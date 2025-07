Cani gratis su Trenitalia fino a settembre 2025: come prenotare

Quest’estate i cani possono viaggiare gratis su quasi tutti i treni di Trenitalia, nessuna taglia esclusa. In via promozionale, infatti, fino al 15 settembre 2025 i cani di grossa taglia, che normalmente pagano un biglietto, sono ammessi gratuitamente su tutti i treni Frecce e Intercity, mentre il biglietto resta necessario solo sui convogli regionali. Continua a leggere per scoprire come prenotare il biglietto gratis per trasportare un cane in treno.

QUANTO COSTA TRASPORTARE UN CANE IN TRENO

In base al regolamento di Trenitalia, cani, gatti e altri animali domestici di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente sui treni Frecce, Intercity e Regionali in un trasportino di dimensioni massime 70 x 30 x 50 cm (massimo un trasportino per ciascun passeggero). Tuttavia i cani più grandi non sono esclusi dai treni: ogni passeggero, infatti, può viaggiare con un cane di qualsiasi taglia, con il relativo biglietto per la tratta desiderata, purché tenuto al guinzaglio e munito di museruola. Su Frecce e Intercity il biglietto per il cane costa 5 euro per viaggiare dalla domenica al venerdì e solo 1 euro per viaggiare il sabato. Sui treni regionali il costo del biglietto è pari a un biglietto di seconda classe alla tariffa prevista per il percorso effettuato ma ridotta del 50%.

PROMOZIONE ESTATE 2025: CANI VIAGGIANO GRATIS SUI TRENI DI TRENITALIA

Quello che abbiamo appena descritto è il regolamento valido tutto l’anno, ma per l’estate 2025 Trenitalia ha previsto una promozione, valida fino al 15 settembre, che consente di viaggiare gratis con un cane di qualunque taglia sui treni Frecce e Intercity, mentre sui regionali serve sempre il biglietto con tariffa scontata del 50%.

Importante: anche su Frecce e Intercity occorre sempre munirsi di biglietto, sebbene gratuito.

I cani di qualsiasi taglia, purché tenuti al guinzaglio, muniti di museruola e con il relativo biglietto (gratuito o meno), sono ammessi sui seguenti treni di Trenitalia:

Intercity e Intercity Notte sia in prima che in seconda classe nonché nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e nelle cabine Superior, per compartimenti acquistati per intero;

sia in prima che in seconda classe nonché nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e nelle cabine Superior, per compartimenti acquistati per intero; Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento , in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Executive, Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Premium, l’Area del silenzio, l’Area meeting e i salottini;

, in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Executive, Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Premium, l’Area del silenzio, l’Area meeting e i salottini; Treni Regionali ad eccezione di quelli espressamente indicati nell’Orario Ufficiale con apposita indicazione.

I cani ammessi nelle carrozze non possono occupare posti destinati ai passeggeri o intralciare il passaggio. Il passeggero con il cane ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza ed è il solo responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati dal cane stesso.

Il cane da assistenza per persone con disabilità viaggia gratuitamente su tutti i treni di Trenitalia senza alcun obbligo, è necessario il solo possesso del certificato di addestramento in cui un centro cinofilo/istituto di riferimento attesti su carta intestata (o con timbro leggibile) che si tratta di un cane di servizio, da esibire a richiesta del personale di controllo, mentre per i cani guida per passeggeri con disabilità visiva non è necessaria alcuna certificazione.

COME PRENOTARE IL BIGLIETTO GRATIS PER IL CANE

Per ottenere il biglietto gratis per il cane, basta andare su sito o app di Trenitalia, seleziona il treno, scegliere l’offerta e, prima del pagamento, aggiungere al carrello il servizio “Viaggia con il tuo cane“, come nel fac-simile in basso. Il biglietto si può emettere anche presso le biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio abilitate o chiamando il Call Center.

In tutti i casi, per il trasporto del cane occorre sempre avere il certificato d’iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario (o, per i cittadini stranieri, il passaporto del cane in sostituzione di entrambi i documenti). Tale obbligo non è previsto per i cani da assistenza.

Anche il biglietto del treno per i cani usufruisce dei servizi di rimborso o di cambio prenotazione, maggiori dettagli qui.