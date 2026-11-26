Per ora è un acronimo innocuo, ma presto potrebbe incutere timore: INAV. Imposta nazionale sull’acquisto del veicolo, che è nella “mente” di qualche parlamentare. Si tratta di un emendamento al disegno legge Bilancio 2027 in discussione presso la Camera, proposta di modifica che ha già ricevuto un primo OK. Prenderebbe il posto della famigerata IPT, Imposta provinciale di trascrizione. Il denaro finirebbe non nelle casse degli enti locali, ma dello Stato. L’idea è di Vinicio Peluffo, del Partito Democratico. Batosta da subire sia quando compri la vettura nuova sia – dal 2030 – ogni volta che fai un passaggio di proprietà dell’auto: doppia legnata.

DALLA PADELLA DEL BOLLO AUTO ALLA BRACE DELL’INAV

Se l’INAV diventasse realtà, gli automobilisti verrebbero beffati. Prima l’illusione del possibile risparmio con l’esenzione temporanea del bollo auto 2027 a beneficio delle vetture piccole e a determinate condizioni (solo un mezzo, macchina con RCA e altro). Poi la speranza di un’abolizione del bollo in modo strutturale, ossia per sempre. Infine lo “schiaffo” INAV.

INAV: COME FUNZIONA

Oggi l’IPT viene calcolata in base alla potenza omologata del propulsore: fino a 53 kW c’è una quota fissa di 150,81 euro, mentre oltre tale soglia scattano 3,51 euro al kilowatt, cifre quasi ovunque maggiorate del 30% dalle singole Province (arrivando così a 196 euro fissi o 4,56 euro/kW).

La proposta INAV archivierebbe i kW per colpire le emissioni di anidride carbonica e il valore del mezzo. Nel 2027 resterebbero salve, con un esborso fisso nazionale di 150,81 euro, soltanto le vetture omologate fino a 115 g/km di CO2.

Dai 116 g/km in su scatterebbe invece una sovrattassa progressiva calcolata sul prezzo di listino netto (IVA esclusa, con optional): un punto percentuale in più ogni 5 grammi di CO2, fino al 21% per i veicoli pari od over 216 g/km.

SOGLIE SEMPRE PIÙ STRETTE E NODO USATO

A rendere il meccanismo ancora più severo, il taglio automatico delle soglie di esenzione: ogni anno i limiti scenderebbero di 10 g/km. Nel 2028 la franchigia si fermerebbe a 105 g/km, nel 2029 a 95 g/km. Insomma, sempre più auto incluse.

Dal 1° gennaio 2030 la misura riguarderebbe il mercato dell’usato, limitatamente alle vetture immatricolate per la prima volta dal 2027. Chi acquisterà di seconda mano un’auto targata entro il 31 dicembre 2026 continuerà a pagare la vecchia IPT.

TASSA SUPERIORE A QUELLA FRANCESE

Qualcosa di analogo c’è in Francia: malus écologique (o malus CO2), affiancato dal malus masse legato al peso del veicolo. È una tassa progressiva calcolata in base alle emissioni di CO2 (secondo il ciclo WLTP) che scatta alla prima immatricolazione. Nel 2026 la soglia è 108 g/km (50 euro e tetto 80.000 euro oltre i 191 g/km).

Il malus CO2 prevede importi fissi in euro per ogni livello di emissioni e si paga una sola volta alla prima immatricolazione (salvo rare eccezioni).

Per chi volesse dilettarsi a leggere tutta la proposta italiana, ecco il link.