Buon Natale 2021 da SicurAUTO.it

Anche quest’anno SicurAUTO.it sarà con voi durante le feste, per festeggiare con tutti gli affezionati lettori e brindare in sicurezza augurandovi un Buon Natale 2021

SicurAUTO.it si prepara a salutare il 2021 con tutti i suoi affezionati lettori e anche quest’anno vi accompagneremo durante tutte le feste natalizie. Quindi come da tradizione vi auguriamo un Buon Natale 2021, tenendovi informati su tutto ciò che accadrà durante questi giorni di festa perché SicurAUTO.it è sempre dalla parte dei lettori e con i lettori. Soprattutto in questi giorni di festa in cui cercheremo di non perdere di vista le regole sugli spostamenti e le previsioni sul traffico.

BUON NATALE 2021, CI RIVEDIAMO IL 27 DICEMBRE

Guardiamo al 2022 con tutti voi Augurandovi un Sicuro Natale. Come sempre vi ricordiamo di brindare responsabilmente con amici e familiari e pensare anche alla sicurezza dei vostri cari se sarete al volante per necessità o per lavoro. Ricordate di allacciare la cintura di sicurezza e usare correttamente il seggiolino per i vostri bimbi. Ecco di seguito i consigli, le guide utili e le ultime informazioni su proroghe, spostamenti e ordinanze.

– Ritorno in zona gialla: quali regioni, cosa cambia

Dal 20 dicembre 2021 per molte regioni c’è il ritorno in zona gialla. Scopriamo come cambiano le regole su mobilità e spostamenti

– Patente e proroga Covid: nuove scadenze al 2022

Ulteriore proroga al 2022 della scadenza di ogni tipologia di patente, foglio rosa, CQC e CAP in seguito al prolungamento dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021

– Buono taxi 2021-2022 Roma e Milano: come chiedere lo sconto

Chi ne ha diritto può accedere al buono taxi 2021-2022 di Roma e Milano: spieghiamo come chiedere lo sconto per viaggiare a tariffa ridotta

– Revisione auto e proroga Covid: le nuove scadenze al 2022

Aggiornamento sulla revisione auto e proroga Covid: le nuove scadenze fino al 2022 per i veicoli non ancora sottoposti a verifica dopo l’approvazione del nuovo regolamento UE 2021/267

– 10 errori da non fare con il seggiolino auto per bambini

1 genitore su 2 monta in modo errato il seggiolino in auto, ecco alcuni consigli ed errori da non fare per la sicurezza dei vostri bambini

– Arriva l’inverno: perché la pressione degli pneumatici si abbassa?

Con l’abbassarsi delle temperature la pressione degli pneumatici diminuisce progressivamente. Ecco perché

– 10 errori da non fare quando si guida sulla neve o il ghiaccio

Le gomme invernali e le catene spesso non bastano a prevenire situazioni di emergenza. Ecco i consigli utili per guidare su neve e ghiaccio

– Migliori pneumatici invernali 2021 – 2022: lista dei test

Abbiamo raccolto tutti i test più recenti sui migliori pneumatici invernali 2021 – 2022: ecco la lista completa e costantemente aggiornata

– Catene da neve o Gomme Invernali: il test comparativo

Quando montare catene da neve o gomme invernali e come cambia la guida con catene da neve o pneumatici invernali? Le risposte in questo test

– Pneumatici invernali o termici: cosa sono e come sceglierli

Pneumatici invernali o termici: scopriamo come sono fatti e come funzionano. Ecco le norme sulle gomme invernali e come sceglierle

– Catene da neve: guida alla scelta e al montaggio

Le catene da neve sono l’alternativa conveniente agli pneumatici invernali: cosa cambia tra i vari modelli, i consigli sulla scelta e il montaggio delle catene da neve

– Batteria auto scarica: 4 consigli per prepararla all’inverno

Perché all’improvviso troviamo la batteria auto scarica e i consigli per prepararla all’inverno

– 10 errori da non fare dopo un incidente stradale

Essere coinvolti in un incidente stradale può capitare a tutti, scopriamo quali sono i comportamenti corretti da seguire e gli errori da evitare