Audi Q5: nuova piattaforma PPC e tecnologia mild Hybrid a 48 V

Audi Q5 è uno dei modelli più importanti della categoria D-SUV, da quindici anni sulla cresta dell’onda. Da allora si sono susseguite sulle scene due generazioni, mentre adesso è venuto il momento di dare il benvenuto alla terza nata di questa fortunata serie. Le novità sono molteplici, si passa dallo stile alle dotazioni, fino ad arrivare a una nuova piattaforma e a una serie di motorizzazioni tutte quante elettrificate. È il segno evidente di una modalità che cambia, anche se Audi punta ad essere ancora leader delle vendite di questo particolare segmento.

“Audi Q5 è da oltre 15 anni protagonista del segmento D-SUV – afferma Gernot Döllner, CEO di AUDI AG. La nuova generazione, caratterizzata da un design marcatamente sportivo, interni radicalmente rinnovati e un’innovativa architettura elettronica, costituisce un ulteriore passo verso l’offerta di un’inedita generazione di auto termiche dotate di motori a combustione altamente efficienti”.

AUDI Q5, UN DESIGN PIU’ MASSICCIO

La nuova Audi Q5 si caratterizza per un design dal taglio più marcatamente sportivo rispetto al precedente modello. La vista laterale è contraddistinta dalla linea di cintura ascendente, mentre il frontale è dominato dall’ampio single frame (rialzato rispetto alla seconda generazione del modello) con struttura tridimensionale a nido d’ape. La sagoma dei proiettori è decisamente affilata, mentre i blister quattro in corrispondenza dei passaruota evocano la trazione integrale, marchio di fabbrica dei quattro anelli. Agli sbalzi corti e al passo lungo si accompagna la pulizia delle linee al retrotreno, caratterizzato da una fascia luminosa che raccorda i gruppi ottici senza soluzione di continuità.

AUDI Q5: TRA PIATTAFORMA PPC E ARCHITETTURA ELETTRONICA E3 1.2

Dopo Audi A5 anche la nuova Audi Q5 è basata sull’innovativa piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale. Inoltre, il nuovo D-SUV tedesco possiede anche l’architettura elettronica E3 1.2, con cinque “piattaforme informatiche” che controllano tutte le funzioni del veicolo. Questa struttura si contraddistingue per un’ottima velocità di calcolo e per la possibilità di effettuare la moltiplicazione in abitacolo del numero, delle dimensioni e della risoluzione dei display, l’aggiornamento wireless (Over the-Air, OTA) di software e funzioni nonché l’adozione da parte del nuovo infotainment del sistema operativo Android Automotive OS.

La plancia della vettura è caratterizzata dall’Audi Digital Stage, composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9’’ e dal display curvo da 14,5’’ del sistema MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero da 10,9’’. Proprio come i nuovi modelli dei quattro anelli basati sull’architettura elettronica E3 1.2, Audi Q5 gode dell’interazione tra l’intelligenza artificiale, nello specifico ChatGPT, e l’assistente vocale. Quest’ultimo, qualora non fosse in grado di rispondere, procede all’inoltro della richiesta in forma anonima a ChatGPT. Il guidatore non è chiamato ad alcuna azione supplementare: tutte le funzioni sono integrate nell’assistente Audi.

AUDI Q5: TECNOLOGIA MHEV PLUS A 48 VOLT

Nuova Audi Q5 adotta la tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, la quale supporta il motore a combustione a vantaggio dell’efficienza. Al centro di tutto si trova l’innovativo powertrain generator (PTG), unito alla trasmissione e formato da motore elettrico, elettronica di potenza, sistema di raffreddamento dedicato e attuatore per l’attivazione o disattivazione.

Il powertrain generator, cha lavora in combinata a una batteria dedicata da 1,7 kWh, porta con sé un livello di elettrificazione della tecnologia mild-hybrid Audi più alto: è capace di contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm di coppia, mentre in fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell’energia (sino a un massimo di 25 kW di potenza elettrica) agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica.

LE MOTORIZZAZIONI DI NUOVA AUDI Q5

La nuova Audi Q5 possiede tre motorizzazioni, tutte quante contraddistinte dalla tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Il propulsore 2.0 TFSI da 204 CV e 340 Nm di coppia è proposto nelle configurazioni a trazione anteriore o integrale quattro ultra. Quest’ultima ha la catena cinematica che opera in modo efficiente attivando la ripartizione della coppia al retrotreno solo quando è necessario. Poi, è presente il motore 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia ed è offerto con trazione integrale quattro ultra. Esattamente come il precedente modello, al vertice della gamma si colloca Audi SQ5, provvisto di unità V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm.

Infine, la nuova Audi Q5 è disponibile con assetto standard o sportivo. Le sospensioni standard, forti di molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, si avvalgono del sistema di smorzamento passivo FSD (Frequency Selective Damping). Questo modello arriverà nelle concessionarie italiane nel primo semestre del 2025.