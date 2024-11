Opel più economica: qual è, quanto costa?

Sebbene gli anni ruggenti siano lontani, la gamma Opel può ancora contare su diversi modelli di indubbio interesse che coprono tutti i segmenti e propongono quasi sempre una versione elettrificata. Questa versatilità è premiata dal pubblico visto che Opel è nella top-15 dei marchi più venduti in Italia e nel mese di ottobre 2024 ha visto crescere le immatricolazioni del +12%. Ma qual è e soprattutto quanto costa la Opel più economica? Scopriamolo dal listino ufficiale.

OPEL: LISTINO PREZZI UFFICIALE 2024

Attualmente la gamma Opel disponibile in Italia è composta da una quindicina di auto, alcune di fascia alta come il monovolume elettrico Zafira e-Life il cui prezzo supera 50 mila euro, e altre meno costose. Per trovare una Opel economica dobbiamo quindi indirizzarci verso modelli come Corsa, Frontera, Mokka e Astra che sicuramente non sono ‘regalati’ ma risultano un po’ più abbordabili. Vuoi sapere quali sono le Opel che costano meno? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Corsa 1.2 100 CV Edition: 19.900 €

Corsa 1.2 100 CV GS: 20.900 €

Corsa 1.2 100 CV automatic Edition: 21.900 €

Corsa 1.2 100 CV automatic GS: 22.900 €

Corsa Hybrid 100 CV automatic Edition: 23.900 €

Frontera Hybrid 100 CV EDCT: 24.500 €

Corsa Hybrid 100 CV automatic GS: 24.900 €

Frontera Hybrid 136 CV EDCT: 26.000 €

Mokka 1.2 Turbo 136 CV Edition: 26.200 €

Frontera Hybrid 100 CV EDCT GS: 26.500 €.

La Opel più economica è quindi la berlina Corsa 1.2 100 CV Edition che costa 19.900 euro. Si tratta della versione con motore 1.2 cc tre cilindri a benzina da 101 CV/74 kW, con consumi dichiarati dalla Casa di 4,9 l/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 stimati in 116 g/km. Altre Opel relativamente economiche sono i Suv Frontera e Mokka che partono rispettivamente da 24.500 e da 26.200 euro.

A titolo di cronaca l’Astra più economica costa 27.600 euro mentre l’Opel elettrica più economica è la Frontera-e con prezzi a partire da 29.900 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE MERCEDES-BENZ NOVEMBRE 2024

A novembre 2024 tutte le auto Opel sono in offerta con prezzo scontato grazie agli incentivi della Casa e condizioni di finanziamento agevolate. Particolarmente interessante l’offerta sul modello base della Corsa che permettere di abbattere il prezzo di ben 4.000 euro. Ecco qualche esempio:

Opel Corsa 1.2 100 CV Edition

Prezzo di listino: 19.900 €

Prezzo promo: 15.900 €

Anticipo: 2.850 €

Rate: 35 mensili da 99 € ciascuna (TAN fisso 4,99%, TAEG 7,56%)

Rata finale: 12.326,93 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

Opel Frontera Hybrid 100 CV EDCT

Prezzo di listino: 24.500 €

Prezzo promo: 24.000 €

Anticipo: 5.125 €

Rate: 35 mensili da 139 € ciascuna (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,84%)

Rata finale: 17.576 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

Opel Zafira Life El. 50kWh Business Edition M

Prezzo di listino: 50.100 €

Prezzo promo: 46.100 €

Anticipo: 10.094 €

Rate: 35 mensili da 599 € ciascuna (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,27%)

Rata finale: 20.105,8 €, altrimenti l’auto si può sostituire o restituire.

QUANTO COSTANO LE OPEL CON GLI INCENTIVI STATALI?

Come è noto i fondi degli incentivi auto 2024 sono terminati per le vetture elettriche e termiche mentre risultano ancora largamente disponibili per le auto ibride plug-in, secondo il seguente schema:

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Significa che fino al prossimo 31 dicembre si possono ottenere sconti da 4.000 a 10.000 euro, per chi rispetta i requisiti, sulla gamma Opel plug-in hybrid che attualmente è composta dai seguenti modelli: