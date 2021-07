SicurAUTO.it è Monroe Brand Ambassador per l’Italia

Monroe lancia il progetto Brand Ambassador in Italia e SicurAUTO.it è il partner selezionato per raccontare i segreti degli ammortizzatori auto

Monroe, tra i principali produttori di ammortizzatori a livello mondiale, racconta attraverso il progetto Monroe Brand Ambassador il mondo degli ammortizzatori auto e sceglie SicurAUTO.it come partner per svelare tante curiosità sulla manutenzione di ammortizzatori e molle auto. Dopo il Varta Brand Ambassador, il progetto con Monroe, interamente realizzato dal team editoriale e video di SicurAUTO.it, ha come obiettivo quello di parlare degli argomenti meno conosciuti sugli ammortizzatori auto in modo chiaro e semplice, attraverso una serie di interessanti video per ricambisti, autoriparatori e automobilisti.

PERCHE’ SICURAUTO.IT E’ MONROE BRAND AMBASSADOR

Nei video formativi del Monroe Brand Ambassador si fa chiarezza sull’importanza degli ammortizzatori, sfatando i miti più diffusi con tante informazioni utili su una grande varietà di tematiche legate a molle e ammortizzatori auto. La consolidata autorevolezza di SicurAUTO.it, la sua forte brand awareness e la capacità di realizzare progetti video “chiavi in mano” sono i motivi per cui anche Monroe ha scelto come partner il portale italiano.

IL PROGETTO MONROE BRAND AMBASSADOR ED IL SICUREDU DI SICURAUTO.IT

Il Brand Ambassador è un’iniziativa di marketing che sempre più aziende Automotive stanno lanciando in vari Paesi e SicurAUTO.it ha supportato Monroe nel realizzare questo progetto e i contenuti ad elevato valore formativo. Oltre al Monroe Brand Ambassador, SicurAUTO.it ha dedicato agli ammortizzatori Monroe un’intera area del #SicurEDU, il progetto unico in Europa che fornisce informazioni utili agli automobilisti su argomenti legati alla manutenzione e all’aftermarket. Il Monroe Brand Ambassador non si rivolge solo agli automobilisti, ma anche a un pubblico più ampio e professionale (B2B). L’obiettivo del progetto è fare in modo che tutti possano conoscere gli ammortizzatori auto da una fonte autorevole e trarne i migliori vantaggi da vendita e assistenza agli automobilisti. I consigli nei brevi video realizzati da SicurAUTO.it infatti si focalizzano su scelta, installazione e manutenzione di ammortizzatori, molle, kit di montaggio e protezione che Monroe produce per il primo equipaggiamento e per l’aftermarket.

IL MONDO DEGLI AMMORTIZZATORI NEI VIDEO MONROE BRAND AMBASSADOR

Il progetto Monroe Brand Ambassador di SicurAUTO.it si articola in 8 mini-video che Monroe diffonderà anche sui propri canali istituzionali e nelle newsletter professionali. Ogni video, della durata di circa 2 minuti, approfondisce una serie di tematiche utili sugli ammortizzatori e molle auto.

Qui di seguito l’elenco degli argomenti nei video Monroe Brand Ambassador che trovate anche sul canale YouTube di SicurAUTO.it e nel #SicurEDU:

– Ammortizzatori auto: perché sono importanti per la sicurezza?

– Differenze tra i tipi di ammortizzatori e scelta

– Come si cambiano correttamente gli ammortizzatori?

– La qualità premium degli ammortizzatori Monroe da fornitore OE all’Aftermarket

– Kit di montaggio: perché sono importanti?

– Kit di protezione: perché sono importanti?

– Molle ammortizzatori: che ruolo hanno e quando si devono cambiare?

– Controllo ammortizzatori: quando farlo e come fare?

BRAND AMBASSADOR: PERCHÉ SCEGLIERE SICURAUTO.IT

SicurAUTO.it è un brand altamente riconosciuto tra i maggiori portali automotive italiani, oggi presente nella Top 10 dei siti più visitati con oltre 1,5 milioni di lettori mensili. È il punto di riferimento per automobilisti-consumatori, autoriparatori e addetti ai lavori in cerca di notizie e approfondimenti su manutenzione auto, aftermarket, tecnica, attualità, sicurezza, assicurazioni e tanto altro. Qualità che valorizzano un progetto di rilievo come il Brand Ambassador, a cui sempre più aziende del panorama automotive mondiale come Monroe sono interessate.

Restate collegati per scoprire quale sarà il prossimo Brand!