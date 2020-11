Consiglio acquisto auto ibride fino a 40.000 euro

Tornano i nostri consigli per l'acquisto di auto ibride: stavolta ci occupiamo delle vetture con budget intorno a 40.000 euro, alcune delle quali possono contare sugli incentivi dell'Ecobonus

Proseguono le guide di SicurAUTO.it dedicate all’acquisto di automobili a basso impatto ambientale: dopo le auto ibride fino a 30.000 euro e le vetture Gpl con budget di 12.000 euro, stavolta tocca alle auto ibride acquistabili con una disponibilità di circa 40.000 euro (il range è tra 35 e 45.000 euro, ma su quasi tutti i modelli si possono applicare gli incentivi dell’Ecobonus). Il ventaglio di proposte è interessante e include suv, berline e station wagon, sia full-hybrid che plug-in. Il livello tecnologico dei modelli presentati è molto alto. Guida aggiornata al 26 novembre 2020.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Tutti sappiamo quanto sia difficile scegliere l’auto giusta. Quanti acquirenti hanno optato per un determinato modello senza pensarci troppo, salvo rendersi conto dopo qualche mese di aver sbagliato clamorosamente automobile? A questo proposito vi consigliamo di focalizzare la scelta prima di tutto sulle vostre necessità. A parte il budget, è importante sapere l’uso che si farà dell’auto: casa-lavoro, viaggi, tempo libero, gite offroad? Pensateci bene prima di decidere su quale vettura valga la pena indirizzarsi (e investire). E valutate con attenzione anche altri aspetti, come per esempio il numero di km che pensate di percorrere in un anno. Perché da questo dipende la scelta di un’auto benzina, diesel, gpl o con alimentazione a bassi o bassissimi consumi. Detto questo, leggete con attenzione i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta e poi passate alla nostra guida con i consigli per l’acquisto di auto ibride fino a 40.000 euro.

AUDI A3 SPORTBACK

La casa madre definisce la nuova Audi A3 Sportback come la berlina che ridefinisce il concetto di compatta premium. Nella nostra fascia di prezzo rientrano quattro versioni plug-in hybrid: 40 TFSI e S tronic, 40 TFSI e S tronic Business, 40 TFSI e S tronic Business e 40 TFSI e S tronic S-Line edition, con prezzi compresi tra 39.200 e 44.300 euro. Ognuna monta un motore da 204 CV/150 kW con emissioni pari a 30 g/km e consumo di carburante combinato 1,4 l/100 km. Qui il crash test EuroNCAP di Audi A3 Sportback del 2014.

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER

È uscita recentemente la nuova versione della BMW Serie 2 Active Tourer, la multispazio tedesca lunga 435 cm con 5 posti, 5 porte e un bagagliaio dalla capacità minima di 468 litri. Identificata dalla sigla 225xe, è disponibile per il nostro portafoglio in 2 versioni dotate di motore ibrido plug-in, trazione 4×4 e cambio automatico, con prezzi che variano da 39.600 a 44.400 euro. La top di gamma 225xe iPerformance Luxury ha un propulsore da 1499 cm3, 224 CV/165 kW, viaggia fino a 202 km/h ed emette appena 42 g/km. È stata testata da Euro NCAP e le sono state assegnate 5 stelle (qui la scheda del crash test 2014 con i risultati completi e il video),

CITROEN C5 AIRCROSS

Il suv francese Citroen C5 Aircross offre grande spazio a bordo, sfruttando alla perfezione i suoi 450 cm di lunghezza e un bagagliaio che parte addirittura da 720 litri. Chi vuole spendere tra 35.000 e 45.000 euro può scegliere tra un paio di versioni plug-in hybrid, la più performante delle quali è la Hybrid 225 E-EAT8 Shine in vendita a 43.600 euro. Motore 1.6 ibrido da 225 CV/165 kW con cambio automatico, ha un consumo combinato di 1,6 l/100 km ed emette 36 g/km di CO2. Nel 2019 il crash test di Citroen C5 Aircross con allestimento standard ha dato come risultato 4/5.

FORD MONDEO 4 PORTE

Arrivata sul mercato italiano nel 2019, la nuova Ford Mondeo 4 porte ha portato una ventata di freschezza nel segmento delle berline 3 volumi, mettendo sul tavolo due versioni ibride molto performanti. La 2.0 187cv Hybrid ecvT Auto Tit. Bus. da 37.750 euro e la 2.0 187cv Hybrid ecvT Auto ST-Line B. da 40.050 euro. Proprio la top di gamma, lunga 486 cm, con 5 posti e un bagagliaio da 383 litri, dispone di un propulsore full hybrid da 1999 cm3 di cilindrata e 187 CV/138 kW di potenza, raggiunge i 187 km/h, emette 98 g/km e consuma 4,2 l/100 km. La Mondeo ibrida è disponibile pure in versione station wagon al prezzo di listino di 39.000 euro. Nel crash test di Euro NCAP del 2014 Ford Mondeo ha ottenuto 5/5 (qui la scheda completa con risultati e video).

FORK KUGA

La più recente generazione di Ford Kuga è decisamente migliorata in molti aspetti e propone oggi un abitacolo confortevole e ben rifinito. Con 452 cm di lunghezza lo spazio all’interno è più che sufficiente, sui sedili posteriori si sta bene anche in tre e per i bagagli si può contare su un’ampia capacità di 407 litri. Col nostro budget possiamo ambire a 7 versioni full-hybrid e 4 plug-in hybrid di Ford Kuga con prezzi da 35.000 a 43.750 bigliettoni. Riflettori puntati sulla 2.5 Benzina PHEV 225CV 2WD Auto ST-Line X: motore 2.5 benzina(elettrico da 225 CV/165 kW, 1,4 l/100 km di consumo combinato e 26 g/km di emissioni di CO2. Il crash test Euro NCAP di Ford Kuga del 2012 ha ottenuto 5/5.

HONDA CR-V

Il nuovo modello del suv giapponese Honda CR-V è uscito in Italia nel 2018. Il pregio maggiore di questa vettura è sicuramente lo spazio, sfruttato davvero molto bene in relazione alle dimensioni esterne, sia nell’abitacolo che nel vano bagagli. Sono disponibili ben quattro versioni full-hybrid del nuovo CR-V, con prezzi di listino compresi tra 37.700 e 42.200 euro. Top di gamma è il 2.0 Hev Lifestyle Navi eCVT AWD, con motore ibrido da 184 CV/135 kW, 180 km/h di velocità massima, 126 g/km di emissioni e 5,5 l/100 km di consumi. Nel 2019 Honda CR-V ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle nel crash test Euro NCAP (qui la scheda del crash test con risultati e video)

HYUNDAI IONIQ

Risposta sudcoreana alle tante proposte a basse emissioni della concorrente nipponica Toyota, la berlina 2 volumi Hyundai Ioniq è anche in versione ibrida plug-in. Lunga 447 cm e con bagagliaio da 550 litri, risponde perfettamente alle normali esigenze di spazio di una famiglia. In questa sede vi presentiamo l’ottima 1.6 Plug-In Hybrid 6DCT Prime, con propulsore da 141 CV/104 kW, 178 km/h di velocità massima e appena 26 g/km di emissioni di CO2, dato che consente alla Ioniq di rientrare nel range dell’Ecobonus 2019/2021. Quindi il prezzo di listino di 39.650 euro si può abbassare di qualche migliaio di euro. Nel 2016 il crash test della Hyundai Ioniq ha dato l’eccellente risultato di 5 stelle su 5.

KIA CEED SW PHEV

Nel 2018 è atterrata sul mercato italiano anche la nuova Kia Ceed SW PHEV, rivelatasi subito uno dei modelli più richiesti del brand asiatico. Le misure sono ovviamente imponenti: 460 cm di lunghezza e bagagliaio che parte da 437 litri ma si spinge ben oltre. Insomma, a capienza massima potete metterci dentro qualsiasi cosa. La versione plug-in hybrid 1.6 GDI PHEV 104KW High Tech DCT dispone di un motore da 141 CV/104 kW di potenza, con consumi dichiarati di 1,5 l/100 km ed emissioni a30 g/km di CO2. Qui il crash test di Kia Ceed effettuato nel 2019.

