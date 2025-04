AFTERMARKET & SERMI FORUM: il progetto di SICURAUTO.it ad Autopromotec

SICURAUTO.it è pronta a lanciare un evento importante ad Autopromotec 2025: L’AFTERMARKET & SERMI FORUM, un appuntamento di grande rilevanza organizzato in collaborazione con Autopromotec per gli operatori del mondo dell’autoriparazione, delle flotte e dell’Independent aftermarket. Il claim scelto per il progetto è “Imprenditore faber fortunae suae“: a sottolineare la centralità dell’imprenditore e la sua importante voglia di (in)formarsi per far crescere l’azienda e farla navigare nell’era del cambiamento e dell’innovazione.

DOVE SI TERRA’ L’AFTERMARKET & SERMI FORUM

Presso il Padiglione 14 – Stand A36 l’ampia sala conferenze e showcase di SICURAUTO.it (oltre 150 mq) accoglierà dal 21 al 24 maggio talks, interventi e approfondimenti con la partecipazione di esperti, imprenditori, rappresentanti dell’IAM e delle istituzioni. Nell’area showcase dedicata si potrà anche assistere alla prima vera dimostrazione pratica di diagnostica SERMI, la certificazione che genera ancora molta confusione e domande tra i meccatronici e gli operatori della filiera IAM.

NUOVO CONCEPT “3X33”

Il programma delle 12 conferenze è chiaro e semplice: SICURAUTO.it ha infatti pensato a un format vivace, agile e coinvolgente, con un concept originale chiamato “3×33”: ovvero tre conferenze giornaliere della durata di 33 minuti ciascuna, fissate sempre alle 12:00, 14:00 e 16:00. Un modo per offrire sessioni concise ma ricche di contenuti utili, in un contesto fieristico dinamico che favorisce l’incontro e lo scambio di idee. L’evento sarà un’occasione unica per approfondire le ultime novità del settore, confrontarsi con esperti e scoprire le soluzioni più avanzate nel mondo dell’autoriparazione e dell’Aftermarket. Ingresso libero con posti limitati, è consigliabile arrivare 5-10 minuti prima.

IL PROGRAMMA DELLE CONFERENZE

Qui di seguito il programma delle 12 conferenze da 33 minuti ciascuna. Prossimamente saranno pubblicati anche i nomi dei relatori e i titoli dei loro interventi

Mercoledì 21 maggio

Ore 12 : “Flotte sì, flotte no: il dilemma degli autoriparatori”

: “Flotte sì, flotte no: il dilemma degli autoriparatori” Ore 14 : “Nuova Revisione Auto e controllo manomissione FAP: ne parliamo con…”

: “Nuova Revisione Auto e controllo manomissione FAP: ne parliamo con…” Ore 16: “SERMI: perché è obbligatorio, come funziona e chi deve certificarsi?” – A seguire simulazione SERMI

Giovedì 22 maggio

Ore 12 : “Autodemolizione tracciata e rigenerazione ricambi: come far dialogare la filiera?”

: “Autodemolizione tracciata e rigenerazione ricambi: come far dialogare la filiera?” Ore 14 : “SERMI: perché è obbligatorio, come funziona e chi deve certificarsi?” – A seguire simulazione SERMI

: “SERMI: perché è obbligatorio, come funziona e chi deve certificarsi?” – Ore 16: “MISSIONE VALORE: presentazione indagine statistica su 1.500 officine”

Venerdì 23 maggio

Ore 12 : “SERMI: perché è obbligatorio, come funziona e chi deve certificarsi?” – A seguire simulazione SERMI

: “SERMI: perché è obbligatorio, come funziona e chi deve certificarsi?” – Ore 14 : “Nuova CEI 11-27 per la riparazione dei veicoli elettrificati: facciamo il punto”

: “Nuova CEI 11-27 per la riparazione dei veicoli elettrificati: facciamo il punto” Ore 16: “Trattamento PFU: criticità e soluzioni per la filiera autoriparativa”

Sabato 24 maggio

Ore 12 : “SERMI: perché è obbligatorio, come funziona e chi deve certificarsi?” – A seguire simulazione SERMI

: “SERMI: perché è obbligatorio, come funziona e chi deve certificarsi?” – Ore 14 : “Ricambi usati: opportunità o minaccia per l’Aftermarket?”

: “Ricambi usati: opportunità o minaccia per l’Aftermarket?” Ore 16: “HVO e biocarburanti: meno CO2 ma più problemi al motore. Come risolvere?”

L’AFTERMARKET & SERMI FORUM è stato possibile grazie alla collaborazione con Autopromotec e ai Golden Sponsor Consorzio Assoricambi e Launch Italy, i Silver Sponsor Bardahl – Emme Antincedio – Cyclus – Reman Auto – Tyre Cobat. Il progetto è realizzato anche in collaborazione con Dekra, eBay – LKQ Rhiag e Neryus e ha ottenuto i prestigiosi patrocini ADIRA, CEI e CNA.

LE NOVITA’ PER IL 2025 CONTINUANO

SICURAUTO.it non si ferma qui! Questo evento sarà solo l’inizio di un 2025 ricco di novità: tra i prossimi appuntamenti, ci sarà la pubblicazione dell’attesissimo 5° Aftermarket Report 2025 (leggi qui il 4° Aftermarket Report), che verrà presentato a ottobre con un evento dedicato. Ma per ora, è tempo di concentrarsi sulle conferenze di maggio. L’AFTERMARKET & SERMI FORUM è l’occasione giusta per aggiornare un settore in continua evoluzione e per approfondire i temi chiave che plasmeranno il futuro dell’Aftermarket. Non mancate!