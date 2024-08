SicurAUTO.it vi augura buone vacanze: ci rivediamo il 19 agosto

Anche quest’anno la redazione si SicurAUTO.it si prende una breve pausa per ricaricare le batterie, dandovi appuntamento a lunedì 19 agosto 2024 con nuove notizie, curiosità e informazioni sul mondo dell’automotive, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza stradale. E a proposito di sicurezza, visto che siamo in un periodo di arrivi e partenze per le vacanze, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza, rispettando alla lettera le norme del Codice della Strada e adottando tutti gli accorgimenti necessari per un viaggio all’insegna del comfort e senza stress.

BUONA ESTATE 2024 IN SICUREZZA

Per agevolarvi abbiamo raccolto in questa pagina le nostre guide con i consigli più utili per viaggiare in sicurezza, dalle verifiche da fare all’auto prima di partire fino all’alimentazione più corretta per affrontare il viaggio, senza tralasciare le previsioni del traffico per il lungo ponte di Ferragosto. Trovate tutto nelle prossime righe, non dimenticatevi ovviamente le norme più basilari (ma che spesso proprio per questo vengono dimenticate) come allacciare le cinture di sicurezza ANCHE sui sedili posteriori e sistemare i bambini negli appositi seggiolini per auto.

Arrivederci al 19 agosto, buone vacanze da SicurAUTO.it!

Prima di partire

10 controlli da fare all’auto prima di partire per le vacanze

10 cose da non dimenticare quando si parte per le vacanze

Liquidi auto: quali controllare prima di partire

5 cibi da evitare prima di mettersi alla guida

I bagagli sul tetto dell’auto: quali sono le regole da ricordare?

Portapacchi auto: quanto si può caricare sul tetto?

Cosa mettere nel bagagliaio: dotazioni obbligatorie e accessori utili

Durante il viaggio

Casello autostrada: obblighi e regole da rispettare

Traffico autostrade: 5 errori da non fare alla guida

Caldo in auto: come combattere l’afa al volante

Come utilizzare il climatizzatore auto: trucchi ed errori comuni

4 motivi per cui il climatizzatore in auto non funziona più

Come rinfrescare l’auto senza aria condizionata

Come guidare con il sole negli occhi ed evitare i rischi dell’abbagliamento

Come guidare in galleria: 6 consigli utili

Giochi per bambini da fare durante i viaggi in auto

Bambini in auto: 7 rimedi contro il mal d’auto

Info Traffico

Previsioni traffico dall’11 al 15 agosto 2024

Viaggiare informati: come funziona il servizio del CCISS

Giorni in cui vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada

Dove sono posizionati i TUTOR in autostrada

Viaggiare con gli animali

Trasporto animali domestici in auto e moto: le norme che lo regolano.