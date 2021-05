Il nuovo decreto-legge del Governo sposta il coprifuoco alle 23: da quando entra in vigore il nuovo orario del divieto di ogni spostamento?

È la domanda del momento: il coprifuoco alle 23, da quando entra in vigore? Come avrete sicuramente letto, nella giornata di lunedì 17 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce nuove misure riguardanti l’emergenza Covid-19. In particolare, oltre a modificare i parametri di ingresso nelle varie fasce di rischio (bianca, gialla, arancione e rossa), il decreto fissa il calendario delle riaperture nelle zone gialle allargando di parecchio le maglie. A cominciare proprio dalla riduzione dell’orario del coprifuoco, primo step verso la sua completa abolizione.

COPRIFUOCO ALLE 23: DA QUANDO?

Ma quando avremo il coprifuoco alle 23? Secondo quanto è stato stabilito dal Governo, il posticipo di un’ora scatta dal giorno dell’entrata in vigore del decreto-legge, prevista mercoledì 19 maggio. Il nuovo calendario del coprifuoco è dunque il seguente:

– mercoledì 19 maggio 2021: dalle 23 alle 5;

– lunedì 7 giugno 2021: dalle 24 alle 5;

– lunedì 21 giugno 2021: abolizione.

Precisiamo che queste modifiche, così come le altre del nuovo decreto, riguardano soltanto la zona gialla. Nelle zone rosse e arancioni, che speriamo di non rivedere mai più, il coprifuoco resta sempre alle 22. Invece in zona bianca non era già contemplato alcun coprifuoco, tuttavia le regioni sono libere di disporre un limite di orario a titolo cautelativo.

COPRIFUOCO: SPOSTAMENTI CONSENTITI

Durante l’orario del coprifuoco (dalle 23 alle 5 a partire dal 19 maggio 2021) sono ammessi soltanto gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute, da motivare tramite autocertificazione. Non è dunque possibile spostarsi per altre ragioni, compreso il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, che deve dunque avvenire al massimo entro le ore 23. Il rientro al luogo di residenza, domicilio o abitazione durante il coprifuoco è consentito soltanto se, per validi motivi, non è stato possibile effettuare lo spostamento prima. Indicando i suddetti motivi nell’autocertificazione e allegando eventuale materiale o documentazione di prova. Anche chi ha completato il ciclo vaccinale, è guarito dal Covid o ha effettuato un tampone con esito negativo deve rispettare gli orari del coprifuoco.

NUOVO DECRETO LEGGE: LE ALTRE RIAPERTURE

Ricapitoliamo infine le altre riaperture, sempre limitate alle zone gialle, definite dal nuovo decreto-legge:

– dal 22 maggio 2021 tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;

– dal 22 maggio 2021 sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;

– dal 24 maggio 2021 possono riaprire palestre;

– dal 1° giugno 2021 sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le ore 18, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;

– dal 1° giugno 2021 all’aperto (e dal 1° luglio 2021 al chiuso), sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);

– dal 15 giugno 2021 saranno nuovamente possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, previa presentazione della ‘certificazione verde’. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;

– dal 15 giugno 2021 potranno riaprire i parchi tematici e di divertimento;

– dal 1° luglio 2021 potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;

– dal 1° luglio 2021 potranno riaprire al pubblico sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– dal 1° luglio 2021 saranno di nuovo possibili tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

– dal 1° luglio 2021 sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.