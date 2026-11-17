Nel Principato di Monaco anche la targa dell’auto può diventare un simbolo di lusso ed esclusività. Da novembre 2026, infatti, è stata introdotta la possibilità di ottenere placche personalizzate, con tariffe che raggiungono i 10.000 euro per ogni lettera. Il provvedimento è contenuto nel decreto ministeriale 2026-605 del 5 novembre 2026, pubblicato sul Journal de Monaco, organo ufficiale dello Stato monegasco. Si va da un contrassegno di 2 lettere per 20.000 euro a uno di 4 per 40.000 euro. A queste cifre bisogna aggiungere un canone annuale di 2.500 euro.

TARGHE PERSONALIZZATE SUPER COSTOSE NEL PRINCIPATO DI MONACO: CONTESTO IDEALE

L’iniziativa si inserisce perfettamente nel contesto di Monaco, piccolo Principato affacciato sul Mediterraneo e conosciuto in tutto il mondo per la concentrazione di grandi patrimoni, auto di lusso e uno stile di vita esclusivo.

Per chi desidera distinguersi ulteriormente, poter circolare con una targa che riporta una combinazione di lettere scelta personalmente diventa un altro modo per esibire la propria disponibilità economica e la propria individualità.

In ogni caso, le normali combinazioni disponibili continuano a essere assegnate gratuitamente secondo le modalità ordinarie previste dal Principato.

TARGHE PERSONALIZZATE IN ITALIA: LA SITUAZIONE

Invece in Italia la possibilità di richiedere una targa personalizzata esiste sulla carta dal 2002. L’articolo 100 del Codice della Strada consente infatti all’intestatario del veicolo di scegliere una specifica combinazione di lettere e numeri, purché rispetti lo schema alfanumerico ufficiale e dietro pagamento dei relativi costi. La procedura prevede la verifica della disponibilità da parte degli uffici competenti, l’immatricolazione e la consegna delle targhe da parte dell’Istituto Poligrafico dello Stato entro 30 giorni. Nonostante la norma sia in vigore, tuttavia, non è mai stata applicata per la cronica mancanza dei decreti attuativi.

DUE SCENARI

Oggi lo scenario potrebbe finalmente sbloccarsi attraverso due strade parallele. La prima è legata alla riforma del Codice della Strada, la cui entrata in vigore è ipotizzata per il 2028, che autorizzerebbe il ministero delle Infrastrutture a rilasciare targhe personalizzate tramite un apposito regolamento su caratteri e limiti ammessi. Da valutare tuttavia il parere del Consiglio di Stato.

La seconda via passa invece dalla Manovra 2027, annunciata dal Governo e attesa al vaglio del Parlamento entro fine 2026: una corsia preferenziale che richiederà comunque successivi provvedimenti tecnici per diventare operativa. Resta invece un mistero il costo dell’operazione per gli automobilisti. La sovrapposizione tra l’attuale Codice della Strada, il disegno di legge per il 2027 e la riforma prevista per il 2028 rende arduo prevedere le tariffe esatte.