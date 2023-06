Consiglio acquisto auto elettriche: budget fino a 50.000 euro

Le guide all’acquisto di SicurAUTO.it continuano con un nuovo focus sulle auto elettriche: in questa guida, infatti, andremo ad analizzare quelle che sono le migliori auto elettriche da comprare con un budget fino a 50.000 euro (partendo da circa 40.000 euro). In questa fascia di prezzo si concentrano alcuni dei principali modelli a zero emissioni disponibili sul mercato. Le vetture, appartenenti a marchi premium o generalisti, possono contare su dimensioni più grandi e su più potenza e autonomia rispetto ai modelli economici. Per chi ha un budget inferiore, consigliamo di dare un’occhiata alla guida sulle migliori auto elettriche fino a 40.000 euro oppure sulle migliori auto elettriche fino a 35.000 euro. Da notare che i prezzi indicati non considerando la possibilità di sfruttare gli incentivi statali come l’Ecobonus 2023. Guida aggiornata al 23 giugno 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Per scegliere l’auto giusta da comprare bisogna considerare diversi fattori, soprattutto se si sta parlando di un’auto elettrica. Per evitare un acquisto sbagliato, infatti, bisogna tenere in considerare, oltre al budget, anche l’uso che si farà dell’auto che rappresenta un fattore determinate per scegliere la giusta alimentazione su cui puntare. Per le elettriche bisogna valutare fattori aggiuntivi, come l’autonomia e, quindi, la capacità della batteria che determina l’effettiva percorrenza con una sola carica. Prima di approfondire la scelta sull’elettrica da comprare, quindi, consigliamo di dare una lettura a e i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

AIWAYS U5

Arriva dalla Cina una delle auto elettriche più interessanti da comprare con un budget inferiore ai 50.000 euro. Si tratta della Aiways U5, un SUV da quasi 4,7 metri dotato di un comparto tecnico davvero completo. Il modello è disponibile in un’unica configurazione, con un prezzo di listino di 46.900 euro. Il SUV può contare su di un motore da 204 CV, abbinato all’asse anteriore, e su di una batteria da 63 kWh. Per il momento, non è disponibile il crash test Euro NCAP.

CUPRA BORN

La Cupra Born è una delle auto elettriche più interessanti sul mercato nella fascia compresa tra i 40.000 euro e i 50.000 euro. La vettura di Cupra, lunga circa 4,33 metri, è disponibile sul mercato italiano in diverse configurazioni. Il modello base è dotato di un motore da 204 CV e di un pacco batterie da 58 kWh. Con il budget a disposizione è anche possibile puntare sulla variante più potente da 231 CV, disponibile anche con batteria potenziata fino a 77 kWh. La gamma della Cupra Born parte da 41.100 euro. La Cupra Born ha registrato 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2022.

HYUNDAI IONIQ 5

La Hyundai Ioniq 5 è la scelta giusta per gli automobilisti alla ricerca di un’elettrica spaziosa (la lunghezza supera i 4,6 metri), con un’ottima autonomia e un budget inferiore ai 50.000 euro. La berlina della casa coreana è disponibile in diverse versioni con il modello base che può contare su 170 CV e su di un pacco batterie da 58 kWh. Questa configurazione della Ioniq 5 rientra nel budget disponibile grazie ad un prezzo di partenza di 47.550 euro. Per la Hyundai Ioniq 5 ci sono le 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2021.

KIA NIRO EV

La gamma Kia propone un’interessante soluzione per gli automobilisti alla ricerca di un’auto elettrica con un budget di 50.000 euro. Puntando sulla Kia Niro EV, SUV da poco più di 4,4 metri, è possibile acquistare un’auto elettrica completa e adatta a vari contesti di utilizzo. La vettura è dotata di un motore da 204 CV che viene abbinato ad una batteria da 64,8 kWh. Il prezzo di listino parte da 42.900 euro. Per la Kia Niro sono arrivate le 4 stelle nel crash test Euro NCAP del 2022.

SKODA ENYAQ IV

Con un budget di 50.000 euro è possibile puntare anche sulla versione base della Skoda Enyaq iV. Il SUV elettrico di casa Skoda, con una lunghezza di circa 4,65 metri, è un modello equilibrato e completo, ideale per diverse tipologie di utilizzo. La versione base della Enyaq iV è dotata di un motore da 180 CV abbinato a un pacco batterie da 55 kWh. In listino ci sono altre versioni ma con il budget disponibile bisogna accontentarsi del modello base che viene proposto a partire da 48.400 euro. La Skoda Enyaq iV ha ottenuto 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2021.

TESLA MODEL 3

La Telsa Model 3 è uno dei modelli di riferimento del mercato delle auto elettriche. Spaziosa, con i suoi quasi 4,7 metri di lunghezza, e con un livello di tecnologia al top, l’entry level della gamma Tesla è uno dei modelli principali del mercato delle elettriche, in particolare per chi ha un budget inferiore ai 50.000 euro. La versione base, chiamata semplicemente Model 3, è dotata di un motore da 283 CV abbinato ad una batteria da 50 kWh. Il prezzo è di 42.740 euro. Con il budget disponibile c’è anche la versione Long Range Dual Motor (da 498 CV, con batteria da 75 kWh) che costa 49.970 euro. La Tesla Model 3 ha ottenuto le 5 stelle nel crash test da Euro NCAP nel 2019.

TESLA MODEL Y

La Tesla Model Y è l’auto elettrica più venduta della gamma Tesla e, come tale, rappresenta una delle principali scelte per gli automobilisti alla ricerca di un’auto a zero emissioni. Con il budget a disposizione è possibile puntare sulla versione base della Model Y che presenta 347 CV di potenza e una batteria da 50 kWh. Questa versione del crossover, lungo circa 4,75 metri, viene proposta con un prezzo di 47.970 euro. Per la Tesla Model Y ci sono le 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2022.

VOLKSWAGEN ID.3

La Volkswagen ID.3 è uno dei modelli di riferimento della gamma elettrica di casa Volkswagen. Si tratta di una delle auto a zero emissioni su cui puntare con un budget di 50.000 euro. L’elettrica della casa tedesca, con una lunghezza di 4,26 metri, si adatta molto bene ad un utilizzo in città. La vettura può contare su di un motore da 204 CV abbinato ad un pacco batterie da 55 kWh. Il prezzo di listino è di 41.900 euro. Per la Volkswagen ID.3 ci sono le 5 stelle nel crash test Euro NCAP del 2020.