MG ZS Hybrid+: motore termico a ciclo Atkinson più un elettrico

MG Motor presenta la nuova MG ZS Hybrid+. Si tratta della nuova generazione del modello più venduto in Europa da parte del costruttore di Oxford, rinato sotto l’egida cinese di Chery. Il SUV compie significativi passi avanti in termini di tecnologia, comfort e prestazioni, in particolare con l’integrazione del gruppo propulsore Hybrid+ in tutta la gamma.

LE DIMENSIONI DELLA NUOVA MG ZS HYBRID+

Le dimensioni della nuova MG ZS Hybrid+ sono cresciute rispetto al recente passato, con una lunghezza che aumenta di 11 centimetri, una larghezza di 1 cm e un’altezza che invece diminuisce di 1 centimetro. Le proporzioni son equilibrata, con uno spazio destinato ai passeggeri che migliora, grazie a un passo che arriva a quota 2,61 m. Con le sue caratteristiche la ZS Hybrid+ entra precisamente nella categoria dei SUV urbani compatti.

Dimensioni nel dettaglio:

Lunghezza : 4,43 m;

: 4,43 m; Larghezza: 1,82 m;

Altezza: 1,64 m;

Passo: 2,61 m.

IL SISTEMA HYBRID+ DELLA NUOVA MG ZS

La nuova MG ZS è dotata del sistema di propulsione Hybrid+, inaugurato in precedenza dalla MG3. Il gruppo propulsore comprende cinque componenti chiave: motore a combustione, cambio, batteria, motore elettrico e generatore. Oltre a essere efficiente, questa tecnologia di elettrificazione offre prestazioni significative per la sua categoria.

Dunque, la neonata ZS Hybrid+ è alimentata da un motore a combustione da 1,5 litri da 102 CV (75 kW), funzionante a ciclo Atkinson, e da un motore elettrico da 136 CV (100 kW). Con una potenza complessiva di 197 CV (145 kW), il propulsore della ZS si conferma economico, con un consumo combinato (ciclo WLTP) di 5,0 L/100 km ed emissioni di 113 g di CO2 per km. Queste prestazioni sono ottenute grazie alla grande batteria da 1,83 kWh, che consente una guida elettrica più frequente, con un impatto notevole sul consumo di carburante. Il consumo di carburante è diminuito del 24% e le emissioni di CO2 sono scese del 25% nel ciclo WLTP rispetto alla ZS a benzina che va a sostituire. Il cambio è un automatico a 3 rapporti, mentre il conducente può cambiare il comportamento del veicolo scegliendo fra 3 modalità di guida: Eco, Standard e Sport.

GLI ALLESTIMENTI DI NUOVA MG ZS HYBRID+

La nuova MG ZS Hybrid+ viene declinata in tre differenti allestimenti: Standard, Comfort e Luxury. Vediamo nel dettaglio:

Standard : è il primo livello che si destreggia per un buon equipaggiamento che comprende un sistema di infotainment iSMART Lite da 10,25’’ HD con connected app, navigazione e Apple CarPlay/Android Auto, uno schermo da 7’’, sensori di parcheggio posteriori con telecamera di retromarcia, attivazione automatica dei fari, tergicristalli e avviamento senza chiave. Questo livello di allestimento sarà disponibile a meno di 24.000 euro IVA inclusa;

: è il primo livello che si destreggia per un buon equipaggiamento che comprende un sistema di infotainment iSMART Lite da 10,25’’ HD con connected app, navigazione e Apple CarPlay/Android Auto, uno schermo da 7’’, sensori di parcheggio posteriori con telecamera di retromarcia, attivazione automatica dei fari, tergicristalli e avviamento senza chiave. Questo livello di allestimento sarà disponibile a meno di 24.000 euro IVA inclusa; Comfort : aggiunge fari a LED, cerchi in lega da 17’’, uno schermo di infotainment più grande da 12,3’’, il sensore pioggia e l’avviamento senza chiave. Questo allestimento sarà disponibile a meno di 26.000 euro IVA inclusa;

: aggiunge fari a LED, cerchi in lega da 17’’, uno schermo di infotainment più grande da 12,3’’, il sensore pioggia e l’avviamento senza chiave. Questo allestimento sarà disponibile a meno di 26.000 euro IVA inclusa; Luxury: è il terzo e più ricco fra gli allestimenti ed è dotato di una serie di caratteristiche di stile e comfort, tra cui eleganti cerchi in lega da 18’’, vetri e parabrezza posteriore oscurati, telecamera a 360° e sedili in similpelle nera, riscaldati nella parte anteriore e regolabili elettricamente sul lato del conducente. Anche il volante riscaldato è di serie. Questo livello di allestimento sarà disponibile a meno di 28.000 euro IVA inclusa.

LA SICUREZZA DI NUOVA MG ZS HYBRID+

La nuova MG ZS Hybrid+ sfoggia MG Pilot, che comprende una gamma completa di tecnologie per la sicurezza e l’assistenza alla guida, 12 sistemi di ausilio alla guida di serie su tutti i livelli di allestimento, tra cui: