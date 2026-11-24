Il Black Friday 2026 è ufficialmente il 27 novembre ma, come è ormai tradizione, le promozioni sono partite già da alcuni giorni, se non addirittura da inizio mese, e molti venditori del mondo auto stanno applicando sconti e agevolazioni su un una vasta scelta di prodotti, dai ricambi agli accessori auto, o sugli stessi veicoli. Proseguendo con la lettura troverete le migliori offerte auto del Black Friday 2026 e i nostri consigli per fare un acquisto sicuro.

OFFERTE RICAMBI E ACCESSORI NELLA SETTIMANA DEL BLACK FRIDAY DI AMAZON

Fino al 30 novembre 2026 grazie alle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon si possono fare ottimi affari su una quantità impressionante di accessori e ricambi per auto, dai seggiolini per i bimbi ai detergenti per il lavaggio, dai portabici ai teli copriauto.

Entrando maggiormente nello specifico, un seggiolino auto su Amazon rappresenta un utile regalo per la sicurezza dei più piccoli: accertatevi però di comprare i seggiolini più sicuri nei test possibilmente compatibili con la nuova norma iSize. Ecco alcuni esempi:







Gli accessori auto utili d’inverno da acquistare o regalare con il Black Friday sono i caricabatterie auto su Amazon oppure gli avviatori di emergenza per la batteria scarica. Click sull’immagine per visualizzare una vasta gamma.







Grazie agli sconti del Black Friday, gli appassionati di fai da te con la manutenzione e il lavaggio hanno l’occasione di ampliare la dotazione in garage con un kit di chiavi assortite e un aspirapolvere auto Amazon di buona qualità o molto altro. Clicca e scegli il tuo preferito:







OFFERTA BLACK FRIDAY VOLKSWAGEN

Passando adesso alle offerte Black Friday delle varie case automobilistiche, con la Young Black Month di Volkswagen chi ha meno di 35 anni ha fino a 5.500 € di vantaggi su nuova T‑Cross, compreso il cambio automatico DSG.. Offerta valida fino al 30 novembre 2026 in caso di permuta o rottamazione e per consegne entro dicembre 2026.

OFFERTA BLACK FRIDAY BYD

BYD Black Friday è invece la promozione di BYD per acquistare Dolphin G DM-i, l’unico modello plug-in hybrid nel segmento B, con anticipo zero, tasso zero e 36 rate da 229 euro al mese. Fino al 30/11/2026. Clicca qui per approfondire l’offerta.

OFFERTA BLACK FRIDAY HONDA

Restiamo in Asia: grazie ai Black Days di Honda, vantaggi su tutta la gamma Full Hybrid e Plug-in. Si parte dalla Jazz con 3.800 euro, la Jazz Crosstar arriva a 4.200 euro e sulla Civic si sale a 4.600 euro. In tutto si arriva fino a 8.000 euro di sconto rispetto al listino, più una garanzia di 8 anni e due tagliandi. Vale fino al 30 novembre. 2026

OFFERTA BLACK FRIDAY MAZDA

Fino al 7 dicembre 2026, con immatricolazione entro il 31/12/2026, il Black Friday di Mazda propone un extra sconto Black Friday fino a 2.000 euro (IVA inclusa) su nove modelli. Lo sconto si somma alle promozioni già attive e non richiede permuta né finanziamento. La CX-5, per esempio, ha 1.500 euro in più.

OFFERTA BLACK FRIDAY TOYOTA

Fino al 50% di sconto sui kit di ruote invernali complete per Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla Cross, RAV4 e C-HR.

OFFERTE BLACK FRIDAY 2026 PER IL NOLEGGIO AUTO

Dal 20 al 27 novembre Arval propone canoni scontati su uno stock di vetture a noleggio lungo termine dedicati a privati, professionisti e aziende. Scegli tra offerte per professionisti e aziende e offerte per privati.

Il Black Friday di Rentcars equivale a un intero mese di offerte molto vantaggiose, con sconti fino al 60% sulle auto a noleggio e cashback per risparmiare sui prossimi viaggi. Maggiori informazioni qui.

In occasione del Black Friday 2026 chi prenota un noleggio auto sul sito web, sull’app o tramite il call center di Ok Mobility ha il 35% di sconto sulle prenotazioni e il 15% di cashback. Promo valida dal 16 al 26 novembre. Maggiori informazioni qui.

Drivalia: sconto del 25% sul noleggio auto e del 50% sulla Super Cover facoltativa.

Centauro: sconto del 35% da subito e, dal 26 novembre, scopri lo sconto più grande dell’anno.

OFFERTA TELEPASS BLACK FRIDAY 2026

Per il Black Friday (promozione valida fino al 9 dicembre 2026), l’Offerte Telepass per Nuovi Clienti propone canone gratuito per il primo anno, cashback e skipass omaggio sui piani principali. Ecco i dettagli:

Telepass Sempre Più : 1 anno di canone gratis, poi circa 5,90 € al mese. Include fino a 200 € di cashback (10 €/mese per 20 mesi su carburante, ricarica elettrica e strisce blu) e fino a 3 giorni di skipass gratis nel 2027.

: 1 anno di canone gratis, poi circa 5,90 € al mese. Include fino a 200 € di cashback (10 €/mese per 20 mesi su carburante, ricarica elettrica e strisce blu) e fino a 3 giorni di skipass gratis nel 2027. Telepass Sempre : 1 anno di canone gratis, poi circa 4,90 € al mese. Include fino a 150 € di cashback (10 €/mese per 15 mesi) e fino a 2 giorni di skipass gratis nel 2027 (eventuale attivazione tessera a parte).

: 1 anno di canone gratis, poi circa 4,90 € al mese. Include fino a 150 € di cashback (10 €/mese per 15 mesi) e fino a 2 giorni di skipass gratis nel 2027 (eventuale attivazione tessera a parte). Attivazione in Enilive Station: dal 11 novembre al 9 dicembre, nelle stazioni aderenti, sono previsti 6 mesi di canone gratuito (1 anno con Assistenza Stradale Europea) e promozioni dedicate su Twin.

Come riscattare i bonus: inserire il codice promozionale (come PROMOBF o INVERNOTLP, a seconda del canale/regolamento) nell’app entro i termini previsti dall’attivazione (entro il 9/12 o entro 14-15 giorni dall’attivazione).

BLACK FRIDAY 2026: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Chiudiamo con qualche consiglio per fare un acquisto sicuro e intelligente, senza comprare robe a caso. Per esempio, come distinguere le offerte del Black Friday da quelle finte come i saldi stagionali? Una delle regole chiave è informarsi sui prezzi del prodotto che volete acquistare. In questo modo saprete sempre se state pagando il giusto prezzo scontato a prescindere dal canale di vendita. Confrontate sempre più venditori poiché gli sconti sono sempre arbitrari: uno sconto basso potrebbe essere più conveniente se applicato allo stesso prodotto che parte da un prezzo inferiore. Tradizionalmente durante il Black Friday si punta a ottenere lo sconto maggiore, quindi ai prodotti che durante l’anno costano di più.

Nei prossimi giorni provvederemo ad aggiungere nuove offerte auto Black Friday 2026 non appena ne avremo notizia.