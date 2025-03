Giochi da fare in auto: le migliori app per i viaggi lunghi

I viaggi in auto, soprattutto quelli lunghi, possono essere monotoni e stancanti, sia per i passeggeri che per il conducente. Tuttavia, mentre quest’ultimo deve concentrarsi unicamente sulla guida, i passeggeri possono concedersi qualche momento piacevole e divertente con le app giochi online viaggio auto. Ci sono infatti numerosissimi giochi da smartphone per rendere un viaggio meno noioso, inclusi giochi multiplayer e persino app per giocare senza internet quando la connessione è assente, ad esempio nelle gallerie e sulle strade di montagna. Prima di descrivere le migliori app per i giochi da fare in auto dev’essere però chiara una cosa: lo svago non deve mai intralciare la sicurezza stradale, di conseguenza non solo i giochi non devono distrarre il conducente, ma è consigliabile che almeno uno dei passeggeri resti sempre vigile per supportare il guidatore in caso di necessità.

APP DIVERTENTI PER VIAGGI LUNGHI: TRIVIA E QUIZ

Dai quiz ai giochi di strategia, di app divertenti per viaggi lunghi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Una delle opzioni più apprezzate è Trivia Crack, un’app di quiz che mette alla prova la cultura generale dei partecipanti. Disponibile sia online che offline, questo gioco permette di sfidare sia gli amici che altri giocatori di tutto il mondo, cosa che lo rende un ottimo passatempo durante i viaggi. La versione base è gratuita, si può tuttavia attivare quella a pagamento per eliminare la pubblicità. Anche QuizDuello è un’app per divertirsi imparando, cimentandosi su una grande varietà di argomenti. La sua interfaccia intuitiva e la possibilità di giocare gratuitamente lo rendono accessibile a tutti, anche se le migliori funzionalità sono disponibili con la funzione premium. I costi sono comunque esigui e puoi tranquillamente attivare il bonus senza rischiare il tuo budget.

GIOCHI MULTIPLAYER PER DIVERTIRSI IN COMPAGNIA

Se viaggi con un gruppo di amici o familiari, i giochi multiplayer sono ideali per spezzare la monotonia dei tragitti più lunghi (sempre tenendo a mente la questione della sicurezza stradale, ecc. ecc.). Un’app che spicca tra i giochi smartphone viaggio è Among Us, un titolo multiplayer che ha già conquistato milioni di utenti. Qual è lo scopo del gioco? I partecipanti devono scoprire chi tra loro sia l’impostore, mentre l’impostore deve cercare di sabotare la missione senza farsi scoprire. Anche Clash Royale è un’ottima opzione: popolarissimo (al 2024 è stato scaricato oltre 500 milioni di volte su Google Play), è un videogioco di strategia in tempo reale dove i giocatori collezionano e potenziano carte da gioco e lo scopo è distruggere una o più torri degli avversari per vincere la partita. Pure Words With Friends è un’alternativa fantastica ai giochi multiplayer viaggio macchina: simile al più noto Scarabeo, in questo gioco bisogna creare parole sfidando gli altri partecipanti sul piano della creatività. Richiede attenzione e concentrazione, caratteristiche che lo rendono perfetto per i viaggi molto lunghi.

GIOCHI DA FARE IN AUTO: ROMPICAPO E STRATEGIA

Tra i migliori giochi mobile auto, rompicapo e strategia occupano da sempre un posto speciale. Per esempio Monument Valley è un’esplorazione surreale tra elementi architettonici fantastici e geometrie impossibili. Lo scopo è guidare la silenziosa principessa Ida attraverso città misteriose, tra sentieri nascosti e illusioni ottiche, cercando di battere in astuzia l’enigmatico popolo dei corvi. Se invece preferisci qualcosa di più rilassante c’è Two Dots, un puzzle game che ammalia per la sua semplicità. L’obiettivo è collegare puntini dello stesso colore e risolvere enigmi per completare i livelli e passare ai successivi. La modalità offline lo rende un’ottima scelta tra i giochi per i viaggi in auto.

APP DI GIOCHI OFFLINE: DIVERTIRSI SENZA CONNESSIONE

Come dicevamo all’inizio, durante un viaggio in macchina la connessione internet potrebbe sparire per lunghi tratti, specie nelle zone rurali o montuose, oppure nelle gallerie (ce ne sono di molto lunghe). Tuttavia non è detto che si debba rinunciare del tutto a giocare, visto che esistono molte app di giochi offline viaggio auto. Tra questi c’è Asphalt Nitro, un videogame di corse che occupa poco spazio sulla memoria del telefonino (circa 35 mb) e offre un’adrenalinica esperienza arcade a prova di Wi-Fi. Puoi personalizzare le tue auto, gareggiare contro avversari virtuali e sfidarli sul piano della velocità, tutto gratuitamente. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Mario Kart Tour che porta il divertimento delle corse arcade sullo smartphone, con circuiti e piloti ispirati alla realtà. Richiede una connessione solo per la modalità multiplayer, altrimenti puoi giocare offline come single player. Invece se hai dei bambini Crossy Road è un classico senza tempo in bisogna guidare un pollo a superare vari, tra buffi personaggi e ambientazioni fantastiche.

CONSIGLI PRATICI PER GIOCARE CON LE APP DURANTE I VIAGGI IN AUTO

Per sfruttare al meglio le app per i viaggi lunghi, segui questi semplici suggerimenti:

carica in anticipo i dispositivi e porta con te un caricabatterie portatile per evitare che gli smartphone, dopo un lungo uso, si spengano sul più bello;

per evitare che gli smartphone, dopo un lungo uso, si spengano sul più bello; assicurati di avere già scaricato tutte le app per giocare senza internet prima di partire, soprattutto se prevedi di attraversare zone prive di segnale;

per giocare senza internet prima di partire, soprattutto se prevedi di attraversare zone prive di segnale; scegli soprattutto giochi multiplayer per giocare con gli altri passeggeri , evitando di isolarti durante il viaggio;

, evitando di isolarti durante il viaggio; e, soprattutto, gioca con moderazione! Alterna un po’ di sano gaming ad altri momenti in cui ti dedichi a guardare il paesaggio o a chiacchierare con gli altri occupanti dell’auto. Anche perché giocare per molte ore potrebbe causarti un affaticamento agli occhi e un principio di mal di testa, per non parlare del rischio di nausea.

UN VIAGGIO DIVERTENTE CON LE APP GIUSTE E IN SICUREZZA

In conclusione, possiamo senz’altro confermare che le app dei video game possono trasformare un lungo viaggio in auto altrimenti noioso in una situazione piacevole e divertente. Dalle app di passatempo auto giochi online come Trivia Crack e Clash Royale ai giochi offline come Asphalt Nitro e Monument Valley, ce ne sono davvero per tutti i gusti. E il fatto che la maggior parte di queste applicazioni sia gratuita, con l’opzione facoltativa a pagamento, rende l’esperienza ancora più accessibile. Tuttavia, non dimentichiamo mai che la sicurezza stradale resta sempre la priorità: i giochi sono per i passeggeri, mentre il conducente deve rimanere concentrato sulla guida. E non è nemmeno consigliabile che tutti i passeggeri giochino contemporaneamente: almeno uno deve restare “a disposizione” del conducente per ogni evenienza. Divertirsi sì, ma in sicurezza. È questa la giusta ricetta per un lungo viaggio in auto senza pensieri.