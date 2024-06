Rimborso Trenitalia per ritardo o sciopero: come si richiede

Purtroppo i treni in ritardo sono all’ordine del giorno e gli scioperi molto frequenti, in media un paio al mese. Inutile ricordare che ritardi e cancellazioni possono creare notevoli disagi a chi prende il treno, fino a causare la riprogrammazione o perfino l’annullamento di un viaggio, con tutto quello che ne consegue. Proprio per questo, al fine di tutelare i viaggiatori che incorrono in ritardi, variazioni o soppressioni delle corse, i principali vettori che gestiscono il trasporto ferroviario offrono la possibilità di ottenere un rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei biglietti. Vediamo, a questo proposito, come si richiede il rimborso a Trenitalia in caso di ritardo o di sciopero.

RIMBORSO TRENITALIA PER RITARDO DEL TRENO: QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE

Le modalità per ricevere un indennizzo da Trenitalia in caso di ritardo del treno cambiano a seconda del tipo di convoglio, ecco tutti i casi.

Frecce – ritardi compresi tra 30 e 59 minuti

In caso di ritardo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto. Questo bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore ai 59 minuti né con indennità di altra tipologia.

Frecce, Intercity e Intercity Notte – ritardi superiori a 59 minuti

In caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti Trenitalia restituisce un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, oppure pari al 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti.

Si può scegliere se ricevere l’indennizzo con un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto; oppure in contanti per i pagamenti effettuati in contanti; oppure mediante il riaccredito per i pagamenti effettuati con carta di credito.

Rimborso per ritardo trasporto regionale

Nel caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto singolo, a tariffa 39 (regionale), 39/AS (interregionale) e ‘biglietti globali misti’, è possibile chiedere un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 16,00 euro) e del 50% del prezzo del biglietto per un ritardo pari o superiore a 120 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 8,00 euro).

RIMBORSO TRENITALIA PER RITARDO DEL TRENO: COME RICHIEDERLO

Il rimborso per ritardo di un treno di Trenitalia, ove previsto, si può richiedere in autonomia dal termine del viaggio ed entro 1 anno dalla data in cui si è verificato il ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento (del pass o delle altre specifiche tessere), nelle seguenti modalità.

Frecce, Intercity e Intercity Notte

sul sito di Trenitalia , solo per i biglietti acquistati online o su app, utilizzando la funzionalità ‘Richiedi Indennizzo’ disponibile dopo aver richiamato il viaggio qui o dall’area riservata. Maggiori dettagli;

, solo per i biglietti acquistati online o su app, utilizzando la funzionalità ‘Richiedi Indennizzo’ disponibile dopo aver richiamato il viaggio qui o dall’area riservata. Maggiori dettagli; compilando l’apposito web form disponibile sul sito di Trenitalia;

all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;

presso qualsiasi biglietteria;

al Call Center, solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center, sul sito di Trenitalia o sull’app.

Treni Regionali

compilando l’apposito web form disponibile sul sito di Trenitalia;

compilando il modulo disponibile in biglietteria o scaricabile qui e spedendolo per posta alla Direzione

Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio entro e non oltre 1 anno

dall’evento, allegando il biglietto in originale obliterato alla partenza e all’arrivo o, in caso di biglietto

elettronico, la stampa cartacea in Pdf.

RIMBORSO TRENITALIA PER SCIOPERO

In caso di soppressione di un treno a causa di uno sciopero o per altri motivi, i passeggeri hanno diritto al rimborso senza trattenuta del biglietto già acquistato. È possibile richiederlo compilando l’apposito web form, presso le biglietterie, telefonando al Call Center o inviando la richiesta via posta all’ufficio Reclami e Rimborsi (per i treni nazionali Frecce e Intercity) o alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di partenza (per i Treni Regionali).

Importante: in caso di rinuncia al viaggio per via di uno sciopero (cioè se si sceglie preventivamente di non partire per evitare rischi), la richiesta di rimborso a Trenitalia può essere presentata a partire dalla proclamazione dello sciopero stesso e fino alla partenza del treno prenotato.