Fiat Grande Panda, Panda e Pandina: le differenze

Non si può dire che la Fiat stia agevolando i suoi potenziali clienti con il naming delle vetture, perché tra Grande Panda, Panda e Pandina c’è davvero da perdere la testa. Ma quali differenze ci sono tra questi modelli? Continuate a leggere per scoprirlo, intanto accogliamo con soddisfazione le dichiarazioni di Olivier Francois, CEO della casa torinese, che smentiscono la possibilità di assegnare al futuro Suv del marchio il nome di… Giga Panda! Sarebbe stato davvero troppo.

FIAT PANDA

Per spiegare la differenza tra Fiat Panda, Fiat Pandina e Fiat Grande Panda iniziamo dal modello più noto, che siamo abituati a vedere sulle nostre strade fin dal 1980.

La Panda è l’allestimento base della classica city car compatta e maneggevole di casa Fiat, oggi proposta con un unico motore 3 cilindri 1.0 Firefly con 70 CV associato a un sistema ibrido leggero a 12 volt e a un cambio manuale a sei rapporti. Dichiara un consumo medio di 5 l/100 km nel ciclo misto e 113 g/km di emissioni di CO2. È lunga 369 cm, larga 164 e alta 155, con un passo di 230 cm e un bagagliaio di 225 litri. Omologata per 4 persone.

L’abitacolo accoglie un display digitale di 7″ configurabile, il climatizzatore manuale, la predisposizione per la radio e una discreta dotazione di sicurezza tra cui airbag frontali e laterali, poggiatesta anteriori anticolpo di frusta, sensore pressione pneumatici, sensori di parcheggio posteriori, frenata automatica di emergenza, lettura dei limiti di velocità, segnalazione superamento di corsia e rilevatore di stanchezza. All’esterno non ci sono sono i cerchi in lega ma copricerchi in plastica su cerchi in lamiera di 14”.

Prezzo Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid: da 15.950 euro. Attualmente è disponibile un’offerta per pagarla molto meno.

FIAT PANDINA

La cosiddetta Fiat ‘Pandina’ non è un modello a sé stante del marchio torinese ma la versione più accessoriata e ‘aggressiva’ della Panda normale (possiamo dire che sia l’erede della Panda Cross). Le dimensioni sono esattamente le stesse della Panda, così come il motore, i consumi, le emissioni ecc. Ciò che cambia è, appunto, la lista delle dotazioni: la Pandina, rispetto all’allestimento base, vanta in più cerchi Style di 15” bicolore, luci diurne a led, barre portatutto longitudinali, sistema multimediale con schermo touch di 7″ con Apple Carplay e Android Auto, comandi radio al volante, sensori pioggia e crepuscolare, sedile posteriore unico abbattibile, 5 posti, 3 poggiatesta posteriori, sedile guida regolabile in altezza, specchi retrovisori elettrici sbrinabili, vetri privacy, abbaglianti automatici e cruise control.

Prezzo Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid ‘Pandina’: da 18.950 euro.

FIAT GRANDE PANDA

E veniamo all’ultima arrivata, la Fiat Grande Panda, che vedremo nelle concessionarie a partire da marzo 2025. Il nome, scelto per puri motivi di marketing, in realtà è piuttosto fuorviante perché non è semplicemente una Panda un po’ più grande del modello base ma una berlina del segmento B che nella gamma Fiat prende il posto della gloriosa Punto. Sembra però che la Fiat si diverta a confondere gli utenti visto che sulle fiancate della Grande Panda campeggia solamente la scritta ‘PANDA’. Scelte misteriose…

Proposta in cinque allestimenti con motore sia mild-hybrid che elettrico, è lunga 399 cm, larga 176 e alta 159, con un passo di 254 cm e bagagliaio da 412 litri. La versione ibrida monta un motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri da 100 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT easy drive, mentre la versione elettrica può disporre di una batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV).

Per quanto riguarda accessori e dotazioni, la gamma ibrida include tre allestimenti Pop, Icon e La Prima: l’allestimento Pop offre le funzionalità essenziali, l’Icon aggiunge il sistema di infotainment e luci a LED, mentre La Prima è la versione top di gamma con equipaggiamento completo e tessuti di alta qualità. La variante elettrica è disponibile in due allestimenti: La Prima, completamente equipaggiata, e la RED, un modello più accessibile. Per approfondire rimandiamo ai nostri articoli su specifici su motore, prezzi ufficiali, offerta di lancio e interni, dimensioni e colori della Grande Panda.