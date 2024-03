Quante domande ci sono per la patente B 2024?

Il primo scoglio da superare per prendere la patente di guida B che consente di guidare un’automobile è l’esame di teoria, durante il quale bisogna dimostrare di conoscere gli argomenti connessi alla guida di un’auto rispondendo correttamente a una serie di quesiti sotto forma di quiz, indicando come risposta Vero o Falso. Ma quante domande ci sono per la patente B nel 2024? Lo scoprirai continuando a leggere insieme ad altre informazioni utili per approcciarti all’esame patente nel modo giusto.

COME SI SVOLGE L’ESAME TEORICO PER LA PATENTE B

Dalla data di presentazione della domanda per conseguire la patente B, ogni candidato ha 6 mesi di tempo per superare l’esame teorico con con due tentativi a disposizione, tra i quali deve trascorrere almeno un mese e massimo 6. Qualora un candidato non riesca a superare entrambe le prove nei termini previsti, deve ricominciare l’iter da zero presentando una nuova istanza. Chi ha già una patente di tipo A1, A2, A o B1 può prendere la patente B saltando la teoria e svolgendo solo la prova pratica di guida.

I quiz per la patente B si svolgono presso un’aula dell’autoscuola o della Motorizzazione e si effettuano con sistema informatizzato: il candidato deve rispondere a 30 quesiti indicando ‘V’ se ritiene un singolo quesito vero o ‘F’ se lo ritiene falso. La prova ha durata di 20 minuti e sono consentiti al massimo 3 errori. Dal 4° errore in poi si viene pertanto bocciati.

Alla fine della prova l’esito della sessione viene stampato e affisso fuori dall’aula d’esame, indicando esclusivamente se ciascun candidato è stato ammesso o respinto. Se si vuole conoscere il risultato nel dettaglio, con il numero esatto di risposte corrette e sbagliate e quali, occorre collegarsi al Portale dell’Automobilista.

PATENTE B: QUANTE DOMANDE CI SONO PER L’ESAME?

Come detto, le domande a cui bisogna rispondere durante i quiz per la patente B nel 2024 sono 30. Queste domande vengono selezionate completamente a caso da un archivio di quesiti elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che è praticamente infinito. Nessuno, probabilmente neppure il ministro stesso, conosce il numero esatto di quiz a disposizione, ma approssimativamente siamo sull’ordine delle diverse migliaia. Tra l’altro quest’elenco viene aggiornato di frequente con l’aggiunta di nuove domande e la modifica delle vecchie, sia perché i regolamenti cambiano spesso e sia perché l’avvento di nuove tecnologie applicate al mondo dell’auto (pensiamo alla mobilità elettrica, agli ADAS, alla scatola nera, ecc.) impone di inserire quesiti sempre freschi. Online sono disponibili diversi tool gratuiti per esercitarsi con i quiz patente B potendo accingere da migliaia di domande, le stesse che ci saranno all’esame.

ARGOMENTI DOMANDE PATENTE B 2024

Le domande per gli esami della patente B vertono sui seguenti argomenti, che possono includere anche contenuti più specifici per le categorie A1, A2, A, B1, BE.