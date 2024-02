Ford Puma 2024: novità, allestimenti e prezzi del restyling

Dopo il grande successo ottenuto negli ultimi anni, la Ford Puma si rinnova con l’atteso restyling di metà carriera che va a rinnovare il crossover di segmento B con tante novità per confermarsi come una delle best seller del mercato europeo. L’aggiornamento introduce alcuni ritocchi estetici, concentrandosi particolarmente sugli interni e sulla dotazione tecnologica. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla Nuova Ford Puma 2024.

FORD PUMA 2024: LE NOVITA’ DEL RESTYLING

Il restyling della Ford Puma 2024 introduce alcune novità per la carrozzeria, con un leggero facelift frontale. Il crossover ha un nuovo design per i gruppi ottici, ora composti da elementi verticali. Per il resto, il design della Puma non cambia: il modello ha ottenuto riscontri positivi dalla clientela e continuerà a rappresentare il punto di riferimento della gamma Ford in Europa. Novità importanti, invece, arrivano per l‘abitacolo interno della Ford Puma 2024:

c’è una plancia ridisegnata rispetto al modello precedente

rispetto al modello precedente il quadro strumenti digitale è da 12,8 pollici ed è personalizzabile

è da ed è personalizzabile il sistema di infotainment ha un display da 12 pollici, con sistema multimediale SYNC 4 che sostituisce SYNC 3, assistente vocale Alexa, supporto al 5G e possibilità di utilizzare Android Auto e Apple Car Play wireless

ADAS DELLA FORD PUMA 2024

La Ford Puma 2024 si aggiorna anche per quanto riguarda i sistemi di sicurezza ADAS con l’obiettivo di garantire potenzialità aggiuntive al modello che già ha ben figurato nel test dell’alce. La dotazione comprende:

Intelligent Adaptive Cruise Control con Stop & Go e Lane Centering

Predictive Speed Assist

Telecamera a 360°

Reverse Brake Assist

Rear Cross Traffic Braking

BLIS di nuova generazione

FORD PUMA 2024: I MOTORI

La Nuova Ford Puma 2024 arriva sul mercato con una gamma di motorizzazioni completa e ricca di opzioni. A disposizione dei clienti troviamo le seguenti unità:

1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV , disponibile con cambio manuale oppure con il cambio automatico Powershift a 7 rapporti

, disponibile con cambio manuale oppure con il cambio automatico Powershift a 7 rapporti 1.0 EcoBoost Hybrid da 155 CV , disponibile solo con il cambio automatico Powershift a 7 rapporti

, disponibile solo con il cambio automatico Powershift a 7 rapporti 1.0 ST da 170 CV, disponibile solo con il cambio automatico Powershift a 7 rapporti; questa versione è dotata di un assetto specifico per migliorare le prestazioni e la dinamica di guida

Con il restyling, Ford elimina la variante 1.5 da 200 CV del suo crossover.

PREZZI E ALLESTIMENTI FORD PUMA 2024

Rispetto al modello precedente, la gamma della Ford Puma 2024 è ora semplificata. Per i clienti interessati all’acquisto del nuovo crossover, infatti, ci sono ora tre allestimenti tra cui scegliere:

Titanium

ST-Line

ST-Line X

Queste versioni sono personalizzabili con sei diverse colorazioni della carrozzeria, tra cui compare anche il nuovo Cactus Grey. Per il momento, la casa americana non ha ancora comunicato il listino prezzi della Nuova Ford Puma 2024. I prezzi dovrebbero partire da circa 27.000 euro, seguendo il listino della versione 2023. Si tratta, però, di una questione di poche settimane: il debutto nelle concessionarie della versione aggiornata del crossover di segmento B è fissato per il mese di maggio 2024.

FORD PUMA 2024: ANCHE ELETTRICA IN FUTURO

In arrivo c’è anche la Ford Puma Gen-E. Si tratta della variante elettrica a zero emissioni del crossover della casa americana. Per il momento, sul progetto non ci sono dettagli precisi e sarà necessario attendere. Il nuovo modello sarà svelato entro la fine del 2024.