Cambio gomme invernali 2023 – 2024: 5 consigli per il fai da te

Il cambio gomme invernali 2023 – 2024 è un appuntamento ricorrente per molti automobilisti che passano dagli pneumatici estivi a quelli per l’inverno. Come sempre ci sono molti dettagli importanti da ricordare sull’obbligo, che in realtà non è affatto tale, come spieghiamo nei paragrafi successivi. Ma anche consigli pratici per chi lo farà in fai da te, se ha già le gomme invernali montate su cerchi. Ecco come affrontare in sicurezza il cambio pneumatici da estivi a invernali e i consigli più utili.

CAMBIO GOMME INVERNALI 2023 – 2024: DOVE

Prima di passare ai consigli su cambiare in fai da te le ruote con gomme invernali e agli errori da evitare, rivediamo quali sono le disposizioni di legge. Vale la pena ricordare che il montaggio degli pneumatici sui cerchi, che invece effettua l’installatore, è illegale se fatto da persone non autorizzate o in fai da te. Vediamo brevemente dov’è necessario il cambio gomme invernali e quando scatta l’obbligo di montare pneumatici invernali o avere a bordo le catene da neve.

In tutte le località interessate da ordinanze invernali e sulle tratte riconoscibili dal segnale apposito è necessario avere a bordo catene da neve o le calze da neve riconosciute anche in Italia come equivalenti mezzi antisdrucciolevoli;

è necessario avere a bordo o le calze da neve riconosciute anche in Italia come equivalenti mezzi antisdrucciolevoli; In alternativa a catene e calze a bordo, si possono montare pneumatici M+S (Fango e Neve), secondo la Direttiva 92/23CEE e come stabilisce la Direttiva del Ministero.

Va considerato comunque che la certificazione 3PMSF con il fiocco di neve (si trova anche sulle gomme All season più recenti in aggiunta al simbolo M+S) garantisce maggiore sicurezza in tutte le condizioni di guida invernali. Il video di seguito chiarisce meglio quando sono consigliate le gomme invernali e quando le estive con certificazione invernale.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO GOMME INVERNALI 2023 – 2024

Dopo aver spiegato che le ordinanze invernali impongono esclusivamente l’obbligo di catene o calze da neve a bordo, vediamo quali sono gli obblighi per chi invece sceglie di montare le gomme invernali. Il cambio gomme invernali è associato alla data 15 novembre esclusivamente sulle strade interessate dalle ordinanze. Ecco cosa bisogna ricordare:

Si possono già montare a partire dal 15 ottobre , solo da questa data in poi è legale circolare anche con gomme di un codice di velocità inferiore rispetto a quello sul libretto, ma fino alla lettera Q . Queste gomme dovranno essere obbligatoriamente smontate al termine delle ordinanze .

, solo da questa data in poi è legale circolare anche con gomme di un rispetto a quello sul libretto, ma . Queste gomme . Se invece si utilizzano gomme invernali con stesso indice di velocità del libretto, non c’è alcun obbligo. Tuttavia è fortemente sconsigliato circolare con gomme invernali d’estate per non compromettere performance e sicurezza degli pneumatici.

CAMBIO GOMME INVERNALI E FAI DA TE: 5 CONSIGLI DA RICORDARE

Il cambio gomme invernali in officina è sempre l’occasione perfetta per affidare il controllo degli pneumatici a occhi esperti prima del montaggio. Tuttavia, se le gomme hanno meno di 5 anni, sono già montate sui cerchi e disponete di spazio, attrezzi e volontà, è possibile farlo anche da soli a casa. Uno degli errori più frequenti riguarda il modo di conservare le gomme in garage. Ecco i consigli per esperti e non, riguardo ai trucchi che non sempre ci si ricorda di mettere in pratica: