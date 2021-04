SicurAUTO.it è VARTA Brand Ambassador per l’Italia

VARTA lancia il progetto Brand Ambassador in Europa e SicurAUTO.it è il partner scelto per raccontare il mondo delle batterie in Italia

VARTA, uno dei principali produttori di batterie auto a livello mondiale, lancia il progetto Brand Ambassador in Europa e sceglie SicurAUTO.it come partner esclusivo per raccontare il vasto mondo delle batterie auto. Il progetto, interamente realizzato dal team editoriale e video di SicurAUTO.it, ha come obiettivo quello di parlare delle tecnologie innovative VARTA in modo chiaro e semplice attraverso una serie di interessanti video rivolti a ricambisti, autoriparatori e automobilisti. Grazie alle pillole formative del VARTA Brand Ambassador vengono svelate tante informazioni utili su una grande varietà di tematiche legate alle batterie auto. VARTA ha scelto SicurAUTO.it per la sua nota autorevolezza, la sua forte brand awareness e la capacità di realizzare progetti video “chiavi in mano”.

SICURAUTO.IT E IL PROGETTO VARTA IN EUROPA

Il VARTA Brand Ambassador è un progetto marketing europeo che VARTA ha lanciato in vari Paesi e che SicurAUTO.it ha seguito e sposato per l’Italia, fornendo il suo consueto contributo ad elevato valore formativo. VARTA è un brand con cui SicurAUTO.it ha già collaborato in passato attraverso il #SicurEDU, progetto speciale unico in Europa che fornisce informazioni utili agli automobilisti su tutta una serie di tematiche legate alla manutenzione e all’aftermarket (con VARTA è stata realizzata la sezione dedicata alle batterie auto). Il VARTA Brand Ambassador invece si rivolge a un pubblico più professionale (B2B) affinché chiunque lavori nel mondo aftermarket possa conoscere le batterie auto senza segreti e trarne i migliori benefici in termini di vendita e assistenza. I consigli forniti nei brevi video realizzati da SicurAUTO.it si focalizzano anche su scelta, installazione e manutenzione delle batterie VARTA “Made in Germany”.

IL MONDO DELLE BATTERIE NEI VIDEO VARTA BRAND AMBASSADOR

Nell’ambito del progetto VARTA Brand Ambassador, SicurAUTO.it ha prodotto 8 mini-video che VARTA diffonderà nei proprio canali ufficiali, sui social e nelle newsletter professionali. Ogni video, della durata di circa 2 minuti, approfondisce una serie di tematiche utili legate alle batterie auto.

Qui di seguito l’elenco degli argomenti video che saranno svelati durante il 2021 da VARTA (un paio sono già pubblici e li trovate in basso):

– Perché le vetture moderne necessitano di batterie a tecnologia AGM e/o EFB?

– Batterie ausiliarie: perché e quando sono necessarie;

– Come utilizzare il VARTA Partner Portal;

– L’importanza della sostituzione batteria “like for like”;

– La manutenzione preventiva e i test sulla batteria;

– I possibili motivi per cui un sistema start stop non funziona;

– Gli effetti del caldo e del freddo sul funzionamento delle batterie;

– Come smaltire le batterie nel modo corretto e i costi di smaltimento;

BRAND AMBASSADOR: PERCHÉ SCEGLIERE SICURAUTO.IT

SicurAUTO.it è un brand altamente riconosciuto tra i maggiori portali automotive italiani, oggi presente nella Top 10 dei siti più visitati con oltre 1,4 milioni di lettori mensili. E’ il punto di riferimento per automobilisti-consumatori, autoriparatori e addetti ai lavori in cerca di notizie e approfondimenti su manutenzione auto, aftermarket, tecnica, attualità, sicurezza, assicurazioni e tanto altro. Forte del successo e dell’alta qualità del prodotto fornito a VARTA, SicurAUTO.it è stato scelto come Brand Ambassador anche da un Brand leader degli ammortizzatori auto. Presto vi sveleremo di chi si tratta, restate collegati!