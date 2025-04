Test Polish per auto: quali sono le marche migliori?

Mantenere la carrozzeria auto brillante e protetta non è solo una questione estetica, ma ha anche una funzione preventiva. Le cere lucidanti e i polish, infatti creano uno strato sigillante e protettivo che protegge la vernice da agenti atmosferici, abrasivi e sostanze acide. Ma quali sono i polish auto migliori? Il magazine tedesco Auto Zeitung ha testato alcuni polish auto non professionali disponibili sul mercato, valutandone l’efficacia, le proprietà abrasive e la facilità d’uso. Ecco i risultati del test, con i link ad Amazon delle cere e polish auto in vendita a prezzi scontati. Vi ricordiamo però che potete acquistare qualsiasi marca che preferite.

CONSIGLI PER L’USO DEI PRODOTTI LUCIDANTI SULL’AUTO

Per ottenere i migliori risultati, è importante seguire innanzitutto le istruzioni riportate sulla confezione e alcune regole generali sull’utilizzo corretto:

applicare il prodotto per piccole zone su una superficie fredda, pulita e asciutta. Qui puoi trovare i consigli su un corretto lavaggio auto fai fa te; evitare di lavorare sotto la luce diretta del sole; utilizzare un panno in microfibra per distribuire uniformemente il prodotto e rimuovere i residui con movimenti circolari; per una protezione ottimale, si dovrebbe ripetere il trattamento ogni due o tre mesi; prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza fornite dal produttore, specialmente in caso di pelli sensibili o allergie;

Seguendo questi consigli e scegliendo il prodotto più adatto alle proprie esigenze, la carrozzeria dell’auto rimarrà sempre splendente e ben protetta. Vediamo ora quali sono i polish auto migliori nei test del magazine tedesco con pro e contro.

AUTO KOCH-CHEMIE SHINE SPEED POLISH – VINCITORE DEL TEST

Il lucidante Koch-Chemie – Amazon si distingue per la sua eccellente capacità di migliorare l’aspetto della superficie dell’auto. Dopo l’applicazione, la vernice appare subito più omogenea e lucida. Nonostante il prezzo elevato, la semplicità d’uso e la qualità del risultato lo rendono un prodotto top di gamma. Tuttavia, le istruzioni di sicurezza risultano poco dettagliate e disponibili solo su richiesta.

Vantaggi : Ottima capacità di lucidatura, facile da applicare

Svantaggi: Istruzioni di sicurezza non facilmente accessibili

POLISH AUTO PETZOLD PER I NASI SENSIBILI

Il lucidante Petzold è il più costoso tra quelli testati, ma assicura un’esperienza d’uso piacevole, secondo la rivista, grazie al suo profumo delicato, simile a un prodotto per la cura della pelle. La sua formulazione densa garantisce una finitura più liscia e una maggiore profondità del colore. Tuttavia, l’azione abrasiva è limitata se applicata manualmente, quindi non è la soluzione ideale per eliminare graffi profondi. Anche in questo caso, le istruzioni di sicurezza sono poco dettagliate.

Vantaggi : Buon effetto di levigatura, profumo gradevole, facile rimozione

Svantaggi: Istruzioni di sicurezza poco chiare

Attualmente il prodotto non è disponibile su Amazon per l’Italia.

POLISH AUTO SONAX XTREME CERAMIC

Il Sonax Xtreme Ceramic Polish – Amazon si fa apprezzare per la sua semplicità d’uso, grazie a istruzioni chiare e concise. Può essere applicato sia manualmente che con una lucidatrice e garantisce un’ottima brillantezza alla vernice, con un effetto sigillante che rallenta l’accumulo di sporco. Sebbene il suo nome suggerisca un’azione intensiva, la rimozione della vernice è minima, rendendolo perfetto per ridare freschezza a vernici leggermente invecchiate. Unico neo, l’assenza di avvertenze specifiche per le persone allergiche.