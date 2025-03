Novità auto 2025: tutte le uscite di marzo

Il mercato dell’auto va così così ma si spera che le prossime uscite possano rivitalizzare le vendite, portando a un’inversione di tendenza. A questo proposito pensiamo di fare cosa gradita ai nostri lettori presentando mese per mese le migliori novità auto del 2025, a cominciare dai modelli che arriveranno in concessionaria a marzo. L’uscita più attesa è certamente quella della Fiat Grande Panda, ma non è l’unica. Scopriamole tutte.

FIAT GRANDE PANDA

La nuova generazione della Panda, ribattezzata Grande Panda per via delle dimensioni non più da citycar ma da berlina del segmento B che l’avvicinano di più alla vecchia Punto che al modello classico (se vuoi approfondire leggi le differenze tra Panda, Pandina e Grande Panda). Disponibile in versione elettrica (autonomia stimata intorno ai 300 km) e benzina mild-hybrid (1.2 da 101 CV) con prezzi a partire da 18.900 euro per la termica e 24.900 euro per l’elettrica. Per approfondire rimandiamo ai nostri articoli su specifici su motore, prezzi ufficiali, offerta di lancio e interni, dimensioni e colori della Grande Panda.

AUDI Q5

Tra le novità auto di marzo 2025 non può mancare la nuova Q5, terza generazione del modello Audi più venduto a livello globale. Realizzata sulla piattaforma Ppc, il Suv medio-grande punta ancora sull’endotermico, con motori diesel e benzina elettrificati dal nuovo mild-hybrid plus a 48 volt della casa tedesca: in futuro arriveranno anche varianti plug-in con autonomia elettrica oltre i 100 km. Prezzi a partire da da 63.250 euro, disponibile in numerosi allestimenti anche Sportback.

FORD PUMA GEN-E

Ford Puma Gen-E è la versione 100% elettrica del popolare crossover Puma, con un’autonomia prevista di circa 400 km. Compatta (circa 420 cm), combina uno stile dinamico con praticità urbana, proponendo un rapporto qualità-spazio-prezzo fra i più interessanti del mercato: Ford punta infatti a conquistare quanti più possibili cultori dell’attuale versione a benzina quando dovranno sostituirla. E la prima arma di convincimento è proprio il prezzo che in Italia parte da 32.950 euro (29.250 con finanziamento), importo che la qualifica come uno dei B-Suv elettrici più economici in circolazione.

MG ZS CLASSIC GPL

La precedente generazione del Suv ‘da famiglia’ MG ZS, aggiornato lo scorso settembre con i sistemi di sicurezza obbligatori (frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, ecc.), mantiene la denominazione Classic e da marzo 2025 guadagna una versione a Gpl, sempre apprezzata da chi vuole risparmiare sui costi del carburante. Prezzi da 18.000 euro circa.

SKODA ELROQ

Il nuovo crossover elettrico Skoda Elroq è lungo 449 cm e, nelle intenzioni della casa, sostituisce la Karoq, che comunque continuerà a essere venduta senza aggiornamenti almeno per tutto il 2025. In pratica la Skoda Elroq è una Enyaq accorciata (a farne le spese è la capienza del bagagliaio, di 470 litri, mentre l’abitabilità è la stessa grazie al passo invariato) e con carrozzeria specifica. Disponibile con motore a trazione posteriore o bimotore 4×4, con potenze da 170 a 286 CV, e autonomie omologate fino a 578 km (con batteria da 77 kWh). Prezzi a partire da 34.500 euro.

TESLA MODEL Y

I teslari aspettano con impazienza l’uscita a marzo 2025 del restyling della Model Y, la cui attesa, dopo l’annuncio di un paio di mesi fa, ha praticamente bloccato le vendite Tesla in quasi tutto il mondo. Clicca qui per scoprire tutte le novità della nuova versione. La nuova Tesla Model Y è disponibile innanzitutto nella versione a trazione posteriore e batteria standard (RWD), con prezzo a partire da 44.990 euro (2.300 euro in più rispetto al vecchio modello). I nuovi modelli Long Range RWD (a trazione posteriore) e AWD (a trazione integrale) costano rispettivamente 49.990 euro e 52.990 euro, sempre ‘a partire da’. In entrambi i casi 1.000 euro in più rispetto a quelli precedenti. C’è poi la Model Y Launch Series da 60.990 euro, mentre per ora non è prevista la versione Performance.

AUDI Q6 SPORTBACK

Chiudiamo la lista delle principali novità auto 2025 a marzo con l’Audi Q6 Sportback, la variante con tetto coupé dell’Audi Q6 e-Tron, rispetto alla quale offre un bagagliaio appena più piccolo (511 litri anziché 526). Solo elettrica, c’è con potenze da 292 a 517 CV e autonomie medie omologate fino a 656 km. Prezzo da 70.000 euro circa.