KIA NIRO PHEV

In vendita sul mercato italiano dal 2017, il moderno crossover Kia Niro PHEV è tra le automobili più richieste del brand sudcoreano. Spaziosa con i suoi 435 cm di lunghezza, buon bagagliaio (si parte da 324 litri), è disponibile pure in tre versioni plug-in hybrid tra cui la 1.6 PHEV GDI Evolution DCT con motore da 141 CV/104 kW. Dichiara 172 km/h di velocità massima, 1,4 l/100 km di consumi ed emissioni di CO2 che non superano 29 g/km (ok Ecobonus). Nel 2016 Euro NCAP ha testato Kia Niro assegnandole 5 stelle (qui la scheda del crash test con i risultati completi e il video).

LEXUS CT HYBRID

La nuova Lexus CT Hybrid è una grintosa ed elegante berlina 2 volumi dalle medie dimensioni (435 cm di lunghezza e con bagagliaio da 375 litri). Il pezzo forte della gamma son probabilmente le due versioni full-hybrid 200h Sport e 200h F Sport, in vendita rispettivamente a 35.050 e 37.750 euro. Montano entrambe un propulsore da 1798 cm3 di cilindrata e 136 CV/100 KW di potenza, raggiungono i 180 km/h, consumano 4,4 litri ogni 100 km ed emette 101 g/km di CO2. L’ultimo crash test della Lexus CT risale al 2011 con il punteggio massimo di 5/5 (qui la scheda completa con i dettagli e il video).

LEXUS IS HYBRID

La berlina sportiva del luxury brand giapponese è lunga 468 cm, ha 5 posti e 4 porte e dispone di un bagagliaio dalla capacità minima di 450 litri. La Lexus IS Hybrid è equipaggiata con un sistema ibrido composto da un 4 cilindri a ciclo Atkinson da 2.5 litri e 181 cavalli, abbinato ad un propulsore elettrico da 105 kW. La potenza complessiva è perciò di 223 cavalli, il consumo dichiarato nel ciclo misto è di 4,6 l/100 km con 104 g/km di CO2. Il prezzo di listino parte da 41.650 euro per l’allestimento 300h Business e giunge ai 43.550 del 300h Executive. Nel 2013 Euro NCAP ha testato la IS 300h assegnandole le 5 stelle (qui la scheda del crash test con i risultati completi ed il video).

LEXUS UX HYBRID

Disponibile dal 2018 anche in Italia, Lexus UX è il nuovo suv compatto della casa giapponese. Lo spazio a bordo risulta forse un po’ penalizzato (lo stesso bagagliaio non supera i 320 litri), ma la qualità delle finiture è assolutamente all’altezza delle aspettative del marchio. Sono in vendita ben 6 versioni con motore full hybrid: Hybrid Executive 2WD da 37.400 euro, Hybrid Executive 4WD da 39.400 euro, Hybrid Premuium 2WD da 40.400 euro e Hybrid Premium 4WD da 42.400 euro, Hybrid F-Sport 2WD da 44.400 euro e Hybrid Midnight Edition 2WD da 44.450 euro. Il top di gamma è dotato di 1987 cm3 e 184 CV e raggiunge 177 km/h. I valori dichiarati di consumi ed emissioni sono rispettivamente a 4,3 l/100 km e 97 g/km. Qui il crash test EuroNCAP di Lexux UXk del 2019.

MERCEDES CLASSE A

La nuova Mercedes Classe A è uscita nel 2018 ed è oggi disponibile anche nell’inedita variante con la ‘coda’ Sedan. Nella nostra fascia di prezzo rientrano quattro versioni plug-in hybrid (due per ogni allestimento):A 250 e EQ-POWER Automatic Business, A 250 e EQ-POWER Automatic Sport, con prezzi compresi tra 43.110 e 44.927 euro. Ognuna monta un motore da 218 CV/160 kW con emissioni pari a 32 g/km e consumo di carburante combinato 6,4 l/100 km. Qui il crash test EuroNCAP di Mercedes Classe A del 2018.

