Car Wrapping: quanto costa, svantaggi e multe

Quanto costa il Car Wrapping, i vantaggi, gli svantaggi e le cose da sapere sulla pratica di rivestire la carrozzeria dell’auto per proteggerla o cambiare colore

Quanto costa il Car Wrapping è sicuramente la domanda più frequente di chi è intenzionato a rivestire la carrozzeria auto con una pellicola per cambiare colore o proteggerla. Ma prima di scegliere se riverniciare l’auto o il Car Wrapping ci sono alcune curiosità che in pochi approfondiscono prima di attaccare le pellicole sull’auto. Ecco tutte le cose fondamentali da sapere sul Car Wrapping.

IN COSA CONSISTE IL CAR WRAPPING

Il Car Wrapping è molto conosciuto come alternativa alla verniciatura di un’auto, e scoprendo quanto costa verniciare un’auto, si capisce anche perché. In realtà, rivestire la carrozzeria auto con una pellicola può avere scopri diversi: cambiare il colore di un’auto usata o nuova, applicare decalcomanie o proteggere la vernice senza cambiare colore. In base al colore che si vuole ottenere si utilizzano pellicole differenti, che richiedono applicazioni diverse. Non c’è limite ai colori e alle fantasie del Car Wrapping, eccetto quelli imposti dal CdS sulla sicurezza della viabilità.

CAR WRAPPING, LIMITI E MULTE

Una delle curiosità che si scopre in Germania, ad esempio, è che si può trasformare un’auto con il Car Wrapping usando gli stessi colori di un’auto della Polizia. E’ vietata l’applicazione della parola “Polizia”, pellicole luminescenti, cromate (su ampie zone) e parole o simboli incostituzionali. Le multe in Germania vanno da 10 euro per visibilità limitata sui finestrini a 90 euro per utilizzo non sicuro del veicolo. In Italia invece le pellicole colorate non si possono applicare sui dispositivi luminosi (se ne alterano le caratteristiche), sulle targhe e sui finestrini anteriori o il parabrezza. Eccezioni sono concesse in fase di omologazione dell’auto da parte del Costruttore. Se si applicano pellicole non omologate o che alterano le caratteristiche dell’auto o sono applicate in modo inappropriato, si rischia una multa da 431 euro (articolo 78 CdS).

QUANTO COSTA IL CAR WRAPPING

Il costo del Car Wrapping può variare anche molto in base al tipo di pellicola che si vuole applicare (trasparente, opaca, personalizzata), alle dimensioni dell’auto e alla manodopera necessaria. Il Car Wrapping in fai da te è sconsigliato dagli esperti, soprattutto per la manualità che bisogna avere nel maneggiare pellicole molto grandi e per le attrezzature adatte. Applicare le pellicole opache sulla carrozzeria ad esempio richiede molta più meticolosità nella pulizia, poiché la ruvidità della superficie tende a trattenere maggiormente la polvere in fase di installazione. In media il Car Wrapping può avere un costo che oscilla tra 1000 e 5000 euro.

COME PULIRE UN’AUTO CON LE PELLICOLE E QUANTO DURA IL CAR WRAPPING

La durata del Car Wrapping è un’altra variabile come il prezzo, ma dipende in questo caso dalla qualità della pellicola, dall’utilizzo dell’auto e della professionalità di applicazione. Una nota azienda italiana, ad esempio offre la garanzia sul Car Wrapping per 3 anni o 30 mila km. Come consiglia l’ADAC, invece è bene rimuovere la pellicola dopo un periodo non superiore a 10 anni, anche meno in base alla qualità del rivestimento. La pulizia e il lavaggio di un’auto dopo il Car Wrapping richiedono altrettanta attenzione; spesso è lo stesso installatore a fornire anche i prodotti specifici per la pulizia. In generale, le cose da non fare con un’auto dopo il Car Wrapping sono:

– lavare l’auto con i rulli

– utilizzare acqua troppo calda

– applicare cere (su pellicola opaca)

– usare alta pressione sui bordi della pellicola o a meno di 50 centimetri.