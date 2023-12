Opel Astra Electric: via agli ordini, prezzi e autonomia

A distanza di alcuni mesi dalla presentazione ufficiale, la Nuova Opel Astra Electric debutta ufficialmente sul mercato italiano. Opel, infatti, ha appena annunciato l’apertura degli ordini per la sua auto elettrica, destinata a diventare un punto di riferimento per il settore delle quattro ruote a zero emissioni in Italia. Il listino parte da 39.900 euro. La vettura va ad arricchire la gamma Opel che, di recente, ha lanciato la Nuova Opel Corsa. Vediamo i dettagli completi.

OPEL ASTRA ELECTRIC: DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

La Nuova Opel Astra Electric, esattamente come la versione benzina, è una segmento C che può rappresentare la scelta più equilibrata per molti automobilisti. La vettura di Opel presenta le seguenti dimensioni:

4,37 metri di lunghezza

1,85 metri di larghezza

1,44 metri di altezza

Da notare, inoltre, che che la vettura è dotata di un bagagliaio da 352 litri, espandibile fino a 1.268 litri. La massa complessiva è di 1.679 chilogrammi. Secondo Opel, la nuova Astra Electric risulta più leggera di circa 100 chilogrammi rispetto alle diretti concorrenti, risultando un riferimento per la categoria. La vettura debutta sul mercato nella versione GS, dotata di una dotazione di serie completa, con erchi in lega da 18 pollici e due display da 10 pollici che costituiscono il cockpit completamente digitale, Pure Panel. Da segnalare anche una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida, inclusi di serie, tra cui troviamo:

Allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni

Sistema di mantenimento della corsia di marcia

Sistema di riconoscimento dei cartelli stradali

Rilevamento stanchezza

Cruise control adattivo con funzione stop and go

La vettura integra anche la telecamera Intelli-Vision con visione a 360 gradi e il sistema Park Pilot per l’assistenza al parcheggio anteriore e posteriore. Ci sono anche i fari A LED con luci diurne, fendinebbia e fanali posteriori a LED.

OPEL ASTRA ELECTRIC: IL MOTORE

La Nuova Opel Astra Electric è dotata di un motore elettrico da:

156 CV

270 Nm

Si tratta dello stesso powertrain già visto sulla Peugeot e-308. La vettura ha una velocità massima di 170 km/h, autolimitata elettronicamente. Per i conducenti, in ogni caso, ci sarà la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida (Eco Normale e Sport) per adeguare le prestazioni della vettura alle proprie necessità e all’autonomia disponibile.

OPEL ASTRA ELECTRIC: BATTERIA E AUTONOMIA

L’autonomia è uno degli aspetti più importanti di un’auto elettrica e la Nuova Opel Astra Electric punta a offrire ai suoi clienti la possibilità di percorrere tanti chilometri con un “pieno”. La vettura è dotata di una batteria da 54 kWh, costituita da 102 celle alloggiate in 17 moduli. In termini di percorrenza, invece, l’autonomia dell’Opel Astra Electric è di 418 chilometri nel ciclo WLTP con un consumo stimato di 14,8 kWh per ogni 100 chilometri percorsi, ottenuto anche grazie alla climatizzazione con pompa di calore inclusa nella dotazione di serie. Per quanto riguarda la ricarica, invece, la vettura:

può essere caricata all’ 80% in circa 30 minuti con una colonnina di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW

in circa con una colonnina di ricarica rapida in corrente continua da include un caricatore a bordo trifase da 11 kW per la WallBox domestica

OPEL ASTRA ELECTRIC: IL LISTINO PREZZI

La Nuova Opel Astra Electric arriva in Italia con un prezzo di partenza di 39.900 euro. Si tratta di un prezzo accessibile per la segmento C a zero emissioni della casa tedesca, considerando gli standard del mercato delle elettriche. La vettura potrà essere acquistata anche con gli incentivi dell’ecobonus. Le prime consegne sono progrmamate per il primo trimestre del prossimo anno.