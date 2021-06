La luce diretta del sole è dannosa per le plastiche e i colori di interni ed esterni: ecco 10 consigli per proteggere l'auto dal sole in estate

Sotto il sole cocente siamo portati a proteggere la nostra pelle e metterci al riparo da un’insolazione. Allo stesso modo dobbiamo avere riguardo della nostra automobile se vogliamo salvaguardarne nel tempo l’estetica e l’integrità. Gli effetti del sole diretto a lungo andare possono danneggiare verniciatura, plastiche e interni, specie se la carrozzeria è sporca di smog, di resine o di guano di volatili. Ecco i 10 consigli per proteggere l’auto dal sole in estate.

Aggiornamento del 30 giugno 2021: miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali

1.PARCHEGGIARE ALL’OMBRA PER PROTEGGERE L’AUTO DAL SOLE

La carrozzeria di un’automobile è ovviamente la parte più esposta ai raggi del sole e pertanto è più a rischio durante l’estate. Uno dei suggerimenti basilari è quello di parcheggiare l’auto all’ombra durante il giorno. Una vettura esposta al sole nelle ore più calde diventa letteralmente rovente e anche l’abitacolo può raggiungere temperature superiori ai 60 °C. Vanno quindi preferiti parcheggi che offrano spazi seminterrati o tettoie. Mentre sarebbero da evitare parcheggi sotto agli alberi: offrono sicuramente ombra col rischio di ritrovare l’auto ricoperta di resine ed escrementi. A proposito, non perderti gli errori da evitare quando si parte per una vacanza.

2.EVITA IL SOLE PER PROTEGGERE L’AUTO

Ricollegandoci al suggerimento di parcheggiare all’ombra bisogna tener presente che nel corso della giornata le zone d’ombra cambiano, quindi se magari al mattino abbiamo parcheggiato al riparo di un palazzo o di una struttura, è probabile che dopo mezzogiorno la nostra auto si ritrovi al sole. Se non abbiamo alternative di un riparo sicuro proviamo a cercare un parcheggio coperto che offra protezione nelle ore più calde (Il sole può fare ingiallire i fari, scopri come rigenerarli).

3.MEGLIO LA CODA CHE IL MUSO PER PROTEGGERE L’AUTO DAL SOLE

Sappiamo tutti che nelle nostre città, e men che meno nelle località di vacanza, non è sempre possibile scegliere il parcheggio ideale. Spesso bisogna accontentarsi di un posto libero, magari trovato dopo una lunga ricerca, e con poche opzioni per proteggere l’auto dal sole. Se possibile è meglio offrire al sole il posteriore dell’auto piuttosto che il frontale, in questo modo si proteggerà dall’esposizione diretta ai raggi UV buona parte dell’abitacolo e in qualche modo si limiterà, vista la ridotta superficie vetrata esposta, l’innalzamento della temperatura interna.

4.IL PARASOLE SEMPRE A PORTATA DI MANO

Per contenere l’ascesa della temperatura all’interno della nostra auto quando è parcheggiata è di sicuro aiuto l’uso di un parasole riflettente per il parabrezza. Si tratta di un accessorio dal costo di pochi euro e che permette di schermare per intero il parabrezza. Il vantaggio è quello di evitare l’esposizione diretta della corona del volante e della plancia, oltre a contenere l’irraggiamento dell’abitacolo (Leggi qui le 10 cose da non dimenticare prima di un viaggio in auto).

5.PROTEGGERE L’AUTO DAL SOLE E LE PLASTICHE DAI RAGGI UV

L’azione dei raggi solari che filtrano dalle superfici vetrate delle nostre automobili provoca un essiccamento progressivo delle superfici. Senza un’opportuna manutenzione i materiali possono screpolarsi, perdendo la lucentezza e il colore originario. Per quanto riguarda gli interni in pelle il deperimento è molto più evidente, la formazione di rughe sulla superficie può essere rapida e, se non si interviene per tempo, quello che prima era un tocco di stile della nostra auto si trasformerà in una nota stonata e antiestetica. In commercio si trovano prodotti specifici per gli interni: la loro funzione è quella di “idratare” la pelle, mantenendola morbida ed elastica, o di prevenire l’essiccamento delle plastiche.

6.OPZIONE TELO PER PROTEGGERE L’AUTO

Non tutti dispongono di un posto auto coperto o di un box nel quale ricoverare la propria auto al riparo da intemperie e luce del sole. Una soluzione da poter prendere in considerazione è quella di utilizzare un telo copri auto. Bisogna però valutare il tempo necessario per mettere o togliere il telo, inoltre il continuo sfregamento del telo potrebbe creare dei micro-graffi sulla verniciatura, facendo perdere lucentezza e profondità al colore della vettura.

7.I LAVAGGI FREQUENTI COME SOLUZIONE AL CALORE

In estate solitamente si è portati a spostarsi più del solito in auto, magari per andare al mare, per le gite fuori porta o per raggiungere la meta delle proprie vacanze. Sappiamo bene dopo qualche chilometro in autostrada quanti insetti si spiaccicano sulla parte frontale dell’auto. Se non rimossi in tempi brevi possono macchiare in maniera indelebile la carrozzeria. Oltre a moscerini e falene la nostra vettura rischia di ricoprirsi di salsedine o di resine colata dagli alberi, il consiglio è quindi quello di sottoporla a lavaggi frequenti anche in fai da te, cercando di mantenerla il più possibile pulita.

8.MAI IL LAVAGGIO A VETTURA CALDA E SEMPRE ALL’OMBRA

Abbiamo parlato della necessità di lavare con maggior frequenza l’automobile durante la stagione estiva. È importante ricordare che il lavaggio non deve avvenire mai quando la carrozzeria è calda, magari per una precedente e prolungata esposizione al sole. La superficie surriscaldata farebbe asciugare rapidamente la schiuma creando macchie e aloni. Per lo stesso motivo l’automobile non va lavata sotto al sole ma all’ombra, magari al riparo di una tettoia. E’ il più frequente tra gli errori da non fare con il lavaggio auto.

9.TRATTAMENTI PROTETTIVI CONTRO IL SOLE

Inevitabilmente, usando l’auto sia in estate che in inverno, la si espone agli eventi atmosferici, allo smog, polvere e tanto altro ancora. È pur vero che non si può trascorrere la giornata a preoccuparsi dell’auto, quindi è consigliabile sottoporre la propria vettura a un trattamento protettivo, una schermatura resistente ad ogni aggressione della verniciatura. Dal mondo del car detailing ci giungono sistemi di protezione, cere e film, che creano uno strato di sicurezza che blinda la verniciatura dagli agenti atmosferici e dallo sporco.

10.OCCHIO AGLI SBALZI DI TEMPERATURA

Quando si risale nell’abitacolo dopo aver lasciato per qualche ora l’auto sotto al sole si ha la sensazione di entrare in una fornace. Le auto moderne sono ormai quasi tutte equipaggiate con un impianto di climatizzazione, accessorio ormai indispensabile per il comfort di bordo, a patto di regolarlo nel modo corretto. Vanno evitati gli sbalzi improvvisi di temperatura, meglio spostare l’auto all’ombra e lasciare areare l’abitacolo mentre la carrozzeria torna a temperature miti. Gli sbalzi termici possono danneggiare il parabrezza, leggi qui come si ripara.