MERCEDES CLASSE B

La Mercedes Classe B è nata come ‘sorella maggiore’ della Classe A, quando entrambe erano monovolume, ma ora presidia da sola questo settore del mercato. Gli amanti dei bassi consumi e delle basse emissioni possono scegliere, nel nostro range di spesa, fra tre versioni plug-in hybrid e precisamente B 250 EQ-POWER Auto. Sport da 41.349 euro, B 250 EQ-POWER Auto. Sport Plus da 43.269 euro, B 250 EQ-POWER Auto. Premium da 44.697 euro. Tutte montano un propulsore da 218 CV/160 kW con cambio automatico, consumano 6,8 l/100 km nel ciclo misto ed emettono 32 g/km di CO2. Qui il crash test EuroNCAP di Mercedes Classe B del 2018.

MINI COUNTRYMAN SE

Si tratta della seconda generazione del crossover Mini Countryman, che ha mantenuto la stessa impronta della prima aumentando però le dimensioni fino ad attestarsi sui 429 cm (da 410). C’è quindi più spazio nell’abitacolo, mentre il bagagliaio può contenere fino a 450 litri. La meccanica è la stessa della berlina. In questa guida però ci stiamo occupando esclusivamente di modelli ibridi e la Countryman ne offre ben tre plug-in hybrid: Cooper S E ALL4 automatica da 40.600 euro, Cooper S E ALL4 Hype automatica da 43.500 euro, Cooper S E ALL4 Business automatica da 44.600 euro. Prendendo in esame proprio quest’ultimo, scopriamo che monta un propulsore ibrido plug-in da 220 CV/162 kW e 1.499 cm3, con emissioni ferme a 40 g/km (scatta l’Ecobonus). Euro NCAP ha testato Mini Countryman nel 2017 assegnandogli le 5 Stelle (qui la scheda del crash test con i risultati completi ed il video).

OPEL GRANDLAND X

Opel Grandland X è uno dei tanti SUV della casa automobilistica tedesca e si pone appena dopo la Mokka X, mentre tecnicamente ha molte cose in comune con la ‘cuginetta’ Peugeot 3008. A livello di misure è lunga 447 cm e dispone di un bagagliaio da 514 litri. Sapete quante versioni ibride di Grandland X potete comprare con il nostro budget di riferimento (35-000/45-000 euro)? Una sola ma basta e avanza: la 1.6 Hybrid4 Plug-In FWD con cambio automatico. Spinta da 224 CV/165 kW, consuma 1,5 l/100 km ed emette 35 g/km di CO2. E costa 43.050 euro tondi tondi. Il crash test Euro NCAP di Opel Grandland X ha dato nel 2017 il risultato di 5/5.

PEUGEOT 3008

La nuova serie di Peugeot 3008 ha trasformato il SUV francese in una vettura solida, convincente e originale. Lunga 444 cm, offre un abitacolo spazioso per quattro persone (stringendosi ci si può accomodare anche in cinque) e un bagagliaio da 520 litri che dice abbondantemente la sua. Col nostro limite di spesa possiamo disporre per un pelo della Hybrid 225 e-EAT8 Allure con 1.600 di cilindrata e 225 CV/165 kW di potenza, consumi 1,5 l/100 km ed emissioni 35 g/km. Prezzo di listino 44.930 euro. Nel 2016 il crash test di Peugeot 3008 ha ottenuto il punteggio massimo di 5/5.

RENAULT CAPTUR

La Renault Captur è un suv/crossover di seconda generazione che col tempo è diventata più grande portando la lunghezza a 423 cm e la larghezza a 179, quindi adesso c’è più spazio nell’abitacolo a disposizione di passeggeri e bagagli, anche grazie al divano scorrevole di 16 centimetri. Con il nostro budget c’è a disposizione un solo allestimento ibrido della Captur: la 1.6 PHEV E-TECH 160cv Initiale Paris da 36.950 euro. Motore plug-in hybrid 1600 cc da 160 CV/117 kW, consuma nel ciclo misto 6,2 l/100 km ed emette 32 g/km di CO2. Punteggio massimo di 5/5 nel crash test Euro NCAP del 2019.

SKODA OCTAVIA

Berlina 3 volumi dalle dimensioni importanti, Skoda Octavia misura in lunghezza 467 cm e ha una capacità di carica del bagagliaio che parte da 590 litri. Insomma, l’auto ideale per viaggi lunghi con famiglia numerosa al seguito e relativi bagagli. In vendita nella versione ibrida da 37.000 a 40.550 euro, il modello più costoso 1.4 TSI Plug-In Hybrid RS DSG è spinto da 245 CV/180 kW, con 1,5 l/100 km di consumi dichiarati e 33 g/km di emissioni di CO2. Il crash test Euro NCAP di Skoda Octavia è stato effettuato nel 2019 e ha ottenuto 5/5.

