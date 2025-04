Controllo km reali Auto Usata: verifica e Storico Revisione

Acquistare un’auto usata è una scelta saggia se desideri risparmiare sul prezzo senza necessariamente rinunciare a una vettura di qualità, ma per evitare possibili fregature devi assicurarti che il chilometraggio indicato sia autentico. Fortunatamente esistono dei modi per effettuare il controllo dei km reali di un’auto usata e verificare il chilometraggio effettivo, non solo controllando lo storico delle revisioni superate negli anni recenti ma anche usando degli utilissimi ed efficaci database.

VERIFICA KM REALI AUTO USATA CON TARGA O TELAIO

Se hai già visto un veicolo di seconda mano che potrebbe interessarti ma temi che il contachilometri sia stato manomesso, devi fare una verifica dei km reali dell’auto usata. Di solito molti fanno affidamento allo storico delle revisioni, che permette di accedere ai dati ufficiali relativi al chilometraggio registrato durante le revisioni obbligatorie. Tuttavia come sanno tanti addetti ai lavori e come ha confermato una recente sentenza del luglio 2022, il controllo dei km di un’auto dallo storico della revisione non è più sufficiente perché può essere facilmente falsificato.

CONTROLLO KM REALI AUTO USATA DALLE REVISIONI

Se vuoi comunque controllare lo stesso i km reali dell’auto dalle revisioni effettuate, anche per fare un raffronto con il risultato del database, basta che ti colleghi al Portale dell’Automobilista e cerchi il servizio di verifica delle revisioni per i veicoli. Però attenzione: il servizio visualizza solamente le revisioni effettuate dopo il 1° giugno 2018, pertanto risulta poco utile se hai bisogno di verificare dei dati meno recenti.

Solitamente per usufruire dei servizi del Portale dell’Automobilista è necessario accedere con SPID o CIE (la registrazione è solo per gli utenti minorenni e per le imprese), ma la verifica delle revisioni effettuate è libera.

Il funzionamento è semplice: sulla pagina apposita devi scegliere la tipologia di veicolo tra autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli o rimorchi, inserire la targa, digitare il codice captcha e avviare la ricerca. Il risultato sarà lo stesso che puoi vedere nella seguente immagine (abbiamo ovviamente oscurato il numero della targa per motivi di privacy), con l’elenco di tutte le revisioni eseguite da giugno 2018 a oggi e dei km rilevati dall’operatore durante ciascun controllo:





AUTO USATA: COME VERIFICARE SE HANNO SCALATO I KM?

Conclusione: se dal controllo dei km di un’auto usata noti delle incongruenze, con numeri che diminuiscono nel tempo anziché aumentare, questo è un campanello d’allarme. Tuttavia la verifica dello storico revisione non basta per avere l’assoluta certezza che a un’auto usata abbiano scalati i km. Potrebbe infatti capitare che il quadro strumenti sia stato sostituito con uno di recupero o nuovo, ma in tal caso il proprietario deve dimostrare l’intervento con una certificazione redatta dall’officina che ha riparato l’auto. Se dalle ultime revisioni i km dell’auto non sono incrementali, sicuramente devi chiedere chiarimenti e capire se il tuo interlocutore è in buona fede (nel qual caso può dimostrarlo), altrimenti stai davvero rischiando di comprare un’auto usata con i km scalati, con tutto ciò che ne consegue.



