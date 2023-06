Consiglio acquisto auto ibride plug-in: budget fino a 50.000 euro

Il nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it è dedicato alle auto ibride plug-in, una soluzione che si pone esattamente a metà tra le tradizionali auto benzina e diesel e le auto elettriche con l’obiettivo di offrire tutti i vantaggi di entrambe le categorie. In particolare, di seguito andremo ad analizzare quelle che sono le migliori auto ibride plug-in da comprare con un budget di 50.000 euro, considerando dimensioni, costi e caratteristiche del sistema ibrido. Gli automobilisti con un budget più ridotto possono dare un’occhiata anche alla guida sulle migliori auto ibride plug-in fino a 43.000 euro o anche le migliori full hybrid fino a 40.000 euro. In più, è possibile tenere in considerazione anche le migliori auto elettriche fino a 50.000 euro. Da notare che i prezzi indicati non considerando la possibilità di sfruttare gli incentivi statali come l’Ecobonus 2023. Guida aggiornata al 28 giugno 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Scegliere l’auto giusta comporta un’attenta valutazione di tutti gli elementi in gioco: solo in questo modo, infatti, è possibile individuare il modello giusto e assicurarsi di aver speso i propri soldi senza aver commesso alcun errore. Nella scelta dell’auto bisogna considerare, oltre al budget, diversi altri fattori come la tipologia di alimentazione, le dimensioni e il modo in cui sarà utilizzata la vettura. La combinazione di tutti questi elementi permetterà di individuare l’auto giusta da comprare. Prima di vedere quali sono le migliori auto ibride plug-in da comprare, quindi, il consiglio è di dare un’occhiata a quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

AUDI Q3

Una delle migliori auto ibride plug-in su cui investire è l’Audi Q3. Il SUV della casa dei quattro anelli rientra nel budget a disposizione grazie alla versione 45 TFSI E S TRONIC. Questa variante della Q3 è dotata del motore 1.4 TFSI affiancato da un motore elettrico per una potenza complessiva di 245 CV c’è anche una batteria da 15 kWh. La versione ibrida del SUV di casa Audi è disponibile con un prezzo di partenza di 49.600 euro, rientrando di pochissimo nel budget prefissato. Per la Audi Q3 ci sono le cinque stelle Euro NCAP nel test del 2018.

CUPRA FORMENTOR

Un’altra ottima soluzione per acquistare un’auto ibrida plug-in da meno di 50.000 euro è rappresentata dalla Cupra Formentor. Il crossover da oltre 4,4 metri di lunghezza di casa Cupra è, infatti, disponibile nella variante eHybrid con motore 1.4 TSI e con un motore elettrico abbinato, per una potenza complessiva di 204 CV. La vettura è dotata anche di un pacco batterie da 13 kWh. La Formentor ha un posizionamento commerciale molto aggressivo per un modello che propone contenuti e stile da segmento premium. Il modello base, infatti, parte da 43.000 euro con possibilità di optare per allestimenti più completi, rientrando ugualmente nel budget. La Cupra Formentor ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel 2021.

HYUNDAI TUCSON PLUG-IN HYBRID

Tra le migliori auto ibride plug-in da comprare con meno di 50.000 euro c’è anche la Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Questa variante del SUV coreano è dotata di un motore 1.6 turbo supportato da un motore elettrico per una potenza complessiva di 265 CV. C’è anche una batteria da ben 13,8 kWh che garantisce la possibilità di utilizzo in modalità a zero emissioni. Il SUV è disponibile in Italia con un prezzo di listino di partenza di 47.600 euro. La Hyundai Tucson ha registrato cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2021.

JEEP COMPASS

La Jeep Compass in versione 4xe è uno dei modelli di riferimento del settore delle auto ibride plug-in in Italia. Il SUV, lungo circa 4,4 metri, è dotato di un sistema ibrido composto da un motore 1.3 turbo benzina e un motore elettrico per una potenza complessiva di 190 CV. Il sistema è supportato da un pacco batterie da 7,3 kWh. Con il budget a disposizione è possibile puntare sul modello base della Compass 4xe, proposta in Italia a partire da 49.450 euro. La Jeep Compass ha conquistato cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2017 relativo alla generazione precedente.