TOYOTA COROLLA HYBRID

La nuova Toyota Corolla sostituisce in Europa l’Auris e debutta nel 2019 con la piattaforna TNGA (Toyota New Global Architecture) che sarà utilizzata per tutti i prossimi modelli. La versione per noi è la 2.0 Hybrid GR Sport con motore 2.0 full-hybrid da 184 CV/135 kW, consumo combinato ufficiale di appena 3,9 l/100 km, mentre le emissioni si fermano a 89 g/km. Costa 36.400 euro. In vendita anche il modello station wagon Hybrid Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge a 35.750 euro. Clicca qui per vedere foto, video e punteggio del crash test della Toyota Corolla effettuato da EuroNCAP nel 2019.

TOYOTA PRIUS

La Toyota Prius, che più di tante altre vetture ha reso popolare l’ibrido, nella versione 1.8H ECVT AWD-i Lounge è lunga 457 cm, ha 5 porte e 5 posti e dispone di un bagagliaio dalla capacità minima di 502 dm3. È stata testata da Euro NCAP e ha ottenuto le 5 Stelle. La versione full-hybrid alla portata del nostro portafoglio costa 35.100 euro, è equipaggiata con un 4 cilindri da 1.8 litri e un motore elettrico da 53 kW, per cui la potenza del sistema ibrido è di 122 cavalli. Il consumo dichiarato nel ciclo misto è di 3,6 l/100 km con 85 g/km di CO2. Qui c’è il crash test di Toyota Prius realizzato da EuroNCAP nel 2016.

TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID

Nella nostra guida con i consigli per l’acquisto di auto ibride con budget sui 40.000 euro non poteva mancare la Toyota Prius Plug-In Hybrid, uno dei modelli ibridi più venduti in Italia. Lunga 465 cm, quanto la Prius+ a 7 posti e più di 11 rispetto alle altre versioni della berlina 2 volumi, la Plug-In accoglie comodamente quattro persone e vanta un bagagliaio da 360 litri di capienza. Il motore da 1.798 cm3 e 122 CV/90 kW può spingere la vettura fino a 162 km/h. Le emissioni i fermano a 29 g/km. Prezzo di listino 42.350 euro, da limare con l’Ecobonus. Il più recente crash test Euro NCAP della Toyota Prius è del 2016 e ha dato come risultato 5 stelle su 5.

TOYOTA PRIUS+

La Toyota Prius+ è lunga 464 cm, ha 7 posti e 5 porte e dispone di un bagagliaio dalla capacità minima di 200 litri. Con il nostro budget è disponibile solo l’allestimento 1.8 H ECVT Style che monta un sistema ibrido composto da un propulsore termico da 1.8 litri e 99 cavalli abbinato a un motore elettrico da 100 kW. La potenza del sistema Hybrid Sinergy Drive è pari a 136 CV, il consumo dichiarato nel ciclo misto è di 4,9 l/100 km con 112 g/km di CO2. Il prezzo di listino è 36.350 euro. Euro NCAP ha testato il modello di riferimento nel 2016 assegnandogli le 5 stelle (qui la scheda del crash test con i risultati completi ed il video).

VOLKSWAGEN GOLF

Con sette generazioni sul groppone la Volkswagen Golf è forse il punto di riferimento assoluto del segmento delle berline 2 volumi e adesso è anche in versione ibrida. L’ultimo modello sul mercato offre buona abitabilità (lunga 425 cm con un bagagliaio da 380 litri), stile, design e tecnologia. Insomma, il marchio Golf è sempre una garanzia. Con il nostro budget possiamo scegliere la versione 1.4 TSI eHYBRID 204 CV DSG Style da 38.500 euro. Monta un propulsore plug-in hybrid da 204 CV/150 kW che consuma 0,9 l/100 km ed emette 28 g/km. C’è anche la versione GTE da 43.400 euro. Il crash test 2019 di Volkswagen Golf ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle.