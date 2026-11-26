Con il Black Friday e le promozioni che precedono le festività, la tentazione di chiudere in fretta un buon affare è forte. Non succede solo con smartphone e vestiti: anche tra gli annunci di auto usate compaiono offerte molto convenienti, ma dietro un prezzo interessante può esserci un passato che il venditore non racconta. Incidenti non dichiarati, danni da alluvione, chilometraggi alterati o una serie di proprietari in Paesi diversi possono abbassare di molto il valore reale di un veicolo. Il risparmio iniziale rischia così di trasformarsi in una spesa ben più alta del previsto. Un solo dato basta a capirlo: in Italia, secondo carVertical, scalare i chilometri può far salire artificialmente il valore di un’auto di quasi un terzo. Per questo, spiega l’azienda specializzata nei dati sul settore automotive, conoscere la storia di un veicolo è indispensabile per valutare un’offerta, soprattutto se l’auto arriva dall’estero.

IL CASO DELLA PORSCHE MACAN: DALL’ALLUVIONE NEGLI USA ALL’ITALIA

Dai dati di carVertical emerge ad esempio la storia di una Porsche Macan del 2019, che mostra quanto possa essere diverso l’aspetto di un’auto in vendita dal suo passato. La SUV ha iniziato la sua vita negli Stati Uniti. Nell’ottobre 2020 è passata a una compagnia assicurativa, che l’ha poi venduta in un’asta di veicoli recuperati. A dicembre dello stesso anno le sono state assegnate due classificazioni pesanti: un titolo “salvage“, cioè di veicolo recuperato, e un titolo “flood“, che negli USA identifica le auto danneggiate dall’acqua. Il report segnala anche una possibile esposizione a un ciclone tropicale.

Nell’anno seguente la Macan ha accumulato altre registrazioni di danni, quattro in tutto, ed è stata rimessa in vendita più volte sul mercato americano. Nell’ottobre 2021 è comparsa in Polonia e nel luglio 2023 è stata immatricolata in Italia, con un ultimo chilometraggio registrato di 26.049 km. Dai dati disponibili non si può sapere se l’acquirente italiano conoscesse i precedenti dell’auto né come siano state fatte le riparazioni. Una cosa però è chiara: un veicolo con danni da alluvione e diversi sinistri alle spalle può arrivare sul mercato italiano con un aspetto perfetto.

QUANDO L’AUTO PASSA IL CONFINE, LA SUA STORIA RESTA INDIETRO

Il problema riguarda soprattutto le auto importate. Come SICURAUTO.it ha raccontato proprio con carVertical nel recente 6° Aftermarket Report, l’Europa ha un mercato unico dell’auto ma non un sistema unico per la storia dei veicoli. Le informazioni restano sparse tra registri nazionali che non comunicano tra loro. “Un annuncio mostra com’è un’auto oggi. La sua storia mostra cosa le è successo prima. Quando un’auto attraversa un confine, la sua storia non la segue automaticamente: per questo, soprattutto nel caso delle auto importate, è importante verificare ogni informazione prima di lasciarsi convincere da un prezzo particolarmente interessante“, spiega Ramūnas Pletkus, esperto del mercato automobilistico di carVertical.

1. CONTROLLARE LA STORIA DEL VEICOLO PRIMA DELLA VISITA

È il primo controllo da fare e fa risparmiare anche viaggi inutili. Un report sulla storia del veicolo mostra i danni registrati, i Paesi in cui l’auto ha circolato ed eventuali buchi nella documentazione. Così si capisce se l’auto è stata riparata dopo un incidente e se potrebbe avere danni strutturali che non si vedono a occhio nudo. Meglio procurarsi il report da soli: quello consegnato dal venditore potrebbe essere incompleto o modificato. Se risulta che l’auto è stata immatricolata in una zona colpita da un’alluvione, questo non prova che abbia preso acqua né che si trovasse lì durante l’evento. È però un buon motivo per approfondire.

2. FARE LE DOMANDE GIUSTE GIÀ AL TELEFONO

Le domande da fare sono semplici. Perché vende l’auto? È lui il proprietario registrato? Quanti proprietari ha avuto la vettura? Ci sono i tagliandi documentati? Ha avuto incidenti? Ci sono entrambe le chiavi? Le risposte devono coincidere con la storia del veicolo e, se qualcosa non torna, bisogna chiedere spiegazioni prima di andare avanti. Attenzione anche alle auto rivestite con pellicole protettive o decorative: è bene chiedere perché sono state applicate e se c’è documentazione. A volte servono a coprire graffi, ammaccature o ruggine.

3. VEDERE L’AUTO CON IL MOTORE FREDDO

Con l’avviamento a freddo è più facile notare rumori strani, fumo dallo scarico o un minimo irregolare. Se all’appuntamento il motore è già caldo, conviene chiedere il perché. Bisogna anche guardare le spie del cruscotto: quella del motore deve accendersi quando si inserisce il quadro e spegnersi dopo l’avviamento. Se si comporta in modo diverso, serve un controllo più approfondito.

4. ESAMINARE CARROZZERIA E INTERNI ALLA LUCE DEL GIORNO

Una vernice perfetta non significa che l’auto non abbia mai avuto incidenti. Spazi irregolari tra i pannelli, tonalità di colore diverse o residui di vernice sulle guarnizioni possono indicare riparazioni. Un misuratore di spessore della vernice aiuta a trovare i pannelli riverniciati o stuccati, mentre un’usura irregolare degli pneumatici può far pensare a problemi di assetto o a danni strutturali. Vanno controllate anche le zone meno in vista, come il fondo del bagagliaio e la parte sotto i tappetini: umidità, ruggine o residui possono indicare che l’auto ha preso acqua. Plastiche deformate o cablaggi sostituiti possono invece far pensare a un incendio. Carrozzeria lucida, gomme nuove e abitacolo pulito non bastano, da soli, a garantire una buona manutenzione.

5. CONFRONTARE L’USURA DEGLI INTERNI CON I CHILOMETRI

Volante consumato, pomello del cambio rovinato, pedali segnati o sedile del guidatore molto usurato non vanno d’accordo con un chilometraggio molto basso. Gli interni però possono essere stati rifatti, quindi bisogna valutare più elementi insieme e non fermarsi a un solo dettaglio. Anche il naso aiuta: odore di muffa o di umido può indicare infiltrazioni d’acqua, mentre odore di bruciato può far pensare a vecchi danni. Troppi deodoranti, soprattutto insieme ad altri segnali sospetti, meritano qualche domanda in più.

DOPO I CONTROLLI: PROVA SU STRADA, MECCANICO E CONFRONTO TRA OFFERTE

Se l’auto supera questi cinque controlli, prima di firmare conviene fare una vera prova su strada e portarla da un meccanico indipendente. È utile anche confrontare la storia di più veicoli: così si valutano meglio le offerte, si notano le incongruenze e ci si concentra sulle auto che meritano davvero. Nei report di carVertical c’è ora anche la sezione “Veicoli alternativi“, che propone auto di altre marche e modelli simili per prezzo, dimensioni, anno e alimentazione, magari opzioni a cui non si era pensato. Il messaggio di fondo è semplice: anche durante il Black Friday, il vero affare non è l’auto che costa meno, ma quella di cui si conosce davvero il passato.