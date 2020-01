Le auto più sicure da comprare secondo i crash test Euro NCAP 2019

Sono 55 le auto che hanno ottenuto 5 stelle nei crash test Euro NCAP 2019, ecco le più sicure da comprare per marca, modello e tipologia

Nel 2019 sono stati eletti 55 modelli diversi tra le auto più sicure nei crash test Euro NCAP ma solo 8 auto si possono considerare le Best in Class. Il titolo viene assegnato da Euro NCAP alle auto più sicure con il massimo punteggio per tipologia o segmento. Nei crash test Euro NCAP 2019, nonostante i severi protocolli di prova, si sono distinti vari modelli dalle utilitarie ai SUV alle auto elettriche. Ecco i modelli al top nei crash test Euro NCAP tra le auto più sicure da comprare.

CITYCAR ASSENTI TRA LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2019

Prima di parlare dei modelli a 5 stelle nei crash test Euro NCAP e delle auto più sicure del 2019 è importante notare l’assenza delle citycar tra le Best in Class 2019. Sebbene i sistemi di assistenza alla guida siano disponibili ormai anche sulle utilitarie, le super utilitarie o le citycar stentano ancora a raggiungere il massimo punteggio. E se da un lato si fa del prezzo di listino la leva maggiore di acquisto non bisogna dimenticare che spesso sono proprio le utilitarie i modelli più usati per trasportare bambini. Ecco i modelli più sicuri e i relativi risultati con analisi e video allegati.

LE AUTO MEDIE E PICCOLE PIU’ SICURE DEL 2019

Le auto piccole che oltre alle 5 stelle sono anche le più sicure della categoria sono l’Audi A1 e la Renault Clio, che precedono la recente Ford Puma. Tra le auto medie piccole più sicure testate da Euro NCAP nel 2019 il punteggio più alto è stato ottenuto dalla Mercedes-Benz CLA che anticipa la Mazda 3 al secondo posto. Tra i piccoli SUV più sicuri del 2019 Euro NCAP ha eletto la Subaru Forester e al secondo posto Mazda CX-30 e Volkswagen T-Cross.

LE AUTO GRANDI E LE ELETTRICHE PIU’ SICURE DEL 2019

La categoria delle auto elettriche inserita nella classifica delle Best in Class 2019, permette a Tesla di essere la Marca con la maggiore presenza tra le auto più sicure del 2019. Le Tesla infatti hanno ottenuto il punteggio più alto nei crash test rispettivamente tra le elettriche e grandi familiari (Tesla Model 3) e tra i SUV di grandi dimensioni (Tesla Model X). La Tesla Model 3 (nella foto sopra) non è sola, ma parimerito alla BMW Serie 3 tra le berline. Mentre la Skoda Octavia può essere l’alternativa più sicura da comprare (al secondo posto) di Tesla Model 3 e BMW Serie 3. Lo stesso vale per la Seat Tarraco, che segue la Tesla Model X tra le auto più sicure del 2019 nella categoria dei grandi SUV.