Auto in uscita nel 2025: i 10 modelli più attesi

Il mercato dell’auto in Italia non è andato bene nel 2024 e anche le previsioni per il 2025 sono tutt’altro che ottimistiche. A maggior ragione considerando che non sono previsti incentivi per l’acquisto. Tuttavia nei prossimi mesi arriveranno tanti nuovi modelli, tra inediti e restyling, che potrebbero invertire la rotta spingendo molti automobilisti a cambiare automobile. Scopriamo quali sono i 10 modelli più attesi tra le auto in uscita nel 2025.

CITROEN C3 AIRCROSS

Finalmente una media dal costo accessibile: la nuova Citroën C3 Aircross viene infatti proposta a un prezzo di partenza di poco più di 19.000 euro nella versione benzina da 100 CV, mentre per l’ibrida da 136 CV ce ne vogliono 25.000. Completa la gamma l’elettrica da 26.790 euro. Una delle particolarità della Citroën C3 Aircross è quella di unire le dimensioni compatte (è lunga 439 cm) con la praticità, poiché può trasportare fino a 7 persone. Tuttavia nello stile ricorda la più piccola C3.



DACIA BIGSTER

In primavera vedremo finalmente la Dacia Bigster, creata sulla stessa piattaforma meccanica della sorella minore Duster, ma più lunga di 23 cm e con un vano bagagli di 667 litri. Le motorizzazioni presenteranno le soluzioni Hybrid 155 CV, che combina un motore a benzina a 4 cilindri da 107 CV e due motori elettrici (un motore da 50 CV e un motorino di avviamento/generatore ad alta tensione); TCe 140 CV, un elettrificato che unisce un motore a 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione con un sistema mild hybrid da 48V; ECO-G 140 CV, con l’unione della doppia alimentazione (benzina-GPL) a un sistema mild hybrid a 48V; infine TCE 130 4×4, che possiede un sistema di trazione integrale abbinato a un mild hybrid da 48V per massimizzare l’efficienza.



FERRARI ELETTRICA

Il 2025 sarà l’anno della prima Ferrari elettrica della storia, ancora senza nome ufficiale. Nelle forme dovrebbe avvicinarsi a una crossover quattro posti più compatto della Purosangue, con almeno 1000 CV di potenza, ma a livello di anticipazioni si sa poco o nulla (la foto mostra un rendering non ufficiale). Tranne che arriverà entro fine anno.



FIAT GRANDE PANDA

È la vettura su cui probabilmente punta Stellantis per rilanciare le vendite del marchio in Italia. Per l’estetica la Fiat Grande Panda si ispira allo storico modello degli anni ’80 proponendo linee squadrate, protezioni in plastica grezza e spazio sufficiente per cinque persone nonostante le dimensioni compatte (è lunga 399 cm). Verrà proposta sia in versione elettrica che ibrida: molto interessante il 3 cilindri turbo 1.2 mild hybrid da 101 CV associato al cambio automatico a 6 rapporti, che dovrebbe avere un prezzo di ingresso di 19.000 euro. Mentre la variante elettrica condivide la base tecnica della ë-C3, con un’unità da 113 CV e una batteria da 44 kWh. Il listino partirà da 25.000 euro e potrà contare su un’autonomia di 320 km.



FORD CAPRI

Si chiama Ford Capri come la mitica coupé del ’69, ma le analogie col passato finiscono qui. Il modello in arrivo è un SUV sportivo lungo 463 cm e con 572 litri di bagagliaio, dal look imponente ma curato anche nei dettagli. Motorizzazione solo elettrica con la versione di ingresso Standard Range, disponibile all’inizio del 2025, che ha una batteria da 52 kWh, un solo motore e trazione esclusivamente posteriore e 170 cavalli di potenza. Poi la variante intermedia Extended Range con batteria da 77 kWh e unico motore da 286 CV e infine la Extended Range Awd, che aggiunge un secondo motore all’anteriore per realizzare la trazione integrale e raggiungere una potenza complessiva che arriva a 340 CV.



HYUNDAI INSTER

Tra le auto in uscita nel 2025 c’è anche la Hyundai Inster, un crossover con dimensioni pensate per la città, vista la lunghezza di 382 cm. In Europa viene proposta in versione esclusivamente elettrica, con un prezzo d’ingresso di 24.900 euro. Due le versioni acquistabili, Xtech e XClass, rispettivamente con motore con 97 CV e batteria da 42 kWh (327 km di autonomia) e con 115 CV e accumulatore da 49 kWh (autonomia di 370 km). Gli interni sono tecnologici grazie alla presenza del doppio pannello da 10,25”: uno preposto alla strumentazione, l’altro, di tipo touch, al controllo del sistema multimediale.



JEEP COMPASS

Costruita sulla piattaforma STLA Medium, la nuova generazione di Jeep Compass avrà diverse opzioni di propulsione: elettrico, ibrido plug-in e termico. Rispetto al modello attualmente in commercio aumenterà di 15 cm, fino ad arrivare a quota 455 cm, mantenendo comunque le linee tese e squadrate, tipiche delle Jeep. La novità maggiore sta nella motorizzazione elettrica, con batteria da 98 kWh e trazione anteriore con 230 CV di potenza, oppure a doppio motore per 350 CV.



MERCEDES CLA

La nuova Mercedes CLA è una tre volumi dal taglio sportivo che proporrà una variante elettrica con trazione posteriore da 272 CV o con trazione integrale, che prevede l’aggiunta di un ulteriore propulsore all’anteriore da 110 cavalli. Due anche i tagli di batteria, da 85 kWh o 58 kWh. Dovrebbe arrivare anche una versione mild hybrid, grazie al 1,5 benzina turbo sviluppato dalla collaborazione tra Mercedes-Benz e la cinese Geely.



RENAULT 4 E-TECH

Torna la Renault 4 e la vedremo in strada nell’autunno 2025 con motore da 150 CV alimentato da una batteria da 52 kWh, che dovrebbe garantire un’autonomia di 400 km e una potenza di ricarica massima in corrente continua di 100 kW. Toccherà i 418 cm e avrà la carrozzeria da crossover, con altezza da terra di oltre 18 cm Fari tondi davanti, verticali dietro e il tipico montante in tinta carrozzeria. Dentro respireremo aria retrò in ogni dettaglio. Prezzi previsti a partire da 30.000 euro.



TOYOTA URBAN CRUISER

Ispirata in buona parte dalla Yaris Cross, la nuova Toyota Urban Cruiser una carrozzeria che misura 428 cm e tra le auto in uscita nel 2025 è una delle più attese. Il design è assieme elegante e dinamico, con la parte inferiore della vettura piuttosto aggressiva nella scelta di protezioni paracolpi a vista, mentre il frontale è quello tipico delle Toyota più recenti. Urban Cruiser sarà disponibile in tre varianti, con batterie da 49 kWh di capacità e motore da 144 CV a trazione anteriore, come del resto la versione da 174 CV, equipaggiata però con batteria da 61 kWh. Quest’ultima alimenta anche il terzo modello in gamma, questa volta a trazione integrale, cioè con l’aggiunta di un secondo motore sull’asse posteriore per una potenza complessiva di sistema di 184 CV.