Nuova Opel Frontera: è il nome del SUV 100% elettrico in arrivo

Opel ha ufficialmente annunciato il ritorno del nome Frontera nel 2024, destreggiandosi su un palcoscenico dominato da innovazione e sostenibilità. E’ così che Stellantis annuncia il nuovo SUV elettrico che rievoca un simbolo del fuoristrada. Il nuovo Opel Frontera, in arrivo entro la fine dell’anno, promette di combinare intrattenimento e funzionalità intelligenti in un unico pacchetto, attingendo alle sinergie del gruppo.

NUOVA OPEL FRONTERA: DESIGN AUDACE E NUOVO LOGO “BLITZ”

Il comunicato stampa ufficiale anticipa che la nuova Opel Frontera incarnerà una nuova interpretazione della filosofia di design audace e puro di Opel come pioniere nel settore automobilistico. Difatti è proprio ciò che ha significato la storica Frontera nel settore dei fuoristrada nudi e crudi. Inoltre, sarà la prima vettura Opel a sfoggiare il nuovo logo “Blitz” (il lampo, simbolo del Brand). Questa novità è destinata a segnare il passaggio del testimone verso una generazione di veicoli più ecosostenibili, dopo l’Opel Corsa Electric, gemella della Peugeot e-208. Il CEO di Opel, Florian Huettl, afferma che: “Il nome ‘Frontera’ si adatta perfettamente al nostro nuovo entusiasmante SUV, caratterizzato da un design sicuro che si colloca nel cuore del mercato”.

LA NUOVA OPEL FRONTERA RINASCE VERSATILE E SPAZIOSA

Il nuovo Opel Frontera non sarà solo un’icona di stile, ma anche un’espressione di spaziosità e versatilità. “Progettato per attirare una vasta gamma di clienti, dalle famiglie agli utenti con uno stile di vita attivo, questo SUV promette di offrire un elevato livello di comfort e praticità”. E’ quanto possiamo leggere nelle dichiarazioni Opel, che si impegna a presentare una soluzione ad un prezzo interessante, non ancora comunicato, nell’intento di “consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato automobilistico”.

L’ANTEPRIMA DELLE NUOVA OPEL FRONTERA 100% ELETTRICA

Il nuovo Opel Frontera sarà disponibile fin dall’inizio nella versione elettrica a batteria, segnando un capitolo significativo nella transizione di Opel verso un futuro completamente elettrico. In linea con questa visione, il marchio tedesco si prepara al lancio della versione completamente elettrica della prossima generazione di Opel Grandland, prevista anche quest’anno.

Opel ha previsto di offrire a listino almeno una versione elettrica a batteria in ogni modello della sua gamma che conta già Opel Rocks, Opel Corsa , Opel Mokka, Opel Astra e Astra Sports Tourer, Opel Combo, Opel Vivaro e Opel Movano completamente elettrici. Restate sintonizzati per le prime immagini e ulteriori dettagli nelle prossime settimane.