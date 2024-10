Segmenti auto: quali sono e differenze

Nel mondo dell’automobile, i veicoli vengono classificati in diversi segmenti per aiutare sia i produttori che i consumatori a orientarsi nella vasta gamma di modelli disponibili sul mercato. Questa suddivisione si basa su vari criteri, tra cui dimensioni, capacità del motore, prezzo, target di riferimento e, talvolta, anche l’uso previsto dell’auto. I segmenti auto rappresentano categorie convenzionali che possono differire leggermente a seconda della regione geografica (Unione Europea, Regno Unito, Nord America), ma generalmente sono sempre accettati a livello internazionale. Vediamo quali sono i segmenti di automobili europei analizzando le caratteristiche principali e le differenze.

SEGMENTO A: MINI CAR E CITY CAR

Le autovetture di segmento A, conosciute anche come mini car o city car, sono le più piccole sul mercato e progettate principalmente per un uso urbano, dove la compattezza e l’efficienza sono fondamentali sia per muoversi nel traffico che per trovare parcheggio.

Caratteristiche principali

Dimensioni: generalmente inferiori ai 3,70 metri di lunghezza e carrozzeria due volumi.

Motori: di piccola cilindrata, tra i 600 e 1.2 litri.

Posti: 2-4 posti, con spazio interno limitato.

Prezzo: più basso rispetto ad altri segmenti.

Esempi: Fiat 500, Fiat Panda, Citroen C1, Hyundai i10, Toyota Aygo, Smart ForTwo, Volkswagen up!.

SEGMENTO B: UTILITARIE

Le auto di segmento B rappresentano una categoria di auto piccole, ma più spaziose e potenti rispetto alle city car. Queste vetture sono pensate per un uso misto, sia urbano che extraurbano.

Caratteristiche principali

Dimensioni: lunghezza tra i 3,70 e i 4,10 metri e carrozzeria a due volumi con trazione anteriore.

Motori: più potenti delle city car, generalmente tra 1.0 e 1.5 litri.

Posti: 4-5 posti.

Prezzo: intermedio, accessibile ma più elevato delle city car.

Esempi: Lancia Ypsilon, Renault Clio, Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Peugeot 208, Opel Corsa, Hyundai i20.

SEGMENTO C: MEDIE COMPATTE

Il segmento C è uno dei più popolari in Europa e include auto di dimensioni medie e compatte dalla buona abitabilità e bagagliaio spazioso, generalmente adatte sia a famiglie di 4 o 5 elementi che a individui che cercano un veicolo versatile e confortevole.

Caratteristiche principali

Dimensioni: lunghezza tra i 4,10 e i 4,50 metri e carrozzeria a due o tre volumi.

Motori: tra 1.4 e 2.0 litri, con un’ampia scelta di potenze.

Posti: 5 posti, con un buon livello di comfort.

Prezzo: intermedio, ma con una gamma molto vasta a seconda degli allestimenti e delle motorizzazioni.

Esempi: Volkswagen Golf, Ford Focus, Citroen C4, Toyota Corolla, Fiat Tipo, Seat Leon, Mazda3.

SEGMENTO D: MEDIO-GRANDI O FAMILIARI

Le vetture di segmento D sono berline o station wagon di medio-grandi dimensioni, pensate per famiglie numerose o per chi necessita di maggiore spazio e comfort rispetto alle dimensioni del segmento C. Ideali per lunghi viaggi grazie agli interni ergonomici e spaziosi e ai motori più potenti.

Caratteristiche principali

Dimensioni: lunghezza tra i 4,50 e i 4,90 metri con carrozzeria a tre volumi.

Motori: da 1.6 a 3.0 litri, con versioni diesel e benzina di diverse potenze.

Posti: 5 posti, con ampio spazio interno.

Prezzo: più elevato, riflettendo le dimensioni e il livello di equipaggiamento.

Esempi: BMW Serie 3, Audi A4, Mercedes Classe C, Alfa Romeo Stelvio, Volkswagen Tiguan.

SEGMENTO E: GRANDI O EXECUTIVE

Nel segmento E rientrano le berline di grandi dimensioni, di fascia alta e dai materiali pregiati, dotate di abitacoli assai confortevoli e una dotazione completa e, spesso, personalizzata di accessori per una clientela molto esigente.

Caratteristiche principali

Dimensioni: oltre i 4,90 metri di lunghezza con carrozzeria a tre volumi.

Motori: spesso potenti, da 2.0 a 4.0 litri, anche con un’ampia scelta di versioni ibride o elettriche.

Posti: 5 posti, con interni di altissima qualità.

Prezzo: elevato, rispecchiando il lusso e le dotazioni tecnologiche avanzate.

Esempi: Mercedes Classe E, BMW Serie 5, Audi A6, Volvo XC90.

SEGMENTO F: AUTO DI LUSSO

Il segmento F rappresenta l’élite del mercato automobilistico, con auto di lusso dal design esclusivo che offrono il massimo in termini di comfort, prestazioni e prestigio.

Caratteristiche principali

Dimensioni: molto grandi, con lunghezze spesso superiori ai 5 metri.

Motori: estremamente potenti, spesso con cilindrate superiori ai 4.0 litri, anche con versioni ibride o elettriche.

Posti: interni super-lussuosi, con opzioni di personalizzazione elevate.

Prezzo: molto elevato, riservato a una clientela di nicchia.

Esempi: Audi A8, Vmw Serie 7, Mercedes Classe S, Lexus LS, Maserati Quattroporte.

In Europa sono inoltre generalmente riconosciuti anche questi altri segmenti auto, più specifici per determinate categorie di veicoli:



SEGMENTO J: SUV E FUORISTRADA

Nel segmento J troviamo SUV, crossover e fuoristrada. Se i fuoristrada sono popolari solo tra un gruppo ristretto di appassionati dell’off-road, i SUV e i crossover hanno conquistato l’intera Europa diventando probabilmente i modelli più diffusi in assoluto. Le auto in questo segmento hanno spesso la trazione integrale (4×4).

Caratteristiche principali

Dimensioni: variano, ma solitamente più grandi delle berline.

Motori: da 1.5 a 4.0 litri, con versioni ibride e elettriche.

Posti: 5-7 posti.

Prezzo: varia, ma in genere più elevato delle berline.

Esempi: Kia Sportage, Audi Q7, Nissan Qashqai, Ford Kuga.

SEGMENTO M: MULTIUSO

Chi opta per auto del segmento M lo fa per non doversi preoccupare mai di sistemare i bagagli e i passeggeri, perché c’è spazio per tutto. Questo segmento comprende infatti monovolume, van e minivan, con la possibilità di avere fino a sette posti a sedere.

Caratteristiche principali

Dimensioni: varie, ma solitamente più grandi delle berline.

Motori: generalmente tra 1.5 e 2.5 litri.

Posti: da 5 a 7 o più posti.

Prezzo: Intermedio.

Esempi: Renault Espace, Ford Galaxy, Mercedes Classe B.

SEGMENTO S: SPORTIVE

Le auto sportive del segmento S sono vetture dal design accattivante progettate per offrire alte prestazioni, spesso a scapito del comfort e dello spazio interno. Ma chi compra questi modelli non ne ha bisogno.

Caratteristiche principali