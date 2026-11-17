Il 2027 sarà un anno di passaggio importante per Fiat, sia sul mercato auto italiano sia su quello europeo. Dopo l’esperimento riuscito della Grande Panda, il marchio torinese entra nel segmento C delle auto familiari con due modelli nuovi, ma sono in programma anche aggiornamenti per la gamma già in vendita. Secondo i dati diffusi dalla Casa, nel 2026 Fiat è cresciuta di circa il 20% in Europa e ha superato il milione di unità vendute nel mondo, ed è proprio su queste basi che si costruisce il calendario delle novità Fiat 2027. Non tutte però hanno lo stesso grado di certezza. Alcune uscite sono confermate, con date e motorizzazioni già comunicate. Altre sono state annunciate senza dettagli completi, mentre una parte resta legata a indiscrezioni o a prototipi che arriveranno sul mercato solo dopo il 2027. Ecco un quadro di ciò che si sa oggi.

GRIZZLY E GRIZZLY FASTBACK: LE USCITE CONFERMATE

La novità principale della gamma Fiat 2027 è la famiglia Grizzly, composta da un SUV compatto e da una variante con coda spiovente chiamata Grizzly Fastback. I due modelli sono stati presentati in estate e hanno fatto il debutto pubblico europeo al Salone di Parigi di ottobre. Gli ordini in Europa apriranno il 5 gennaio 2027, con tutte le motorizzazioni disponibili fin dall’inizio.

Entrambe le vetture usano la piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa di Grande Panda, Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. Saranno prodotte nello stabilimento di Kénitra, in Marocco. La Grizzly misura circa 4,39 metri e ha un bagagliaio di 545 litri. La Fastback arriva a circa 4,48 metri e supera i 600 litri di capacità di carico.

Sono confermati tre tipi di motore:

un 1.2 tre cilindri turbo a benzina da 100 CV con cambio manuale;

da 100 CV con cambio manuale; una versione mild hybrid da 145 CV con cambio automatico;

da 145 CV con cambio automatico; una variante elettrica da 113 CV.

Per l’elettrica si parla di batterie da 44 o 52 kWh e di un’autonomia vicina ai 400 km, ma questi valori non sono ancora definitivi. Il prezzo di partenza indicato è di circa 20.000 euro per la versione benzina con cambio manuale. Il listino ufficiale sarà però chiarito solo all’avvio della commercializzazione. Con questi due modelli Fiat torna in un segmento molto affollato: in Europa e in Italia se la vedrà con i SUV compatti di fascia accessibile, a partire da quelli Dacia e Renault.

FIAT 500 ELETTRICA E TRIS: GLI AGGIORNAMENTI ANNUNCIATI

Per la Fiat 500 elettrica, prodotta a Mirafiori, Stellantis ha annunciato un aggiornamento nel 2027. La novità principale è una nuova batteria sviluppata e prodotta nello stabilimento torinese. Secondo le informazioni circolate, si tratterà di celle al litio-ferro-fosfato (LFP). Questa tecnologia non usa nichel né cobalto e costa meno, a fronte di una densità energetica di solito più bassa. L’obiettivo dichiarato è rendere la 500 elettrica più competitiva sul mercato. Tuttavia, un listino più basso dei 23.900 euro attuali è per ora soltanto una speranza. Lo stesso vale per un restyling estetico: è un’ipotesi, non una conferma. Il 2027 è anche l’anno dei 70 anni della 500. La Casa ha annunciato eventi dedicati, ma nessun modello celebrativo specifico. La nuova generazione della citycar è prevista solo a partire dal 2030.

Per quanto riguarda invece il segmento dei veicoli commerciali leggeri, è annunciato l’arrivo in Europa della Fiat Tris. È un tre ruote elettrico per le consegne dell’ultimo miglio, lungo 3,17 metri. Ha un motore da 9 kW, una batteria da 6,9 kWh, un’autonomia omologata fino a 90 km e una velocità massima di 45 km/h. La gamma per la micromobilità comprende anche la Topolino, che nel 2026 ha ricevuto nuove versioni, tra cui la Sport. Per il 2027 non sono state ufficializzate altre serie speciali, anche se un ulteriore ampliamento dell’offerta è considerato probabile.

GRANDE PANDA 4X4 E MODEL YEAR: LE INDISCREZIONI

Il capitolo più incerto riguarda la Grande Panda 4×4. Fiat ha mostrato il concept Grande Panda 4×4 Manifesto nel 2025, ma finora non ha confermato ufficialmente la produzione in serie. Le indiscrezioni più ricorrenti indicano un debutto tra la fine del 2026 e il 2027. Si parla di un sistema ibrido con un asse posteriore elettrificato al posto della trasmissione meccanica della storica Panda 4×4, e di un prezzo stimato intorno ai 25.000 euro. Sono ipotesi della stampa di settore e non informazioni della Casa.

Sono indiscrezioni anche gli aggiornamenti di Model Year per Grande Panda e 600. Potrebbero riguardare dotazioni, allestimenti e piccoli interventi tecnici, ma per ora non sono stati comunicati dettagli. Per la Pandina, invece, la situazione è chiara: Stellantis ha confermato che resterà in produzione a Pomigliano d’Arco fino al 2030. Il modello più venduto in Italia rimarrà quindi in listino anche dopo l’arrivo delle nuove elettriche economiche.

MULTIPLINA ED E-CAR: COSA ARRIVERÀ DOPO IL 2027

Alcune delle novità più discusse degli ultimi mesi non saranno in vendita nel 2027, anche se nel corso dell’anno dovrebbero emergere nuove informazioni. Al Salone di Parigi Fiat ha esposto la Multiplina. È un concept elettrico a quattro posti lungo circa 3 metri, ispirato alla 600 Multipla del 1956. È omologato come quadriciclo pesante L7e: si può guidare dai 16 anni con patente B1 e raggiunge circa 90 km/h. Il debutto commerciale è previsto per il 2028. Accanto alla Multiplina c’era la Multiplay, un concept trasformabile che potrebbe anticipare la prima E-Car di Fiat. Come noto, E-Car è la nuova categoria di piccole elettriche accessibili sostenuta dalla Commissione europea.

Stellantis ha confermato che le E-Car del gruppo, una Fiat e una Citroën, saranno prodotte a Pomigliano d’Arco dal 2028, con un prezzo di partenza intorno ai 15.000 euro. Il nome della versione Fiat non è ancora ufficiale: quello circolato finora, Koala, resta un’indiscrezione. Nel 2027 sono previsti l’avvio degli investimenti industriali e la presentazione dei primi concept ufficiali.

Nel complesso, la gamma Fiat 2027 si regge su due modelli confermati, Grizzly e Grizzly Fastback, che portano il marchio in un segmento dove mancava da tempo. Gli interventi annunciati sulla 500 elettrica e la Tris completano il quadro delle novità attese. La Grande Panda 4×4 resta invece un’ipotesi fino a una comunicazione ufficiale. I prossimi mesi diranno se i prezzi indicati saranno confermati nei listini e se le varianti di cui si parla arriveranno davvero nel 2027. Le scelte di più lungo periodo, a partire dalle E-Car di Pomigliano, avranno effetto sull’offerta solo dal 2028.