordiamo che nel fine settimana dell’Epifania del 3, 4, 5 e 6 gennaio 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 5 gennaio 2025 : dalle 9:00 alle 22:00;

: dalle 9:00 alle 22:00; lunedì 6 gennaio 2025: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 3, 4, 5 E 6 GENNAIO 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale il traffico del 3, 4, 5 e 6 gennaio 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda di montare gli pneumatici invernali visto che l’obbligo è già scattato il 15 novembre su molte strade e autostrade d’Italia. In alternativa devi avere a bordo le catene o le calze da neve. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: