Incentivi auto 2024: come funzionano, quanto rimane

Sono partiti da quasi tre mesi i nuovi incentivi auto 2024 che prevedevano sconti molto più ricchi per le auto elettriche (infatti si sono esauriti rapidamente) e una grossa dotazione anche per le auto termiche, oltre che per motocicli, ciclomotori, microcar e veicoli commerciali. I contributi, rimodulati dal DPCM dell’Ecobonus pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio, saranno disponibili fino a fine anno o comunque, come nel caso delle BEV o delle auto usate, fino all’esaurimento dei fondi. Nei prossimi paragrafi spieghiamo come richiedere i nuovi incentivi auto 2024 e l’ammontare degli sconti.

Aggiornamento del 29 agosto 2024 con lo schema dei nuovi incentivi auto 2024, la procedura per prenotare i contributi e la situazione dei fondi disponibili.



INCENTIVI AUTO 2024: QUANTI FONDI SONO ANCORA DISPONIBILI?

Due anni fa, con il decreto-legge n. 17/2022, il Governo allora guidato da Mario Draghi ha messo a disposizione 700 milioni di euro per il 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 per supportare la riconversione ecologica dell’industria automobilistica in vista dello stop alla vendita delle auto ICE previsto, salvo rinvii, nel 2035. Gran parte dello stanziamento serve per finanziare gli incentivi auto e nel 2024 tale somma ammonta a 950 milioni di euro (+ altri 30 milioni per motocicli e ciclomotori elettrici previsti dalla Legge di Bilancio 2021), così ripartiti secondo il seguente schema:

230 milioni di euro per l’acquisto di auto elettriche (fascia 0-20 g/km di CO2);

di euro per l’acquisto di (fascia 0-20 g/km di CO2); 10 milioni di euro per l’acquisto di Taxi/NCC elettrici (fascia 0-20 g/km di CO2);

di euro per l’acquisto di (fascia 0-20 g/km di CO2); 136 milioni di euro per l’acquisto di auto ibride plug-in (fascia 21-60 g/km di CO2);

di euro per l’acquisto di (fascia 21-60 g/km di CO2); 4 milioni di euro per l’acquisto di Taxi/NCC ibridi plug-in (fascia 21-60 g/km di CO2);

di euro per l’acquisto di (fascia 21-60 g/km di CO2); 396 milioni di euro per l’acquisto di auto termiche (fascia 61-135 g/km di CO2);

di euro per l’acquisto di (fascia 61-135 g/km di CO2); 6 milioni di euro per l’acquisto di Taxi/NCC (fascia 61-135 g/km di CO2);

di euro per l’acquisto di (fascia 61-135 g/km di CO2); 20 milioni di euro per l’acquisto di auto usate Euro 6 (fascia 0-160 g/km di CO2);

di euro per l’acquisto di (fascia 0-160 g/km di CO2); 53 milioni di euro per l’acquisto di veicoli commerciali N1 e N2 elettrici o termici;

di euro per l’acquisto di N1 e N2 elettrici o termici; 30 milioni di euro (+ altri 30) per l’acquisto di motocicli, ciclomotori e microcar elettrici ;

di euro (+ altri 30) per l’acquisto di ; 5 milioni di euro per l’acquisto di motocicli, ciclomotori e microcar termici ;

di euro per l’acquisto di ; 50 milioni di euro per il noleggio lungo termine sociale ;

di euro per il ; 10 milioni di euro per la conversione di auto a benzina Euro 4 o successive in bifuel Gpl o metano.

Limitatamente ai mezzi elettrici e ibridi plug-in, i nuovi incentivi sono disponibili anche per le società giuridiche (escluse le concessionarie e i commercianti indipendenti di auto), con vincolo del mantenimento della proprietà dell’auto acquistata con gli incentivi esteso a 24 mesi rispetto ai 12 mesi delle persone fisiche.

Alla data del 29 agosto 2024, a quasi tre mesi dall’avvio delle prenotazioni, considerando che dagli importi vanno sottratte anche le risorse usate da gennaio a maggio con il vecchio schema degli incentivi, restano queste disponibilità:

Auto elettriche (0-20 g/km) : 0 euro su 240.000.000;

: 0 euro su 240.000.000; Taxi/NCC elettrici (0-20 g/km) : 7.027.000 euro su 10.000.000;

: 7.027.000 euro su 10.000.000; Auto ibride plug-in (21-60 g/km) : 94.029.400 euro su 140.000.000;

: 94.029.400 euro su 140.000.000; Taxi/NCC ibridi plug-in (21-60 g/km) : 3.895.000 su 4.000.000;

: 3.895.000 su 4.000.000; Auto termiche (61-135 g/km) : 85.802.658 euro su 402.000.000;

: 85.802.658 euro su 402.000.000; Taxi/NCC termici (61-135 g/km) : 5.969.000 su 6.000.000;

: 5.969.000 su 6.000.000; Auto usate (0-160 g/km) : 0 euro su 20.000.000;

: 0 euro su 20.000.000; Retrofit Gpl : 2.016.185 su 4.000.000;

: 2.016.185 su 4.000.000; Retrofit metano : 5.982.678 su 6.000.000;

: 5.982.678 su 6.000.000; Veicoli commerciali : 22.102.061 euro su 53.000.000;

: 22.102.061 euro su 53.000.000; Motocicli, ciclomotori e microcar elettrici : 23.568.701 euro su 60.000.000;

: 23.568.701 euro su 60.000.000; Motocicli, ciclomotori e microcar termici: 0 euro su 5.000.000.

Gli incentivi che riguardano il noleggio lungo termine sociale non sono ancora partiti, in attesa dei necessari decreti attuativi.

COSA SI PUÒ ACQUISTARE CON GLI INCENTIVI AUTO 2024

Stabilita l’entità dei fondi disponibili, scopriamo quali autovetture si possono prenotare con lo schema dei nuovi incentivi rottamazione e l’ammontare esatto degli sconti. Come gli anni scorsi sono ammessi solamente gli acquisti di automobili nuove di fabbrica, anche in leasing, ad eccezione di una quota di 20 milioni di euro destinata all’acquisto o al leasing di auto usate.

Lo schema dei nuovi contributi previsti nel 2024 per le autovetture della categoria M1 è il seguente:

AUTO ELETTRICHE NUOVE [SCONTO ESAURITO]

(fascia di emissioni 0-20 g/km)

Disponibilità: 240 milioni di euro.

Per persone fisiche e giuridiche.

Importo degli sconti:

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

AUTO IBRIDE PLUG-IN NUOVE

(fascia di emissioni 21-60 g/km)

Disponibilità: 150 milioni di euro.

Per persone fisiche e giuridiche.

Importo degli sconti:

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

AUTO TERMICHE NUOVE

(fascia di emissioni 61-135 g/km)

Disponibilità: 402 milioni di euro.

Solo per persone fisiche.

Importo degli sconti:

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

AUTO USATE EURO 6 [SCONTO ESAURITO]

(fascia di emissioni fino a 160 g/km)

Disponibilità: 20 milioni di euro.

Solo per persone fisiche.

Importo degli sconti:

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

I veicoli rottamabili sono le autovetture con classe di emissione comprese tra Euro 0 e Euro 5 (inclusa), a prescindere dalla data di immatricolazione. L’auto da avviare alla demolizione deve risultare intestata all’acquirente della nuova (o a un suo familiare convivente) da almeno 12 mesi. Contestualmente c’è l’obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato con gli incentivi 2024 per almeno 12 mesi (24 mesi per le persone giuridiche).

Scopri come ottenere la certificazione dell’ISEE.

Stabilito in 270 giorni il termine massimo per immatricolare la vettura prenotata. Tale termine vale per tutte le categorie di veicoli (auto, moto, veicoli commerciali, ecc.).

Gli sconti per le auto usate sono riservati ai veicoli di prima immatricolazione italiana che non hanno usufruito, in passato, di altri incentivi statali.

LIMITI DI PREZZO AGLI INCENTIVI PER LE AUTOVETTURE

Attenzione: non tutte le auto che rientrano nelle fasce di emissioni previste sono acquistabili con i contributi perché, come gli anni passati, è stato stabilito un tetto massimo di spesa:

il prezzo delle AUTO ELETTRICHE E TERMICHE NUOVE nella fascia 0-20 g/km e 61-135 g/km , risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, dev’essere pari o inferiore a 35.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi circa 42.700 euro ;

nella fascia e , risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, dev’essere pari o inferiore a (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi ; il prezzo delle AUTO IBRIDE PLUG-IN nella fascia 21-60 g/km , risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, dev’essere pari o inferiore a 45.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi circa 54.900 euro ;

nella fascia , risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, dev’essere pari o inferiore a (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi ; il prezzo delle AUTO USATE EURO 6 nella fascia fino a 160 g/km deve risultare dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro.





INCENTIVI AUTO 2024: TAXI/NCC, NOLEGGIO LUNGO TERMINE ‘SOCIALE’, CONVERSIONE GPL O METANO

Gli sconti fin qui elencati raddoppiano per i titolari di licenze taxi e per gli NCC che sostituiscono la propria auto adibita al servizio e per i vincitori del concorso straordinario dei Comuni per il rilascio di nuove licenze taxi e NCC. Per taxi e NCC sono riservati 20 milioni di euro dalla dotazione per auto elettriche, plug-in e termiche nuove, suddivisi in 10 milioni per le elettriche, 4 milioni per le plug-in e 6 milioni per le termiche. Maggiori dettagli qui.

Un’altra novità riguarda lo stanziamento di 10 milioni di euro per la conversione di auto a benzina Euro 4 o successive in Gpl o metano: il contributo è di 400 euro nel caso si installi un impianto Gpl e di 800 euro per un sistema a metano. Tali cifre vengono corrisposte direttamente all’installatore e quindi direttamente scontate dal costo dell’operazione: sono le aziende che producono gli impianti ad anticipare i rimborsi per le officine, per poi recuperarli come credito d’imposta. Maggiori dettagli qui.

Infine 50 milioni di euro della dotazione complessiva sono destinati al cosiddetto noleggio lungo termine ‘sociale’. Il fondo sarà disciplinato da uno specifico decreto ministeriale da emanarsi entro 120 giorni a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM con i nuovi incentivi auto 2024. Significa che questa misura partirà successivamente agli altri incentivi.

INCENTIVI AUTO 2024: VEICOLI COMMERCIALI TRASPORTO MERCI

Le piccole e medie imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi, possono beneficiare nel 2024 di incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica ad alimentazione elettrica, alternativa o tradizionale. Il contributo viene concesso, a seconda dei casi, con o senza contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 4.

Ricordiamo che i veicoli N1 sono quelli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; mentre i veicoli N2 hanno massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

VEICOLI COMMERCIALI ELETTRICI O A IDROGENO [SCONTO ESAURITO]

4.000 euro (con rottamazione) o 2.200 euro (senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli N1 fino a 1,49 tonnellate;

(con rottamazione) o (senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli N1 fino a 1,49 tonnellate; 8.000 euro (con rottamazione) o 4.500 euro (senza rottamazione) per i veicoli N1 uguali o superiori a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate;

(con rottamazione) o (senza rottamazione) per i veicoli N1 uguali o superiori a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate; 12.000 euro (con rottamazione) o 10.000 euro (senza rottamazione) per i veicoli N1 uguali o superiori a 2,51 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate;

(con rottamazione) o (senza rottamazione) per i veicoli N1 uguali o superiori a 2,51 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate; 16.000 euro (con rottamazione) o 14.000 euro (senza rottamazione) per i veicoli N2 uguali o superiori a 3,50 tonnellate e fino a 4,24 tonnellate;

(con rottamazione) o (senza rottamazione) per i veicoli N2 uguali o superiori a 3,50 tonnellate e fino a 4,24 tonnellate; 18.000 euro (con rottamazione) o 16.000 euro (senza rottamazione) per i veicoli N2 uguali o superiori a 4,25 tonnellate e fino a 7,2 tonnellate.

VEICOLI COMMERCIALI AD ALIMENTAZIONI ALTERNATIVE (CNG/GPL, MONO E BIFUEL, IBRIDO)

1.500 euro per l’acquisto di veicoli N1 fino a 1,49 tonnellate, solo con rottamazione;

per l’acquisto di veicoli N1 fino a 1,49 tonnellate, solo con rottamazione; 2.500 euro per i veicoli N1 uguali o superiori a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate, solo con rottamazione;

per i veicoli N1 uguali o superiori a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate, solo con rottamazione; 3.000 euro per i veicoli N1 uguali o superiori a 2,51 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate, solo con rottamazione;

per i veicoli N1 uguali o superiori a 2,51 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate, solo con rottamazione; 4.500 euro per i veicoli N2 uguali o superiori a 3,50 tonnellate e fino a 4,24 tonnellate, solo con rottamazione;

per i veicoli N2 uguali o superiori a 3,50 tonnellate e fino a 4,24 tonnellate, solo con rottamazione; 5.500 euro per i veicoli N2 uguali o superiori a 4,25 tonnellate e fino a 7,2 tonnellate, solo con rottamazione.

VEICOLI COMMERCIALI AD ALIMENTAZIONE TRADIZIONALE

1.000 euro per l’acquisto di veicoli N1 fino a 1,49 tonnellate, solo con rottamazione;

per l’acquisto di veicoli N1 fino a 1,49 tonnellate, solo con rottamazione; 1.500 euro per i veicoli N1 uguali o superiori a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate, solo con rottamazione;

per i veicoli N1 uguali o superiori a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate, solo con rottamazione; 2.000 euro per i veicoli N1 uguali o superiori a 2,51 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate, solo con rottamazione;

per i veicoli N1 uguali o superiori a 2,51 tonnellate e fino a 3,49 tonnellate, solo con rottamazione; 3.500 euro per i veicoli N2 uguali o superiori a 3,50 tonnellate e fino a 4,24 tonnellate, solo con rottamazione;

per i veicoli N2 uguali o superiori a 3,50 tonnellate e fino a 4,24 tonnellate, solo con rottamazione; 4.500 euro per i veicoli N2 uguali o superiori a 4,25 tonnellate e fino a 7,2 tonnellate, solo con rottamazione.

INCENTIVI 2024: MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Infine sono previsti incentivi per l’acquisto di ciclomotori, motocicli e quadricicli (microcar) appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7. In particolare:

MOTOCICLI, CICLOMOTORI E QUADRICICLI ELETTRICI

contributo del 30% sul prezzo d’acquisto di un motociclo, ciclomotore o quadriciclo elettrico, fino al massimo di 3.000 euro + Iva ;

sul prezzo d’acquisto di un motociclo, ciclomotore o quadriciclo elettrico, fino al massimo di ; contributo del 40% fino a 4.000 euro + Iva se nel contempo si rottama una moto in una classe da Euro 0 a 3;

MOTOCICLI, CICLOMOTORI E QUADRICICLI TERMICI [SCONTO ESAURITO]

a fronte di uno sconto del rivenditore del 5%, contributo del 40%, fino a un massimo di 2.500 euro + Iva, sul prezzo d’acquisto di un motociclo, ciclomotore o quadriciclo termico nuovo di fabbrica e almeno Euro 5, con rottamazione di una moto da Euro 0 a Euro 3.

INCENTIVI AUTO 2024: COME RICHIEDERLI

La circolare 27 maggio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy spiega nel dettaglio le modalità per prenotare gli incentivi auto 2024.

In particolare precisa che a decorrere dalle ore 10:00 del 3 giugno 2024 si possono inserire nella

piattaforma informatica dell’Ecobonus, appositamente aggiornata per i nuovi contributi, le prenotazioni per gli incentivi sugli acquisti effettuati a partire dal 25 maggio 2024 (giorno dell’entrata in vigore del decreto Ecobonus) e sino al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

La procedura di prenotazione dell’incentivo riguarda esclusivamente il rivenditore/concessionario, che in base alla disponibilità del fondo riceve conferma della prenotazione effettuata. L’acquirente del veicolo invece non deve far nulla perché lo sconto, se disponibile, viene applicato automaticamente sul prezzo di acquisto.

Al momento della prenotazione, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, alcune categorie devono obbligatoriamente presentare una delle seguenti dichiarazioni:

Persone fisiche: dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi (scarica il modulo);

Persone giuridiche: dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi (scarica il modulo);

PMI trasporto merci: due dichiarazioni sostitutive, una relativa al possesso dei requisiti di PMI, l’altra relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (scarica il modulo 1 e il modulo 2);

Persone fisiche che richiedono lo sconto ISEE: dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte l’acquirente è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare (scarica il modulo).

I moduli per le dichiarazioni, una volta compilati, firmati e datati dall’acquirente del veicolo, devono essere inseriti dal rivenditore nella piattaforma dell’Ecobonus.