LYNK E CO 01

Tra le migliori auto ibride plug-in disponibili sul mercato c’è spazio per la Lynk & Co 01. Il SUV del gruppo Geely Automobile è disponibile con motore 1.5 turbo benzina abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 261 CV. C’è anche una batteria da 14,1 kWh. Il SUV, lungo circa 4,54 metri, è disponibile con un prezzo di 44.500 euro, in un’unica configurazione. Il crash test Euro NCAP del 2021 ha assegnato la Lynk & Co 01 con cinque stelle.

MERCEDES CLASSE A

Tra le migliori auto ibride plug-in da comprare con un budget fino a 50.000 euro c’è anche la Mercedes Classe A, disponibile nella variante A 250 E con un prezzo di partenza di 47.564 euro. La versione plug-in della hatchback della casa tedesca è dotata di un motore 1.3 turbo benzina supportato da un motore elettrico per una potenza complessiva di 218 CV. A completare il sistema ibrido c’è un pacco batterie da 15,6 kWh. La Mercedes Classe A ha ottenuto cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2018.

MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID

La MINI Countryman è uno dei modelli di riferimento della gamma MINI ed è disponibile anche in una versione Plug-in Hybrid. Il crossover di casa MINI, lungo circa 4,3 metri, può contare su di un sistema ibrido costituito da un motore 1.5 turbo abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 220 CV. C’è anche un pacco batterie da 10 kWh. Il modello di casa MINI è disponibile con un prezzo a partire da 49.400 euro. La generazione precedente di MINI Countryman ha ottenuto cinque stelle nel test Euro NCAP del 2017.

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PHEV

La Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, con oltre 4,5 metri di lunghezza, è una delle migliori auto ibride plug-in da comprare con meno di 50.000 euro. Il SUV della casa nipponica è dotato di un sistema ibrido composto da un motore 2.4 abbinato ad un’unità elettrica per una potenza complessiva di 188 CV. C’è anche una batteria da 13,8 kWh per sostenere il motore elettrico e garantire il funzionamento a zero emissioni. Il SUV è disponibile in Italia con prezzi da 45.350 euro. Nel crash test Euro NCAP, la generazione precedente di Mitsubishi Eclipse Cross ha ottenuto cinque stelle nel 2017.

OPEL GRANDLAND PLUG-IN HYBRID

Con quasi 4,5 metri di lunghezza, l’Opel Grandland è un SUV di medie dimensioni che, nella variante plug-in hybrid, ha le carte in regola per essere considerato come una delle migliori auto ibride plug-in da comprare a meno di 50.000 euro. La vettura è dotata di un motore 1.6 turbo abbinato ad un motore elettrico per una potenza complessiva di 225 CV. C’è anche un pacco batterie da 13,2 kWh che consente l’utilizzo in modalità a zero emissioni. La gamma dell’Opel Grandland in versione PHEV è disponibile con prezzi da 48.850 euro. Nel 2017, l’Opel Grandland X ha ottenuto cinque stelle nel crash test Euro NCAP.

VOLKSWAGEN TIGUAN

La Volkswagen Tiguan è la scelta giusta per gli automobilisti alla ricerca di un SUV con sistema plug-in hybrid. Il modello di segmento D di casa Volkswagen, che presenta una lunghezza di poco più di 4,5 metri, è disponibile nella variante eHybrid. Questa variante è dotata del motore 1.4 TSI e di un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 245 CV, oltre che di un pacco batterie da 13 kWh. La gamma della Tiguan in versione plug-in hybrid parte da 46.300 euro, rientrando nel budget disponibile di 50.000 euro per acquistare un’auto plug-in completa e di ottima qualità. La Volkswagen Tiguan ha ottenuto cinque stelle nel crast test Euro NCAP del 2015.