Tesla Model Y: restyling 2025, quali differenze col vecchio modello?

La Tesla Model Y, l’elettrica più venduta al mondo, si prepara a una nuova era con un restyling significativo. Soprannominato “progetto Juniper“, il rinnovato SUV a batteria è stato presentato in Cina, mentre le prime consegne sono previste a partire da marzo. Si prevede l’arrivo in Europa e nel resto del mondo nei mesi successivi. Questo aggiornamento è particolarmente rilevante considerando che il modello è sul mercato dal 2019 e sta affrontando una concorrenza sempre più agguerrita, pur conservando la posizione di leader nelle vendite globali. La Model Y ha infatti dovuto cedere il primato di auto più venduta al mondo nel 2024, registrando un calo nelle vendite rispetto al 2023. Tesla ha consegnato 1,79 milioni di veicoli nel 2024, in discesa rispetto agli 1,81 milioni dell’anno precedente.

TESLA MODEL Y: I CAMBIAMENTI ESTETICI

Il restyling punta a rafforzare il successo della Tesla Model Y, introducendo novità estetiche e tecnologiche per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Partendo dal design, il SUV di origine americana prende ispirazione da altri modelli della famiglia come il Cybertruck e la Model 3, puntando con enfasi su efficienza e aerodinamica.

Il frontale presenta una firma luminosa ispirata al Cybertruck, con sottili fari a LED collegati da una striscia che percorre tutto l’anteriore. Anche il paraurti è stato rivisto e integra una nuova telecamera per migliorare le manovre e le funzionalità di Autopilot. Anche al posteriore fa capolino una nuova barra luminosa che richiama anche il Cybercab e che unisce i gruppi ottici a forma di “C”.

Cinque le opzioni di colore: Stealth Grey, Pearl White Multi-Coat, Quicksilver, Ultra Red e la nuova Glacier Blue. Parlando di dimensioni, la lunghezza è stata incrementata a 4.797 mm, rispetto ai 4.751 mm della versione precedente, mentre la larghezza e l’altezza restano invariate a 1.921 mm e 1.624 mm.

TESLA MODEL Y: COME CAMBIANO GLI INTERNI

Gli interni della Tesla Model Y restyling riflettono le innovazioni introdotte anche nel restyling della Model 3, offrendo un ambiente ancora più sofisticato e confortevole. I principali aggiornamenti degli interni includono:

vetri più spessi che migliorano l’isolamento acustico dell’abitacolo, offrendo una maggiore silenziosità durante la guida;

che migliorano l’isolamento acustico dell’abitacolo, offrendo una maggiore silenziosità durante la guida; illuminazione ambientale personalizzabile che crea un’atmosfera accogliente all’interno del veicolo;

che crea un’atmosfera accogliente all’interno del veicolo; sedili anteriori ventilati che offrono un comfort superiore durante i viaggi, soprattutto nelle giornate più calde;

che offrono un comfort superiore durante i viaggi, soprattutto nelle giornate più calde; sedili posteriori ripiegabili elettricamente , aumentando la flessibilità e la capacità di carico del bagagliaio;

, aumentando la flessibilità e la capacità di carico del bagagliaio; nuovo rivestimento in tessuto per la plancia che dona un aspetto più elegante e moderno;

che dona un aspetto più elegante e moderno; display touchscreen principale da 15,4 pollici aggiornato con nuove funzionalità e un’interfaccia utente migliorata;

principale da 15,4 pollici aggiornato con nuove funzionalità e un’interfaccia utente migliorata; display posteriore per i passeggeri da 8 pollici dedicato ai passeggeri offre intrattenimento e informazioni durante il viaggio;

da 8 pollici dedicato ai passeggeri offre intrattenimento e informazioni durante il viaggio; striscia di illuminazione nell’abitacolo che attraversa l’intero abitacolo, creando un effetto visivo suggestivo;

che attraversa l’intero abitacolo, creando un effetto visivo suggestivo; volante simile alla Model 3 con l’aggiunta di una piccola leva, probabilmente per gli indicatori di direzione. Nella Model 3, gli indicatori di direzione si attivano tramite i comandi al volante.

LE MOTORIZZAZIONI DELLA NUOVA TESLA MODEL Y

In Cina, dove ha appena debuttato, la Tesla Model Y restyling è disponibile nelle versioni RWD (trazione posteriore) e Long Range (trazione integrale). Non è ancora stata confermata la disponibilità della versione Performance. Le caratteristiche delle motorizzazioni sono:

Model Y RWD:

Motore singolo posteriore;

Autonomia dichiarata di 593 km nel ciclo cinese CLTC;

nel ciclo cinese CLTC; Potenza massima di ricarica: 170 kW.

Model Y Long Range:

Doppio motore e trazione integrale;

Autonomia dichiarata di 719 km nel ciclo cinese CLTC. L’autonomia è aumentata rispetto ai 688 km del modello precedente;

nel ciclo cinese CLTC. L’autonomia è aumentata rispetto ai 688 km del modello precedente; Potenza massima di ricarica: 250 kW.

Entrambe le varianti sono dotate di batterie LFP, la cui capacità non è stata ancora dichiarata. È importante sottolineare che i dati sulle prestazioni e l’autonomia potrebbero variare per il modello europeo.

I PREZZI DELLA NUOVA TESLA MODEL Y

In Cina, la nuova Tesla Model Y parte da 263.500 yuan (circa 35.000 euro), un aumento del 5% rispetto al modello precedente. Si prevede una crescita di costi nel listino anche per l’Europa, con il SUV che potrebbe costare qualche migliaia di euro in più rispetto ai 43.675 euro attuali. Il prezzo della Model Y Long Range in Cina è di circa 41.400 dollari, mentre la versione RWD costa circa 35.900 dollari. La produzione della Model Y restyling avverrà anche in Europa, presso la Gigafactory di Berlino. Al contrario, la Model 3 viene assemblata a Shanghai e negli Stati Uniti.