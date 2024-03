Opel Corsa Hybrid 2024: motore, dotazione e prezzi

La gamma della Opel Corsa, uno dei modelli più venduti in Italia e in Europa oltre che uno dei punti di riferimento della gamma del marchio tedesco del Gruppo Stellantis, si rinnova con il debutto della Nuova Opel Corsa Hybrid 2024. Si tratta di una novità assoluta per la segmento B tedesca. La versione Hybrid era stata annunciata lo scorso dicembre ma senza dettagli sulla commercializzazione. Oggi, invece, Opel ha annunciato l’apertura degli ordini per la Nuova Opel Corsa Hybrid in Italia. Vediamo tutti i dettagli in merito.

OPEL CORSA HYBRID 2024: DOTAZIONE

La gamma della Nuova Opel Corsa Hybrid si articola in tre allestimenti:

Corsa

GS

Ultimate

La dotazione di serie della Corsa Hybrid riprende, quindi, quella delle altre versioni, in base all’allestimento scelto. La carrozzeria è disponibile nella variante Voltaik Blue mentre le altre colorazioni in listino (ci sono cinque opzioni) prevedono un costo extra di 650 euro. Di serie c’è il sistema di infotainment con display touch da 10 pollici, basato su Snapdragon Cockpit e con una connettività completa (Wi-Fi, Bluetooth, 4G, supporto a Apple Car Play e Android Auto in modalità wireless). Il quadro strumenti digitali è opzionale con la versione base e di serie con la Gs. Da segnalare anche una buona dotazione di sistemi di assistenza alla guida come:

il Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni

l’Adaptive Cruise Control

l’Active Lane Positioning

l’Extended Traffic Sign Recognition

il Drowsiness Detection

il Side Blind Sport Alert

la telecamera posteriore panoramica ad alta risoluzione

OPEL CORSA HYBRID 2024: MOTORE

La Nuova Opel Corsa Hybrid 2024 riprende le stesse caratteristiche della Nuova Opel Corsa svelata lo scorso mese di ottobre. La grande novità è sotto al cofano dove trova spazio una motorizzazione inedita per la city car della casa tedesca. Il motore della Opel Corsa Hybrid 2024, infatti, è dotato di un sistema Mild Hybrid. Ecco le caratteristiche:

tre cilindri 1.2 litri

potenza massima di 100 CV oppure di 136 CV

oppure di motore elettrico da 28 CV

cambio automatico elettrificato a doppia frizione a sei marce

Si tratta della stessa motorizzazione utilizzata dalla Peugeot 208 Hybrid. Grazie al sistema ibrido è possibile beneficiare di una riduzione di circa il 18% di consumi ed emissioni di CO2 rispetto alla versione benzina con cambio automatico. Secondo Opel, il risparmio nel ciclo WLTP è quantificabile in quasi 1 litri per ogni 100 chilometri percorsi. La tecnologia ibrida a 48 volt, quindi, garantisce più sostenibilità oltre che consumi ridotti e, quindi, costi di gestione inferiori.

OPEL CORSA HYBRID 2024: I PREZZI

La Nuova Opel Corsa Hybrid 2024 è ora ordinabile anche in Italia, andando ad arricchire la gamma della segmento B della casa tedesca. La gamma parte da 23.900 euro. Questo prezzo si riferisce alla versione con motore da 100 CV. Il listino completo è il seguente:

allestimento Corsa: 23.400 euro

allestimento GS 24.600 euro

allestimento Ultimate: 27.450 euro

Al momento, la versione con motore da 136 CV non è ancora inclusa nel listino italiano. Ulteriori dettagli in merito potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.