Fiat Grande Panda: i prezzi ufficiali e data di uscita in Italia

La Fiat Grande Panda è uno dei modelli più attesi nel segmento delle utilitarie e anche il modello in cui il gruppo Stellantis ripone grandi aspettative per risollevare i numeri di vendite. In questo articolo esploreremo le opzioni di prezzo della Fiat Grande Panda. Adesso che è stato rilasciato un listino ufficiale, possiamo dirvi quanto costa la Fiat Grande Panda in Francia, Olanda e Portogallo, dove si può già comprare, per avere un’idea più precisa di cosa aspettarci, ma anche quando arriva la Fiat Grande Panda in Italia e qual è il prezzo di listino ufficiale.

Aggiornamento del 28 gennaio 2025: i prezzi della Fiat Grande Panda in Italia

FIAT GRANDE PANDA: QUANTO COSTA?

La Fiat Grande Panda è stata progettata per rappresentare un passo avanti rispetto alle versioni precedenti, offrendo un design moderno e un’elevata efficienza. La Grande Panda è prodotta in Serbia, come abbiamo raccontato in anteprima e prende le distanze dal progetto della Panda prodotta a Pomigliano dove sarà prodotta fino al 2027, come ha assicurato Stellantis.

Oltre a richiamare proporzioni e design della prima Panda, enfatizza anche la sua personalità green attraverso interni realizzati in fibra di bambù e altre soluzioni ad hoc. In listino ci saranno versioni sia elettriche che ibride, ma la strategia di lancio prodotto ha visto preferite l’Olanda, il Portogallo e la Francia, dove i prezzi della Grande Panda partono da circa 16 mila euro. Mentre in Italia è stata presentata a giugno 2024.

PREZZO FIAT GRANDE PANDA ELETTRICA DOVE E’ GIA’ IN VENDITA

Attualmente, mentre il listino ufficiale per il mercato italiano non è ancora disponibile, i prezzi per la Fiat Grande Panda sono già stati resi noti in mercati come Francia, Portogallo e Olanda, ai quali si è aggiunta l’Austria. Analizzando nel dettaglio il sito Fiat, possiamo ottenere una chiara anteprima dei prezzi che potrebbero essere applicati anche in Italia.

Prezzo Fiat Grande Panda Elettrica (RED) 44 kWh , 15.900 euro , grazie al bonus ecologico di 4.000 euro , bonus di 3.000 euro in base al piano di incentivi in Francia e al bonus di 1.500 euro per la rottamazione di un’auto diesel immatricolata prima del 01/01/2011 di un’auto a benzina immatricolata prima del 01/01/2006, secondo le condizioni riportate nel decreto del Governo francese;

, , grazie al , bonus di in base al piano di incentivi in Francia e al bonus di per la di un’auto diesel immatricolata prima del 01/01/2011 di un’auto a benzina immatricolata prima del 01/01/2006, secondo le condizioni riportate nel decreto del Governo francese; Prezzo Fiat Grande Panda Elettrica in Olanda , 25.990 euro , che scendono a 23.040 euro applicando i sussidi previsti fino al 31 dicembre 2024;

, , che scendono a 23.040 euro applicando i sussidi previsti fino al 31 dicembre 2024; Prezzo Fiat Grande Panda Elettrica in Portogallo , da 23.550 euro , con consegne previste da aprile 2025;

, da , con consegne previste da aprile 2025; Prezzo Fiat Grande Panda Elettrica in Austria, da 20.174 euro , prezzo promozionale inclusi bonus statale e rata leasing di 99 euro;

da , prezzo promozionale inclusi bonus statale e Prezzo Fiat Grande Panda Elettrica in Italia da 24.900 euro per l’allestimento RED. In occasione del lancio commerciale, Grande Panda RED è in offerta a partire da 22.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

PREZZO FIAT GRANDE PANDA HYBRID IN ITALIA

La scelta tra la versione elettrica e quella ibrida della Fiat Grande Panda dipende da diversi fattori. Ad esempio, i costi iniziali, l’autonomia e le preferenze personali per una guida più ecologica. La versione elettrica è la più costosa e di certo l’esaurimento degli incentivi in Italia non avrebbe certo aiutato le vendite, a meno di fortissimi sconti delle concessionarie. Ecco il perché i clienti italiani non sono tra i primi a guidare una Grande Panda.

Inoltre, considerando i tagli del Governo all’automotive nella manovra, è molto probabile che il motore 1.0 3 cilindri della Fiat Grande Panda Hybrid potrebbe essere la scelta prevalente di potenziali acquirenti considerato il prezzo ufficiale della Fiat Grande Panda Ibrida da 18.900 euro nell’allestimento POP.

In occasione del lancio commerciale, Grande Panda Pop è in offerta a partire da 16.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. La Grande Panda, sia ibrida che elettrica, arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo 2025.