Consiglio acquisto auto ibride plug-in: budget fino a 43.000 euro

Nuovo appuntamento con le guide all’acquisto di SicurAUTO.it: questa volta tocca alle migliori auto ibride plug-in da comprare avendo a disposizione un budget fino a 43.000 euro. Il settore delle auto con sistema ibrido plug-in è ricco di opzioni, con tanti modelli a disposizione degli automobilisti. I prezzi sono mediamente alti e, per chi ha un budget ridotto, è importante valutare con attenzione pregi e difetti di ogni modello. In alternativa, è possibile puntare sulle migliori auto ibride fino a 30.000 euro oppure sulle ibride fino a 40.000 euro, ripiegando su di un sistema full hybrid che consent di abbassare il prezzo. Guida aggiornata il 25 maggio 2023.

COME SCEGLIERE L’AUTO GIUSTA

Scegliere l’auto giusta richiede tanta attenzione: gli elementi da considerare sono diversi e possono incidere in modo più o meno marcato sulla scelta finale, in base alle esigenze e alle preferenze del singolo automobilista. Bisogna partire dal budget a disposizione per poi estendere l’analisi andando a considerare anche i chilometri da percorrere e il tipo di alimentazione. Per le auto ibride, inoltre, c’è da considerare la possibilità di puntare su una versione full hybrid invece che su una plug-in hybrid per ridurre i costi senza rinunciare all’elettrificazione. Prima di vedere quali sono le migliori auto ibride plug-in da comprare, quindi, il consiglio è di dare un’occhiata a quelli che sono i parametri da considerare per scegliere l’auto giusta.

AUDI A3 SPORTBACK

La Audi A3 Sportback è disponibile anche in una variante con sistema plug-in hybrid, la 40 TFSI E S Tronic. Questa versione della hatchback da 4,37 metri di casa Audi può contare su di un sistema ibrido da 204 CV composto da un motore 1.4 TFSI e da un’unità elettrica oltre che da u pacco batterie da 9,8 kWh. C’è anche la versione 45 TFSI E S Tronic con potenza complessiva di 245 CV. Sul mercato, la A3 Sportback in versione ibrida parte da 42.150 euro. La Audi A3 Sportback ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP nel 2020.

CUPRA LEON

Un altro modello di riferimento del mercato delle auto plug-in hybrid è la Cupra Leon. La segmento C del marchio iberico è disponibile nella variante 1.4 E-HYBRID con possibilità di scelta tra una versione da 204 CV e una da 245 CV. C’è anche un pacco batterie da 9,8 kWh. La gamma della Cupra Leon in versione plug-in parte da 42.250 euro. C’è anche la versione Sportstourer che parte da 44.350 euro, superando il budget disponibile. La Cupra Leon ha conquistato le cinque stelle Euro NCAP nel 2020.

CUPRA FORMENTOR

La Cupra Formentor, SUV da oltre 4,4 metri di lunghezza, è un altro ottimo esempio di auto plug-in hybrid su cui puntare. La vettura è dotata del motore 1.4 E-HYBRID abbinato ad un pacco batterie da 9,8 kWh. C’è la possibilità di scegliere tra la variante da 204 CV e la versione da 245 CV. La gamma parte da 43.000 euro. Per la Cupra Formentor ci sono cinque stelle Euro NCAP nel 2021.

JEEP RENEGADE

Gli automobilisti alla ricerca di un SUV con sistema plug-in hybrid possono contare sulla Jeep Renegade 4xe, con dimensioni di poco superiori ai 4,2 metri di lunghezza. Il SUV prodotto nello stabilimento di Melfi è dotato di un sistema ibrido composto da un motore 1.3 turbo benzina e da un’unità elettrica per una potenza complessiva di 240 CV. A completare il sistema c’è una batteria da 7,4 kWh. La gamma parte da 42.400 euro. La Jeep Renegade ha ottenuto 3 stelle nel crash test Euro NCAP del 2019.

KIA CEED SW PHEV

Tra le migliori auto ibride plug-in su cui puntare c’è la Kia Ceed SW PHEV. La station wagon della casa coreana è dotata di un sistema ibrido composto da un motore 1.6 GDi benzina affiancato da un motore elettrico, per 141 CV di potenza, e da un pacco batterie da 8,9 kWh. Questa configurazione viene proposta da Kia al prezzo di 39.900 euro. La Kia Ceed ha ottenuto quattro stelle nel crash test Euro NCAP.

KIA XCEED PHEV

Uno dei modelli più interessanti della gamma Kia è, senza dubbio, la Kia XCeed PHEV. Il SUV compatto, caratterizzato da una lunghezza di circa 4,4 metri, presenta un motore 1.6 GDi benzina e un motore elettrico di supporto, per una potenza complessiva di 141 CV. Tra le specifiche c’è spazio per un pacco batterie da 8,9 kWh. Sul mercato italiano, il modello parte da 41.200 euro. Non è disponibile il crash test per il momento.

MG EHS

Una delle auto ibride plug-in più economiche, ma non per questo meno interessanti, sul mercato è la MG EHS. Il SUV compatto di casa MG è dotato di un motore 1.5 turbo supportato da un motore elettrico per una potenza complessiva di 258 CV. A completare il sistema c’è una batteria da 16,6 kWh che permette un funzionamento a zero emissioni. Sul mercato italiano, la MG EHS parte da 36.590 euro di listino. Per la MG EHS ci sono cinque stelle nel crash test Euro NCAP del 2019.

OPEL ASTRA

La Opel Astra è disponibile anche in una variante plug-in hybrid che rappresenta la scelta giusta per poter acquistare un modello di questo tipo avendo a disposizione un budget ridotto, per gli standard del mercato. La hatchback di segmento C della casa tedesca presenta un motore 1.6 benzina supportato da un’unità elettrica per una potenza complessiva di 180 CV. Il sistema si completa con un pacco batterie da 12,7 kWh. La gamma parte da 39.050 euro. C’è anche la versione Sports Tourer, con carrozzeria station wagon, che parte da 40.050 euro. La Opel Astra ha ottenuto quattro stelle nel crash test Euro NCAP del 2022.

PEUGEOT 308

La segmento C di casa Peugeot è una delle auto ibride plug-in più interessanti sul mercato, in particolare con il budget a disposizione. Caratterizzata da una lunghezza complessiva di circa 4,37 metri, la hatchback è disponibile anche in una variante ibrida plug-in dotata di motore 1.6 benzina e di un’unità elettrica per una potenza complessiva di 180 CV. C’è anche una batteria da 12,7 kWh a completare il sistema ibrido. Sul mercato italiano, la Peugeot 308 parte da 41.450 euro. C’è anche la variante station wagon che parte da 42.450 euro. Il crash test Euro NCAP del 2022 si è concluso con quattro stelle per la Peugeot 308.

RENAULT CAPTUR

Tra le migliori auto ibride plug-in da comprare a meno di 43.000 euro troviamo la Renault Captur in versione E-Tech Plug-in Hybrid. Questa variante del SUV della casa francese può contare su di un motore 1.6 benzina supportato da due piccoli motori elettrici per una potenza complessiva di 160 CV. Il motore è supportato da una batteria da 9,8 kWh che garantisce fino a 50 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni. Il prezzo di listino parte da 34.800 euro. La Renault Captur ha ottenuto cinque stelle nel crash test Euro NCAP.