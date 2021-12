Buon Sicur2022: bilancio e notizie più lette su SicurAUTO.it

Brindiamo al 2022 augurandovi un Sicuro Anno, migliore per tutti e sempre ricco di novità con SicurAUTO.it

L’anno 2021 volge al termine e come sempre la Redazione di SicurAUTO.it festeggia con voi affezionati lettori i numerosi traguardi. Anche quest’anno è stato diverso e la quotidianità influenzata dall’epidemia in corso. Ma non per questo i nostri auguri saranno diversi dal solito e questo anche grazie a voi che ci seguite!

BUON SICUR2022: CI RIVEDIAMO IL 3 GENNAIO

Facendo il bilancio degli ultimi 12 mesi di SicurAUTO.it, siamo stati sempre di più impegnati a trattare le notizie di attualità, su regolamenti, scadenze e proroghe, con la volontà di fare chiarezza. Il lavoro che amiamo fare di più è essere puntuali e attendibili per i nostri lettori. Anche nel 2021 ci siamo riusciti, finendo con tantissimi nostri articoli tra i primi risultati di GoogleNews e fonte d’informazione per molti nostri altri colleghi. Il 2021 di SicurAUTO.it è stato scandito da tante altre attività che abbiamo raccontato in questi 12 mesi entusiasmanti. Siamo stati Brand Ambassador 2021 per raccontare il mondo delle batterie Varta e darvi utili consigli sulla manutenzione degli ammortizzatori con Monroe. Sicuramente molti di voi ci avranno ascoltato anche in diretta radio, dove con gli amici di RadioKissKiss abbiamo dato utili informazioni sulla manutenzione, la sicurezza di guida e il Codice della Strada. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, abbiamo continuato il lavoro che ci piace fare di più: dare risposte chiare e l’abbiamo fatto con tante utili guide, ma dedicandoci anche a tante inchieste e approfondimenti che pubblicheremo nel corso del 2022.

19 MILIONI DI AUGURI, UN NUOVO RECORD NEL 2021

Durante il 2021 ci avete seguito in tantissimi: alcuni articoli hanno raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni. Per noi è stato un altro anno dei record, oltre 19 milioni di lettori con picchi di quasi 2 milioni in alcuni mesi dell’anno. Abbiamo contribuito all’audience di Gazzetta Motori di cui siamo parte ormai da due anni (insieme a SicurMOTO.it). Questa è sicuramente la più grande ricompensa che ripaga il costante miglioramento del sito, sempre più ricco di contenuti di qualità autorevoli.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DEL 2021

Allora abbiamo deciso di raccogliere qui sotto i 10 articoli più letti dai nostri lettori nel 2021, iniziando dalla posizione numero 10 per arrivare all’articolo più letto, che ha fatto registrare oltre 2 milioni di visualizzazioni. Ricordatevi di brindare responsabilmente con amici e familiari (pochi…) e pensate anche alla sicurezza dei vostri cari se vi sposterete in auto. Allacciate la cintura di sicurezza (sui posti anteriori e posteriori) e usate correttamente il seggiolino per i vostri bimbi. Ci vediamo tra un anno, Sicuro 2022!

10) Renault Arkana: cosa è andato storto nel test dell’alce?

9) Si possono trasportare passeggeri con il foglio rosa?

8) P di principiante: quando e dove posizionarla

7) La revisione auto non serve a nulla: “vi spiego perché”

6) Car Wrapping: quanto costa, svantaggi e multe

5) Verifica Storico Revisione: come controllare i km di un’auto usata

4) AdBlue, stop produzione: l’aumento del gas mette in crisi le auto diesel

3) Coprifuoco alle 24 ma non in zona bianca: tutte le regole

2) Patente e proroga Covid: nuove scadenze al 2022

1) Revisione auto e proroga Covid: le nuove scadenze al 2022