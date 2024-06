Ricambi Leapmotor alla Mopar Rivalta: più Cina nell’hub Stellantis

Stellantis ha annunciato una mossa strategica volta a rafforzare la propria presenza nel settore automobilistico europeo attraverso la partnership con Leapmotor. A partire da luglio, il Mopar Distribution Hub di Rivalta, situato nei pressi di Torino, inizierà a immagazzinare e distribuire pezzi di ricambio per i veicoli elettrici (EV) prodotti da Leapmotor. Questa iniziativa segna un passo significativo nella joint venture tra Stellantis e Leapmotor, soprattutto dal momento che sono stati decisi i dazi sulle auto cinesi importate in Europa.

IL POLO LOGISTICO STELLANTIS MOPAR SERVIRA’ ANCHE A LEAPMOTOR

Il Mopar Distribution Hub di Rivalta, ex stabilimento Fiat, è da tempo un pilastro fondamentale nella rete globale di distribuzione di ricambi del marchio Mopar, parte integrante del gruppo Stellantis. Questo hub logistico serve non solo la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), ma anche altri mercati mondiali, garantendo la disponibilità di accessori, componenti e pezzi di ricambio del marchio Mopar. Con l’inclusione dei ricambi Leapmotor, il ruolo del polo di Rivalta diventa ancora più cruciale, come anticipa MoparInsider.

LEAPMOTOR: UN PARTNER EMERGENTE PER STELLANTIS

Leapmotor ha registrato una crescita notevole negli ultimi due anni, con vendite che hanno superato le 144.000 unità entro la fine del 2023, di cui 99.500 completamente elettriche. I numeri vanno analizzati considerando anche la recente storia della startup cinese. La joint venture con Stellantis è quindi un tassello fondamentale per entrambe le aziende, che mirano a vendere i veicoli elettrici a prezzi competitivi in Europa e nel mondo. Stellantis ha infatti posto le condizioni di essere partner esclusivo per la produzione e la vendita nel mondo.

LEAPMOTOR – FIAT: RISCHIO AUTOSABOTAGGIO MOPAR?

Quanto sta accadendo anche a livello comunitario, con i dazi UE sulle auto cinesi fino al 48%, non dovrebbe impattare sul piano, visto che Stellantis ha scelto già lo stabilimento in Polonia per produrre le auto cinesi Leapmotor. Piuttosto, gli interrogativi nascono sulla possibilità che le auto elettriche low cost Leapmotor, possano entrare in concorrenza con le utilitarie elettriche Fiat, in particolare la Fiat 500 Elettrica, ma anche Citroen eC3 e la futura Fiat Panda Elettrica.