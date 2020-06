Un utile Manuale di Primo Soccorso con le tecniche da adottare per assistere in sicurezza gli eventuali feriti di un incidente stradale

Tutti pensiamo e speriamo che non ci capiti mai di dover essere presenti sul luogo di un incidente stradale. Purtroppo, però, prima o poi tale evenienza potrebbe accadere ed è quindi di fondamentale importanza conoscere poche e semplici regole di primo soccorso per prestare assistenza agli eventuali infortunati. Con il termine di primo soccorso s’intende il primo aiuto, la prima modalità di assistenza prestata alla/e vittima/e di un malore e/o di un trauma, in attesa dell’intervento di personale qualificato e dotato di mezzi idonei che deve essere chiamato telefonicamente affinché accorra sul posto nel più breve tempo possibile. Vedremo più avanti come effettuare una chiamata di soccorso in caso di necessità.

PRIMO SOCCORSO: COSA BISOGNA SAPERE

Oltre alla chiamata i nostri compiti consistono nell’assicurare, per quanto possibile, la sopravvivenza dell’infortunato ed evitare l’insorgenza di ulteriori lesioni conseguenti a un mancato soccorso o a un soccorso scorretto in attesa dell’arrivo di soccorritori professionali. Non è quindi sempre vero che non fare niente significa non sbagliare . Inoltre è altrettanto vero che non possiamo ‘defilarci’ dall’aiutare un ferito con la scusa che non sappiamo come comportarci. Vale la pena a tal proposito ricordare che è obbligatorio, per tutti noi, prestare assistenza a chi si trovi in difficoltà. Obbligatorio innanzi tutto per dovere morale ma anche perché i codici penale e stradale puniscono l’eventuale omissione di soccorso: scappare dopo un incidente può addirittura comportare l’arresto.

OMISSIONE DI SOCCORSO: CONSEGUENZE PENALI

In tal caso occorre riferirsi all’articolo 593 del codice penale che impone, a chi trovi un corpo che sia o che sembri inanimato o in evidente difficoltà o pericolo di vita, l’immediata assistenza e l’allerta istantanea delle autorità e dei soccorsi, pena la reclusione fino a un anno o una multa di 2.500 euro. Ciò però non significa assolutamente che dovremo improvvisarci medici, perché così facendo rischieremmo di peggiorare la situazione o di causare ulteriori danni (secondo gli articoli 589-590 del codice penale chi presta soccorso deve farlo in modo corretto: in caso di soccorso che provochi un peggioramento o in casi estremi la morte dell’infortunato, il soccorritore può esser passibile dei reati di lesioni personali o, addirittura, omicidio colposo).

MANUALE DI PRIMO SOCCORSO: TUTTI I CAPITOLI

Approfondisci qui la Guida al Primo Soccorso:

1) Manuale di Primo soccorso (Home)

2) Cosa fare in caso di incidente stradale?

3) La Chiamata al 118

4) Prime misure d’intervento

5) In che cosa consiste invece la messa in sicurezza della zona?

6) La valutazione dell’infortunato

7) Tecniche di soccorso

8) Basic Life Support o rianimazione di base

9) I traumi possibili

10) Lo spostamento dell’infortunato e la rimozione del casco

Per la stesura del presente manuale si ringrazia la collaborazione della dott.ssa Silvia Piombino, medico che presta servizio in Croce Rossa da diversi anni nonché istruttore di Primo Soccorso.