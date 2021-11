Pressione pneumatici invernali: perché le gomme si sgonfiano col freddo

Con il freddo la pressione degli pneumatici diminuisce progressivamente. Ecco perché è importante controllare la pressione delle gomme invernali

In previsione della stagione più fredda non basta equipaggiarsi con le gomme stagionali ma è necessario anche controllare la pressione degli pneumatici invernali, soprattutto quando ci sono improvvisi cali di temperatura che possono influenzare lo stato delle gomme. Nelle prossime righe proviamo a spiegare perché le gomme si sgonfiano col freddo.

Aggiornamento del 4 novembre 2021 con miglioramento della leggibilità del testo e aggiunta di alcune informazioni sulla pressione degli pneumatici in inverno.

GOMME SGONFIE IN INVERNO

Quando la temperatura cala drasticamente (in inverno le escursione termiche sono all’ordine del giorno) gli pneumatici si adeguano alle mutate condizioni climatiche sgonfiandosi. Il risultato è talvolta impercettibile perché l’abbassamento della pressione risulta limitato, ma comunque sufficiente a influenzare frenata e aderenza. È molto probabile quindi che, se la pressione delle gomme non è controllata da settimane, parcheggiando l’auto per strada al gelo si rischia al mattino seguente di mettersi al volante di un veicolo non più sicuro e che consuma anche più carburante.

PRESSIONE PNEUMATICI INVERNALI: LA TEMPERATURA

Senza addentrarci troppo in fondamenti teorici e trascurando il riscaldamento della gomma sull’asfalto, il fenomeno degli pneumatici sgonfi a freddo può essere spiegato dalla Seconda Legge di Gay-Lussac. Ipotizzando che il volume interno della gomma resti costante, la pressione e la temperatura sono direttamente proporzionali. Questo comporta che nel sistema gomma se si raffredda l’aria, diminuisce la sua temperatura e diminuisce anche la pressione. Gonfiando gli pneumatici in una soleggiata domenica invernale, la differenza di pressione si può manifestare già nell’arco di poche ore se fa molto freddo.

LA GIUSTA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI IN INVERNO

Per capire quanto la pressione delle gomme soffra il freddo, consideriamo uno pneumatico 180 R 14 che equipaggia gran parte delle utilitarie di media cilindrata. Una pressione di 2,1 bar a una temperatura di 20°C, può diminuire fino a 1,96 bar se la colonnina del termometro scende a 0°C. L’abbassamento di 0,14 bar può essere maggiore se l’ultimo controllo degli pneumatici risale all’estate. Viaggiando con pneumatici sgonfi aumentano gli spazi di frenata, l’aderenza in curva non è ottimale, la resistenza al rotolamento aumenta di 1/10 e il consumo di carburante del 2%; senza tralasciare usura precoce e irregolare delle gomme e inquinamento acustico e ambientale. Da alcuni anni tutte le nuove auto omologate nell’Unione Europea, devono essere equipaggiate di sensori per il monitoraggio della pressione TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Se l’auto nuova non è un acquisto in programma, potete affidare il controllo delle gomme ai sistemi TPMS che s’installano in aftermarket, come quelli che abbiamo testato.